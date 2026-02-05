停打猛健樂，復胖速度快4倍 哪類人最容易體重反彈？

編譯 樂羽嘉

許多民眾在網路上大肆宣傳施打「猛健樂」（Mounjaro）或瘦瘦針的減肥神效，說體重降得又快又猛，令許多用傳統減肥方式瘦不下來又痛苦的人躍躍欲試，但專家提醒打「猛健樂」瘦得快，復胖也可能很快。該如何避免瘦了一圈又胖回來？

英國牛津大學的研究發現，使用「司美格魯肽」（semaglutide）和「替爾泊肽」（tirzepatide）的受試者在治療期間體重下降，但通常停止施打後20個月內就會復胖，比用傳統方法減肥的人快了4倍。

司美格魯肽的常見商品名稱包括Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）、Rybelsus（瑞倍適）等，替爾泊肽的常見商品名是猛健樂。

這些減肥針劑怎麼用？

「週纖達」和「猛健樂」兩種藥物皆為每週一次的注射劑，使用預填式注射筆，患者可自行注射於上臂、大腿或腹部。

兩種藥物主要都透過模擬「GLP-1」荷爾蒙來抑制食慾，更容易產生飽足感。猛健樂還會影響新陳代謝，幫助調節能量平衡。

患者通常會從低劑量開始使用，逐漸調高劑量，直到達到維持劑量。

可以減掉多少體重？停藥會怎樣？

多數人在開始用藥後，幾星期體重就會往下掉。

根據《英國廣播公司新聞網》，第一項直接比較猛健樂和週纖達（Wegovy）這兩種藥物的臨床試驗顯示，猛健樂的減重效果更好。

在治療72週後，猛健樂組的平均減重幅度達20%，高於週纖達的14%。這項試驗由猛健樂製造商禮來（Eli Lilly）資助，包括750名肥胖患者，平均體重為113公斤。

但發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究指出，多數人在停藥後很快會復胖，因為原本的食慾與進食渴望迅速回來。

研究發現，停止使用減重針劑的人，復胖速度比停止傳統節食、運動減肥計畫的人要快上4倍。

根據英國國民保健署（NHS），這類注射藥物只適用有肥胖相關健康風險的過重或肥胖患者，而不是只想再瘦一點的一般民眾。

如何避免復胖？

醫生和營養學家指出，靠這些針劑瘦身的民眾，需要努力改變生活方式來維持身材，包括運動、接受飲食建議。

一位醫生建議不要「突然完全停藥」。他建議逐漸減輕劑量來幫助患者適應。

36歲的妮可森（Ashley Nickson）對於節食、減重、復胖的循環挫折不已，但她使用了猛健樂後成功減掉約41公斤體重。

住在利物浦的妮可森說，16歲以來她嘗試各種減肥方式，一次會減掉幾公斤，但只要生活一忙就會胖回來。

育有兩個孩子的妮可森，體重最重時約112.5公斤。她13個月前透過線上肥胖診所Voy開始施打猛健樂，目前停藥7個月，依然成功維持著減重成果。

妮可森表示，「我開始施打猛健樂時，就決心一定要養成做皮拉提斯的習慣，也開始回去上健身房。」

她補充說，整趟瘦身之旅她都有聽從專家的建議，也要學會用不同的方式對待自己。食物噪音會漸漸安靜下來，讓她開始想著要做對身體有益的事情，「只要你施打猛健樂的同時致力改變習慣，就不會復胖」。

很多沒有接受飲食和運動引導的人，面臨嚴重的復胖危機。

減重營養學家琵兒森（Kim Pearson）表示，「注射減重針劑的用途主要是降低胃口和食物噪音。如果有人還沒建立健康的習慣就停止施打，通常胃口和饞勁會恢復，就只能依賴很少能夠長久維持下去的意志力。」

琵兒森建議規律用餐，餐點要包含大量纖維、蛋白質和健康脂肪，每餐間隔4到5小時，有助降低饑餓感。

她強調一定要吃夠蛋白質，「沒得商量」，因為蛋白質能夠提升飽足感、穩定血糖、保護肌肉質量，這對長期維持體重非常關鍵。

她補充說，很多人會復胖是因為他們體重快速下降的時候失去肌肉，而且沒有再練回來。

「要處理食物噪音，則是要吃得夠、吃得規律，而且要吃能真正產生飽足感的食物，你才不會一直想著吃。避開成癮性的超加工食品也很重要。」

Voy醫療長強得利醫生（Dr Earim Chaudry）也建議逐漸降低減肥針劑的劑量，同時改變生活習慣。

強得利說，「我通常絕不會建議在完成療程後就突然徹底斷藥。這不是這些藥物發揮最有效或最安全作用的方式。制定緩慢減少劑量的身材維持療程，才能給身體時間去調整，並降低體重反彈的機率。」

「所謂維持療程，通常是替患者量身訂做、調整劑量，以達成制衡食物雜音的效果。」

「有些患者可以在幾個月內逐步減量，最終停藥，並維持住減重成果。也有一些患者可能需要長期施打，但我們或許可以找出比較低的長期維持劑量。」

（資料來源：AOL、BBC News）

