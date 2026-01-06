無懼AI泡沫！2026台股牛市持續：台積電站上2000元、投資避開這三大類股

文 楊湛華

2025年台股創歷史新紀錄，高低點震盪逾萬點，專家還看好2026年能挑戰三萬四千點？

台積電佔台股大盤權重逾四成，分析師看好台積股價2026年站上兩千元，帶動大盤再攀高峰。群益投顧總經理范振鴻解釋，台積新產能2027年才會放量，獲利成長幅度還會大於2026年，「因此資金長線還會繼續流向台積電。」助攻大盤點位的，還有更加寬鬆的資金環境和AI泡沫疑慮消弭。

美國縮表、降息：聯準會將打開資金水龍頭

聯準會自2022年起每月從市場收回數百億美元資金，做法是央行手中持有的債券到期後，收回本金，不再買新債，達到縮減資產負債表。但新的變化是，聯準會自2025年12月起，把到期債券的本金拿去買短期國債，形同市場資金不再減少。

統一投顧總經理廖婉婷表示，資金最緊的時刻已經過去了，這對股市就是一大利多。市場預期，隨聯準會新任主席獲任命，以及迎接下半年美國期中選舉，2026年會繼續降息，資金環境將更寬鬆。

「AI的成長週期還在中前段，」從事台股研究逾20年、野村投信國內股票投資部主管姚郁如定調，AI泡沫暫時還不會破，科技巨頭的獲利和資產負債表依舊穩健。

AI繼續是台股投資主軸，但投資人要留意，贏家圈正在變小。「投資人不能再用『沾到什麼題材就追』的邏輯，要搞清楚誰還會繼續成長，」范振鴻提醒。因為AI伺服器產品的生命週期愈來愈短，新的GPU推出，供應鏈就會重新洗牌。

AI贏家圈變窄：留心ASIC、散熱、記憶體類股回檔

所有分析師都認為，輝達與台積電的供應鏈，才是2026年「真贏家」。看好族群包括：先進封裝、電源供應、AI伺服器周邊的關鍵零組件，像BBU（Battery Backup Unit）備援電池、CCL（高階銅箔基板）、以及伺服器用多層數PCB等領域、2奈米量產相關材料。

惟部份2025年漲多的AI概念股，如ASIC（特定應用積體電路）將上檔有限，散熱、記憶體則有股價回檔風險。

記憶體大漲恐怕也無法延續。姚郁如解釋，未來AI需求最大的是HBM（高頻寬記憶體），次之是第五代DRAM（DDR5），但台廠在前者未佈局，後者雖有佈局，但重心仍在第四代（DDR4）。

2026可分批佈局三類股：傳產、軍工、壽險金控

傳產2026年有望受惠低基期，落後補漲，包括成衣、製鞋、汽車零組件等。

姚郁如分析，這些企業2025年上半在等關稅結果，不敢下單；到了2025年8月關稅出爐，第三季下游品牌才決定「要漲價」還是「跟供應商一起分攤」，訂單才慢慢回流，而這些訂單都是2026年的春夏貨。

美國降息對於有大量美債部位的壽險金控，將因債券評價改善受惠。軍工股看好，但要挑對時機。富邦投顧董事長陳奕光指出，撇開尚未通過的特別預算，2026年國防預算近9500億，其中約1000億採購無人機、無人艦等軍用消耗品，未來會在台灣形成新的供應鏈。但因為第一季才開標，明確的營收獲利成長，要等到第二季或下半年才會顯現。

