台灣人年吞逾11億顆安眠藥！健保、自費、黑市，解析三大失控關鍵

台灣人年吞超過11億顆鎮靜安眠藥，多到可環島10圈！不看診就拿藥、自費不留紀錄、黑市還能超商取貨。氾濫的安眠藥如何重新建立管制防線？

很難想像，台灣一年用掉11.7億鎮靜安眠藥，這當中包括4.7億顆純安眠藥，與7億顆帶助眠效果的抗焦慮藥。儘管健保署2023年起分開統計，但臨床實務上，抗焦慮與助眠無法一刀分割，國際研究也會使用包含兩者的鎮靜安眠藥進行比較。

為了控管安眠藥。早在2013年，健保就成立醫療雲端查詢系統，醫師能查詢患者用藥，還會自動跳出重複用藥的警示，上線隔年，有效降低6成重複用藥。但實際上，台灣鎮靜安眠藥的用量依舊無法煞車，而且在國際間名列前茅。

關鍵場景一：醫療院所可以只拿藥，不看診

對藥齡7年的科技業上班族球球而言，安眠藥根本不像管制藥物。他與醫生有良好默契，到了掛號台喊一聲「我要拿藥！」不用進診間，醫生就開門喊道「我照著開囉！」，整個過程不到兩秒鐘，就拿到一個月份量的安保舒眠。

「台灣開健保安眠藥幾乎沒有成本，」師承國際睡眠大師，思維睡眠醫學中心院長江秉穎感嘆，許多醫師略過診療階段就直接開藥，民眾根本不知道自己生什麼病，恐讓狀況持續惡化，根本就是「健保制度殺人」。

關鍵場景二：非精神科也開藥、雲端藥歷失靈

不僅一位到身心科求診的患者分享，只要經過一次診療，後續都能在未經醫師問診的狀況下，順利拿到鎮靜安眠藥物。

一項為期10年的「亞洲地區開立精神科藥物型態」（REAP）研究也發現，比起日本、中國與東南亞等國的精神科處方，台灣開安眠藥比率，亞洲最高。弔詭的是，台灣鎮靜安眠用藥暴漲的第二個原因，竟是因副作用變小。相較於傳統巴比妥類藥物，苯二氮平類與Z類藥物的副作用低，醫師普遍更敢開藥。

關鍵場景三：自費、黑市成空白盲區

自費正是管制黑洞。《天下》記者走訪數間診所，確實遇到強力拒開自費鎮靜安眠藥物的診所。但失眠患者圈口耳相傳的小診所，就是自費失守的關鍵點。

管制藥自費，並不違法。食藥署管制藥品組研究員祁若鳳點出，重點在是否符合正常醫療目標。只有像偽造病歷，刻意販售等不當行為，才會違反「管制藥品管理條例」或「毒品危害防制條例」。

問題在於，這些自費藥物，不會出現在雲端藥歷。比自費藥更離譜的是黑市。賣家說，常見的使蒂諾斯或服爾眠都有上百顆備量。賣家甚至解釋，這些藥物來自認識的身心科醫師，靠帶認識的人去拿藥備貨。

根本解方：健保、治療觀念都要改

管制藥物的管轄機關，是業務範圍包山包海的食藥署。食藥署不是沒有努力，全台診所超過2.3萬家，去年就稽查將近2成5，整體稽查量更較5年前增加5成，就是要揪出不當的醫療院所。

但幾乎所有的醫界人士都強調，台灣安眠藥失控的最根本解方，仍要從健保制度改起，不是不能開鎮靜安眠藥，而是不能只開藥。

健保署長陳亮妤接受專訪時指出，她上任的重要目標之一，就是將健保從「論件計酬」往「論質計酬」推進，減少患者一到診間，不經診療就開藥的狀況。最後，要擺脫國際名列前茅的鎮靜安眠藥開立量，更仰賴公衛健康的整體提升。

