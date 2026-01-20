現在的30多歲為什麼這麼累？新研究：人生里程碑「大塞車」

編譯 田孟心

工作、自我探索、家庭任務⋯⋯，千禧世代與Z世代發現他們和父母輩不一樣，所有「人生里程碑」都擠在30-40歲大爆發，而且沒有劇本可以參考。為什麼如今的30代這麼疲憊？又該如何面對？

白天在辦公室衝刺事業，傍晚下班接小孩，週末探望父母，還要約房仲看永遠還差一點的房子⋯⋯，如今，30、40歲的人可能對這樣被追趕著的日常，感到心有戚戚。

根據美國心理學會（APA）與Talker Research的調查，過去認為壓力高峰在中年（45-55歲），現在已提前至30多歲。美國Z世代和千禧世代的壓力水準明顯高於上一輩，且對「國家未來」、「經濟穩定」有強烈不安全感。

一切都塞車的世代

30幾歲的人到底在累什麼？

美國伊曼紐學院心理學教授梅塔（Clare M. Mehta）的一份研究，定義了一個新的人生階段：「確立成年期」（Established Adulthood）。這個階段介於成年初期（18-29歲），與中年（45-55歲）之間，大約落在30-45歲。

「確立成年期」不是青春探索，也不是中年穩定。在2020年代的當今，它是一個新興的微妙階段，混雜了異常多的責任。

回顧過往，成年的配備如買房、結婚、生子、職涯升遷等等，是線性且分散在20至40歲，讓人有喘息空間。

且通常，進入「穩定成年」階段，會是年輕時令人好奇又興奮的問題，開始獲得解答的時期。在經歷幾分不同工作後，有人會發現自己真正熱愛的領域；在多次分手後，體認自己到底想要什麼樣的感情。

但千禧世代和Z世代情況特殊。由於高學貸、高房價、晚出社會與晚婚趨勢，所有里程碑都被推遲，同時擠在30-40歲這短短十年內爆發。對許多人來說，還可能同時面臨照顧幼兒與年邁父母的崩潰處境。

「現在，所有形塑人生的事件都被壓縮了，人們可能要應對一連串『人生里程碑』的塞車，」梅塔告訴《大西洋》。

如何解決？接受「沒有標準答案」

多年來，全球平均幸福感調查都顯示，人們往往在40歲左右感到最不快樂。但研究發現，如果政府提供更多支持，例如強制育嬰假、為長照的職員提供有薪假，那麼成年後的生活壓力將大幅下降。

這解釋了為什麼有薪假與兒童保育補貼政策更充足的國家，為人父母者之間的幸福感差愈明顯。

里程碑決策統統擠到十年內要做決定，確實棘手，但或許，不存在所謂的「做錯」選擇。有可能一名工作者在30多歲就找到夢想工作，但到了晚年都還不能退休；為人父母者也許期待孩子長大就能享受空巢的自由，卻發現他們仍需要住在家裡。

如今，當人生軌跡一事不再那麼可預測，各個階段都愈來愈像成年初期，充滿不確定性。處於確立成年期的30代人，要學習的或許只是接受這件事，並且一次又一次勇敢地作出決定。（資料來源：Atlantic, Vox, APA）

【延伸閱讀】

心理學家：2個代表你很聰明的「煩人」習慣

台美關稅談判關鍵問答 兩個全球第一，都發生在台灣

社宅政策為何跳票？空屋多、用地少是藉口，建商揭露關鍵原因

中國貿易順差創新高、德國車大跌七成 「逆向鄧小平」救得了歐洲嗎？

精通50種語言！Terry揭密自學心法：關鍵不在天賦，而是學習方法

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載