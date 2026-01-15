讓空服員想辭職 登機時的7種迷惑行為

編譯 樂羽嘉

印出厚厚一大疊登機證明然後東翻西找卡住其他乘客、登機時站在飛機走道閒話家常，專家分享7種讓空服員內心崩潰的常見NG行為。

在高級飯店業工作過十多年的旅宿業專家基爾頓（Adam Kelton）常常搭機飛行，見過各種讓空服員表情逐漸扭曲的登機情況。他知道每個人都有自己的旅行方式，但還是希望提醒部分乘客，不妨考慮改掉一些讓空服員困擾、讓現場更混亂的行為。

1.什麼都要印出來，找不到就開始驚慌

還記得以前所有事情都需要實體票券的時代嗎？

當時的乘客，抵達登機門時，手上通常拿著一個厚到可以拿去報稅的資料夾，塞滿列印好的訂位確認、行程表、登機證。

問題是，當他們找不到那張關鍵資料時，就會停在登機區，翻遍整個包包，滿頭大汗地狂找，讓後面200個乘客空等他找東西。這時候，空服員只能溫柔地提醒可以使用手機裡的電子登機證。

基爾頓以前在度假村工作的時候，看過不少客人也是這個樣子。他們會把早就不需要準備、出示的餐廳訂位單全部印出來。老習慣很難改，但這個習慣會讓整個登機流程卡住。

電子登機證存在是有原因的，這些登機證不會消失在包包裡，若航班有變動，會自動更新。相信科技吧，你的手機不會背叛你。

2.把頭頂行李櫃當成俄羅斯方塊，塞超級久

你一定見過這種人，帶了尺寸顯然太大的行李，然後在頭頂行李櫃前嘗試各種角度，硬要塞進去，整整花了五分鐘，也不顧後面卡了多少要移動到自己座位的乘客。

基爾頓提醒，如果空服員請你託運行李，通常不是刁難你或要坑你錢，而是在避免你佔滿空間，害其他人沒地方放行李。

基爾頓甚至看過有人在登機流程中，直接坐在行李上，想把它壓扁，好塞進櫃子裡。結果登機全面停滯，而物理定律也毫不留情地拒絕配合。

基爾頓認為，最糟糕的是，很多人打包的時候彷彿要永遠移民一樣，帶過大的行李袋，塞滿登機時根本用不到的各種東西。坐過廉價航空的基爾頓相信少即是多，大小適宜的手提行李會讓大家都比較輕鬆，特別是你自己。

3.在錯誤的時刻吵座位問題

基爾頓說，飛機走道不是客戶服務區，但很多乘客常常選擇在後面塞了一百多人的時候，跟空服員抗議自己的座位安排。

有些人會在這時候掏出超久以前的訂位信，期待空服員按照自己的要求重新安排整架飛機的座位。基爾頓真的看過有人吵著要坐15A而不是15C，鬧了10分鐘不肯坐下。

基爾頓提醒，這種事情應該在對的時機爭取。如果你對座位有意見，登機前就該在登機門處理。空服員忙著疏通乘客時，不可能大家都在等，還替你憑空變出魔法座位。

部分空服員透露，這是他們登機時會觀察的乘客行為之一。一位資深空服員表示，「登機30秒內的乘客行為，會告訴我一切。把我們當人而不是家具看待的乘客，會得到更多關照，而還沒坐下就開始抱怨行李很難放的乘客，一定很難搞。」

4.停在走道上聊個沒完

在飛機上遇到認識的人，彷彿他鄉遇故知，但有些乘客簡直把飛機走道當成同鄉會或同學會現場一樣。

他們會為了跟三十年前的鄰居敘舊直接停在走道，完全無視後面大排長龍。空服員會被迫親自引導他們去座位上坐好，然後他們會繼續隔著好幾排其他乘客大聲聊天。

你如果認出好久不見的舊識，起飛後還是可以在不打擾別人的時候交換電話號碼、小聊一下，但拜託不要在登機時站在第12排開始促膝長談、問候對方祖孫三代過得好不好。

5.逼空服員抬自己拿不動的行李

你自己拿不起來，就不應該當成隨身行李帶上飛機，但有些乘客還是期待空服員可以把他們十幾二十公斤的大袋子放進上方行李櫃。

空服員不是搬行李的工人，他們受的訓練主要是飛行安全和服務，不是舉重。有些空服員甚至有慢性背痛問題，就是因為太多乘客要他們搬行李。基爾頓看過有乘客因為纖瘦的空服員搬不動他們的超重行李大發脾氣。

原則很簡單，行李以輕便為原則，不然你就託運。空服員的脊椎會感謝你。

6.無視優先順序登機

登機順序的存在，就是為了防止混亂，像是Zone 1先登機，接著是Zone 2、Zone 3、Zone 4、Zone 5。但有些乘客無視規定，聽到「現在請座位在Zone 1的旅客開始登機」，就拿著Zone 4的登機證衝上去。被空服員勸退時，還一副不可置信的樣子。這些行為會造成不必要的堵塞，拖慢整個流程，也讓守規矩的乘客無言以對。

7.在登機時提出特殊要求

最不適當的時候提出特殊要求，像是還有一兩百人要登機時，停下來問空服員飛機餐可以選什麼、要求多提供枕頭或是詢問轉機問題，最讓人頭痛。

這些要求不是不合理，但是時機點不能再差了。空服員要在時間限制內完成複雜的登機流程，請他們在這時候回答你有哪些飲料可以喝，代表你對整個情況完全沒有認知。

把這些問題留到起飛後才是正確做法。過了起飛時間、每個人都坐好之後，空服員會更有餘裕和意願幫助你解決需求。

