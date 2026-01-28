全脂牛奶解禁、為紅肉翻案？美國最新飲食指南大翻新 台灣人也適用嗎？

【文／蕭歆諺；圖片／美國聯邦政府提供】

1月7日，美國衛生及公共服務部與農業部聯合發布《2025-2030年美國飲食指南》，強調這是「聯邦營養政策史上最重大的一次重置」，以吃真食物為主軸展開，期待落實「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）的理想。

其中的倒金字塔型飲食法提倡以蛋白質與蔬菜為主，澱粉與穀類成了配角甚至在圖片墊底，格外引起討論。

這份指南該如何解讀？適合台灣人嗎？台灣營養學會理事長趙振瑞提出四大看點。

向添加糖宣戰，祭出嚴格限制

首先是強調蛋白質。過去飲食建議多以「每日」為單位進行推薦，但新指南強調餐餐都應優先攝取優質蛋白質，並首次點明一日總目標量為每公斤體重攝取1.2至1.6公克，「以前並沒有這麼明確的說明，」她指出。

以60公斤的成人估算，目標量為72到96公克。若超商雞胸肉一片100公克、蛋白質含量24公克，等同至少要吃到三片雞胸肉才足夠。

其次是對待「糖」更趨嚴格。新指南不僅強調減少攝取糖，連代糖、人工甜味劑也被列為應避免的項目，至於食物中原先就含有的糖則沒有多做規範。

三則是針對美國人愛喝的兩大飲品：果汁與牛奶做出特別建議。延續鼓勵吃原型食物的主軸，指南對看似健康的百分之百純果汁同樣做出限制，建議適量或稀釋飲用，盡可能以水果取代。

乳品部份，過去版本建議選擇低脂或脫脂乳品，但新指南不再強調脂肪含量，改以不添加糖為主要原則，等同為全脂乳品解禁。

最後，新指南首度納入腸道健康的概念，推薦民眾攝取發酵食物如泡菜、味噌、優格等，以維持腸道微生物群的多樣性。

為紅肉翻案，適量食用仍是共識

新指南發布後，最受矚目的爭議莫過於放寬紅肉限制。

觀察圖表，紅肉被放在左上方顯眼位置，圖片大小與雞肉相當，甚至比鮭魚還大，讓許多人直覺認為新指南鼓勵多吃紅肉。

趙振瑞認為這應是圖示比例上的問題。因為細看文字內容，並未特別強調紅肉攝取，只提到可視為蛋白質來源之一，媒體的解讀與反應都有些過度。

長年投入癌症營養研究的營養師公會全聯會理事長黃孟娟同樣提到，圖片呈現的順序確實與過往習慣不同，恐造成民眾混淆。她說，過去台灣蛋白質攝取建議順序，依序是植物性蛋白、海鮮、家禽，最後才是紅肉，「從沒有腳、兩隻腳到四隻腳，飽和脂肪含量依序增加。」她解釋。

新指南的圖示順序恰好相反，她仍鼓勵民眾可依照傳統順序攝取蛋白質。針對特定族群，包含心血管疾病、腎臟病、高血脂患者，以及有大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等癌症家族史的民眾，攝取紅肉特別要留心。

她尤其鼓勵有癌症家族史的民眾，可參考世界衛生組織轄下國際癌症研究署（IARC）的指引，明白紅肉為2A級致癌物，每週攝取量不超過500克，換算下每天不應吃超過70克，且應以瘦肉為主。

超高齡社會，認知蛋白質重要性

整體而言，兩位專家都認可這次美國飲食指南的改革方向，認為強調原型食物和蛋白質的理念值得參考。

黃孟娟進一步表示，當代社會人較少運動與活動，加上高齡人口變多，想協助民眾增加肌肉，避免肌少症與衰弱症，鼓勵多攝取蛋白質是好的方向。

此外，吃足量蛋白質對於增加抵抗力也有幫助，有助預防流感等新興傳染病。

當台灣整體醫療氛圍逐漸著重前端預防與健康促進，美國的新飲食指南在細節處儘管仍有爭議，且不一定適用所有人，但它引領民眾調整飲食習慣的做法仍值得借鏡。

