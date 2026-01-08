跨年、聖誕節都沒局？「節慶孤獨症」悄悄籠罩當代人

【編譯 田孟心】

全球愈來愈多人為孤獨所困，當美國有千萬人獨自過聖誕節，台灣的「社會孤立者」比例也不斷升高。專家提醒，有關孤獨的負面感受，在假期期間可能會變得更加強烈，該怎麼回應？

歲末，似乎到處都洋溢著歡樂的氛圍。特別是近年西方節慶在東亞盛行，從萬聖節派對、聖誕節聚餐，到跨年煙火，當感覺每個人都在享受年終歡聚時，「沒局」之人可能倍感絕望。

「無論我們是否想參與其中，都可能感到困難——光是這種壓力就足以讓我們感到孤單和與世隔絕，」英國心理健康基金會在談到節慶期間的孤獨感時寫道。

特別是，當你正在經歷人生中艱難的時刻、難以與他人建立連結、感到壓力巨大時。

「假期可能是一年中特別具挑戰性的時期，因為我們可能對『世界應該是什麼樣子』懷抱期望，如果世界沒有達到，就會加劇孤獨感，」美國心理學會實踐主管布夫卡（Lynn Bufka）說。

但先別急著感到格格不入。事實上，孤獨已經逐漸成為全球現象，只是它不容易反映在社群媒體上。

孤獨指數：全球風險

根據美國心理健康機構A Mission for Michael，2025年約有1,400萬美國人獨自過聖誕節，其中近一半是由於與家人發生衝突或遠離家人造成的。

年底節慶之外，平常，人們就已經愈活愈孤立。

今年，世界衛生組織社會連結委員會發布的全球報告顯示，全球六分之一的人口為孤獨所困。其中，青少年族群的孤獨感比例最高。

經濟合作暨發展組織（OECD）發布的《2025年社會聯繫與孤獨感報告》也發現，在一些經濟發達國家，有高達14%的人口「總是」或「經常」感到孤獨。

根據英國知名心理學家鄧巴，人們不感到孤獨的關鍵之一是擁有「核心網絡」，大約是5人的最親密支持系統，可以是家人、伴侶、摯友。但這個數字正在瓦解。

在台灣，台大社會系教授蘇國賢分析「台灣社會變遷基本調查」資料，發現台灣個人核心網絡（可以聊心事、求助的對象）規模呈現明顯下降趨勢——從1997年的平均4.62人（大約符合鄧巴的5人理論），下降至2017年的僅2.92人。

更甚者，完全沒有核心網絡支持的「社會孤立者」比例，從1997年的3%暴增至2017年的19%。八年後的現在，這個數字或許還要再更高。

這些數字告訴我們，如果你經常感到孤獨，或許只是社會變遷的一環。這與科技發展、都市化、公共政策不足都有關。

但值得關注的是，放任孤獨肆虐，可能會影響個人身心健康與預期壽命。

對社會整體也將造成經濟與政治衝擊——這是為什麼美國衛生局局長在2023年警告「孤獨的社會效應」；英國近年也指派了一位專門負責解決「孤獨問題」的政府首長。

所以，我該如何面對節日？

專家指出，這些有關孤獨的負面感受，在假期期間可能會變得更加強烈。

社會連結基金會執行董事科邁爾（illian Kornmeier）表示，研究表明，未婚或獨居的人在節日期間會感到更加寂寞。

研究孤獨與社會連結的哈佛大學講師理韋斯伯德（Richard Weissbourd）強調，假期也會加劇「存在主義孤獨感」，以及低自尊，和低自我價值感。

該如何應對？

《消除孤獨計畫》作者、哈佛大學教授諾貝爾（Jeremy Nobel）認為，孤獨是一種生物信號，當它發生的時候，就意味著身體在提醒我們需要人與人之間的連結，「不該為此感到內疚與羞恥」。

展開連結，有很多方法：像是傳訊息給朋友、和鄰居打招呼、參加線上社團、加入興趣小組與社區活動——但這些說起來容易的事情，還是需要起身行動，特別是需要打破一直以來的被動、懶惰，與各種顧慮。

在節慶期間，如果感到缺乏人際連結，專家建議考慮志工服務。尤其在冬季節日期間，志工的需求量比平常大，這可以讓人忙起來，以及與他人交流。

此外，多接觸藝術、電影、文學等人類的創作，透過共同的人類體驗來建立連結；同理，接觸自然，與土地連結，也能把這些感動與共鳴化作下一次和真人互動的養分。

最後，記住「孤獨的悖論」：它是一種普遍存在的感受，但經歷它的人通常不會願意分享自己的經歷。換言之，你的孤獨很可能並不孤獨。

（資料來源：Atlantic, TIME, OECD, WHO, HHS）

