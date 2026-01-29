成立3個月、沒產品卻估值45億美元！輝達、亞馬遜押注「Humans&」賭什麼？

【文／田孟心；圖片／Shutterstock】

矽谷的AI投資熱潮，再度迎來一個令人驚訝的案例。

一家名為「Humans&」的新創公司，成立僅僅三個月，員工數約20人，甚至還沒正式推出任何一款產品，就宣布在種子輪中募得了4.8億美元（約新台幣155億元）。這筆鉅額資金讓這家新創公司的估值，瞬間飆升至44.8億美元（約新台幣1450億元）。

這份成績單背後的投資人名單華麗，幾乎囊括科技圈最有權勢的力量——除了知名創投SV Angel，還包括晶片霸主輝達、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google旗下的創投Google Ventures（GV），以及賈伯斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）創辦的Emerson Collective。

押寶「全明星隊」

為什麼投資人願意在一家什麼都還沒做出來的公司身上，投注如此驚人的金額？答案在於，Humans&的創辦團隊，是一群來自各大頂尖AI實驗室的「全明星隊」。

該公司的執行長澤利克曼（Eric Zelikman），先前是馬斯克旗下xAI的初創成員之一，曾參與開發Grok聊天機器人，並負責Grok-2的訓練數據工作。

另一位共同創辦人哈里克（Georges Harik），資歷更深。他是Google史上的第七號員工，協助建立了Google最早的廣告系統，更推動Gmail發布、Google Docs啟動，以及收購Android作業系統。他在受訪時直言：「我們的投資人很多是人類，他們關心人類未來的去向。」

團隊中還包括史丹佛大學心理學與電腦科學教授古德曼（Noah Goodman），以及另一位前xAI研究員Yuchen He。

最能代表公司核心哲學的人物，或許是來自Anthropic的前研究科學家彭安迪（Andi Peng，音譯）。

彭安迪曾參與Claude 3.5到4.5模型的強化學習與後訓練工作。在Anthropic任職期間，她的任務是確保技術不會說謊或損害用戶心理健康。

但她逐漸意識到一個更大的問題：就像許多AI公司一樣，Anthropic正試圖打造一種系統性取代人類勞動力的技術。

「Anthropic正在訓練其模型自主工作。喜歡強調模型如何獨自運作8小時、24小時甚至50小時來完成任務，」彭安迪告訴《紐約時報》，「那從來不是我的動力，我認為機器與人類應該是互補的。」

帶著這樣的反思，這群技術菁英決定出走，創立Humans&。

做「會問問題」的協作AI

在矽谷，許多科技高層對於「AI將取代人類」的批評感到不以為然，甚至有不少思想家認為AI在未來幾年將取代數百萬名勞工。但Humans&選擇了一條不同的路：強調AI應該增強人類，而非取代。

那麼，Humans&到底在做什麼？

根據其官網與創辦人的說法，該公司目標是打造一種能促進人與人之間協作的AI軟體。

想像一個AI能無縫融入你與同事、朋友或家人的群組對話中，協調眾人，讓人類能一起完成更多事。

執行長澤利克曼指出，目前的聊天機器人（Chatbots）設計邏輯存在根本缺陷：它們被設計來「回答問題」，卻不擅長「問問題」。現有的技術並沒有足夠努力去理解人類真正想要什麼。

「目前的典範——問與答——無法帶我們到達那裡，」澤利克曼表示。

Humans&試圖打破這個框架。他們計畫利用現有的AI技術，但以全新的方式訓練模型。這一代的新AI將具備傳統「神經網絡」的基礎能力，能模仿人類組合文字的方式，甚至寫程式、解數學題。但更重要的是，它將具備「互動性」。

Humans&的AI將被訓練成擁有「好奇心」與「記憶」。它不只被動等待指令，而會主動向用戶索取資訊，並將其儲存以供將來使用。

「沒有人是真的獨自完成任何事的，」哈里克說，「大多是由團隊合作，才能打造出驚人的事物。」

這家新創預計在今年初就會推出產品。為了實現這個目標，他們已聘請約20名研究員與工程師，來自OpenAI、Meta、Google DeepMind與MIT等機構。

泡沫還是未來？

Humans&的種子輪募資額雖然驚人，但在當前的AI狂熱中，卻非特例。

就在去年七月，由前OpenAI技術長慕拉蒂（Mira Murati）與Meta、Google頂尖研究員創立的Thinking Machines Lab，創下了史上最大規模的種子輪募資紀錄——由Andreessen Horowitz領投，金額高達20億美元，估值達120億美元。

其他類似的案例還包括：前Databricks AI主管創立的Unconventional AI，在去年十二月募了4.75億美元，估值45億美元；以及源自加州大學柏克萊分校的LMArena，在種子輪就募得1億美元。

愈來愈巨大的種子輪募資，反映了資本市場的焦慮。

《路透社》分析，超大規模的種子輪，凸顯了投資人對由業界老手、資深研究員所創立的「下一代AI實驗室」，抱持強烈興趣。業界正在競相打造超越傳統聊天機器人與AI代理，這群擁有實戰經驗的專家，成為創投們在產品問世前就願意瘋狂押注的目標。

輝達也能透過入股高度依賴自家運算硬體的新創公司，進一步鞏固晶片生態系。

然而，許多金融分析師與業內人士警告，AI泡沫可能正在形成。

以Thinking Machines Lab為例，儘管初期引發市場巨大熱情，但據報導，該公司半數的創辦團隊成員在近期幾個月內相繼離職。這是一個警訊：鉅額資本與顯赫履歷，並不能保證立即的成功。

Humans&目前仍處於極早期階段，要在競爭激烈的市場中證明這45億美元的估值並非虛高，澤利克曼與他的團隊必須證明，他們口中「以人為本」、具備好奇心的AI，真的能在職場中造福人類。

許多質疑者也紛紛在《紐約時報》率先報導這家公司的文章下留言表示：想要讓人類不被AI取代，需要的是監管，而不是更多新的AI公司。

（資料來源：New York Times, Reuters, TechCrunch, Humansand.ai）

