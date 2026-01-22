電腦桌面比房間還亂？現代人必修「數位斷捨離」 3步驟找回生活主控權

文 呂冠璇

數位時代，手機容量爆炸、電腦桌面混亂，已成為現代人共同的困擾。該如何整理這些「看不見的東西」？收納專家拆解三大步驟，用「數位斷捨離」讓大腦重新獲取專注力。

雲端空間一再擴充，手機容量警示卻還是不斷跳出；電腦桌面堆滿截圖、簡報與PDF，卻怎麼也找不到那份真正重要的檔案。

這樣的混亂，對許多人來說並不陌生。明明很擅長整理實體空間，知道衣櫃要分類、物品要斷捨離，一轉到電腦與手機，卻往往全面棄守。

為什麼數位世界，反而比現實生活更容易失控？

關鍵不在自律，而是我們從來沒有被教過，該如何整理這些「看不見的東西」。

即便是超過50萬訂閱的收納整理YouTuber末羊子，也曾親身經歷。

隨著工作量增加，她的電腦桌面、信箱、行事曆逐漸失控。在專家的協助下，她在兩個月內清理了超過2TB的檔案，並將過程拍成影片，引發大量共鳴。

這段轉變背後的關鍵人物，正是Re Life整理收納共同創辦人李書旖。她將實務經驗彙整成系統化方法，開設數位整理課程，於去年上架至Hahow線上學習平台，回應現代人的困境。

李書旖指出，數位整理最大的挑戰，在於無法被一次性攤在眼前。實體物品可以透過視覺快速掃描，立刻判斷哪些過期、哪些久未使用；但數位檔案是無形的，很難即時察覺到混亂程度。

再加上現代生活節奏快速，抽不出時間與心力思考分類邏輯，只能任由檔案、資料不斷堆積。

該怎麼開始？先釐清3步驟概念

然而，數位整理並非沒有方法可以依循。許多人整理失敗，問題不在執行力，而是順序錯了。

李書旖強調，所有整理都必須遵循「整理、收納、收拾」的黃金流程。

若沒有按照順序，只是把混亂換個地方放。「就像一條河流，必須從上游開始整治，下游才能真正順暢。」

第一步》整理：自我檢視，而不是急著收

談到整理，多數人第一個反應往往是抗拒，原因不外乎是覺得會花很多時間，還可能後悔刪錯東西。李書旖也笑說，很多來諮詢的人都會問：「如果之後用得到怎麼辦？」

但她強調，數位斷捨離從來不是要人「全部丟掉」，而是重新做出選擇。整理的第一步，是誠實地問自己：這個檔案，會不會為我所用？是否真的服務於現在或未來的我？

那些重複備份的照片、3年前結案的簡報、永遠被推到「之後再看」的文件，很多時候只是帶來情緒上的安全感，而非實際的需求。

第二步》收納：建立屬於自己的數位地圖

當留下的檔案逐漸明確，下一步才是收納。

成功收納的關鍵，在於建立清楚的「數位地圖」。李書旖指出，數位整理最常見的錯誤，是還沒想清楚，就盲目新增一堆資料夾。因此，應該從自己的身分與使用情境出發。

建立數位地圖，可採用三層分類法。第一層，是「身分」，例如私人生活、工作者、創作者、學生等你在生活中扮演的角色；第二層，是「用途」，思考在這個身分下，你通常會做哪些事情，如財務、專案、學習、興趣；第三層，才是具體的主題、專案或年份。

分類不必追求完美，層級也不宜過度精細。若資料夾設計得太複雜，反而容易迷失、降低歸檔的意願。

第三步》收拾：建立能長久維持的習慣

至於收拾，涉及的是後續如何維護。

李書旖建議，把維持變成每天都做得到的小動作。

「我會鼓勵大家，每天在闔上電腦休息前，快速檢查3個地方，分別是桌面、下載，還有資源回收桶。」

她解釋，「桌面」通常放的是代辦事項與進行中的檔案，若專案已結束，就應該立刻歸檔。「下載」則是每天湧入的暫存檔，許多內容過目即可，不需要長期留存，當天就能刪除。最後，檢查「資源回收桶」，確認沒有誤刪的檔案後，就可以安心清空，「就像每天倒垃圾一樣。」

每天花幾分鐘完成這3件事，就能避免混亂再次累積。

想提升生活品質，從數位整理開始

有趣的是，許多動念開始數位整理的人，往往是人生來到某個轉折點，如換工作、創業、出國進修，或是歲末年終，隱約感到現在的生活方式，好像哪裡不太對勁。

「他們來找我的時候，幾乎都會說：我每天開電腦找東西好煩，覺得一直在浪費時間、精力，也被消耗注意力，」她形容，那是一種明確感受到數位生活正在成為負擔的狀態。

很多人以為自己想整理檔案，其實是在替下一階段的人生「清出空間」。數位整理不僅是解決雜亂，也是一種自我檢視的過程。

實際動手的起點，不妨從「下載」資料夾開始。練習將下載清空，把檔案放回屬於它們的位置，分類邏輯往往會在操作中自然浮現。

李書旖觀察，經過數位整理的人，狀態上會出現明顯改變。那些過去認為「一定要留著、好像很重要」的東西，開始被重新評估。

「當你選擇保留一個截圖，就代表你願意為它負責，未來要再使用、好好收納，那你真的願意嗎？如果沒有，其實就可以當下做決定。」

經過一次次的練習，逐漸內化成為習慣，有效減少每天的決策疲勞；在不斷篩選的過程中，重新分配寶貴的時間與注意力。

對生活的掌控感隨之回歸，才能為新的一年留下更多專注與成長的空間。

電子郵件怎麼整理？

以Gmail為例，善用內建工具，可實現收件匣清空的目標：

標籤：如同檔案櫃的「抽屜」。處理完畢的信件應使用「移動到」功能將其歸檔至對應標籤，以清空收件匣這個「桌面」。

延後：對於暫時無法處理，但需在未來特定時間點再次提醒的信件，使用此功能可讓它在指定時間自動重回收件匣。

篩選器：設定自動化規則，讓特定寄件人或主旨的信件自動歸檔、刪除、標示為已讀或加上星號，大幅減少手動處理的雜訊（如電子報、廣告）。

手機相簿怎麼管理？

推薦工具Slidebox：此第三方app以類似交友軟體的左右滑動手勢，讓使用者能快速分類（點擊下方相簿）或刪除（上滑）照片，操作直觀且與手機內建相簿同步。

定期備份與釋放空間：建議每年進行一次「搬家」，將超過一年的舊照片備份至外接硬碟，然後從手機中刪除，以節省iCloud等雲端訂閱費用並保持手機運行流暢。

即時通訊軟體 (Line) 怎麼整理？

處理999+未讀訊息：長期累積大量未讀訊息的社群或官方帳號，代表使用者已失去興趣，應果斷刪除對話或退出群組。可使用「全部已讀」獲得重新開始的契機。

利用命名進行分類：在聯絡人或群組名稱前加上特定Emoji作為標籤，例如：💼代表同事、🎓代表同學、❤️代表家人。搜尋時可直接輸入Emoji，快速篩選出特定群體。

