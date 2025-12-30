從台北8坪鳥籠宅到德州政壇女王 陳筱玲挑戰「把竹科移植美國」的不可能任務

【文／劉光瑩；圖片／陳筱玲提供】

台灣企業東征美國，德州成為詢問度最高的地點。對台積極招手的德州，居然有位出身台灣的眾議員陳筱玲，積極為台奔走。2026年1月21、22日的天下經濟論壇（CWEF），陳筱玲將親臨現場發表專題演講，剖析台灣在美國與德州的機會。她如何從在台灣匱乏的童年，成為連任九屆的德州眾議員？

在美國德州議會裡，共和黨眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）是極特別的存在。她是德州眾議院共和黨團中最資深的女議員，也是唯一的亞裔女性。從2009年首次當選至今，她已連續九屆連任，更屢次被德州媒體評選為「最佳立法者」。

然而在政治光環背後，卻不是優渥的家世，而是一段在台灣匱乏的童年。

【小檔案】陳筱玲（Angie Chen Button）

出生／1954年

現職／德州眾議院議員

學歷／台大會計系學士、政大財政系碩士、德州大學達拉斯分校管理碩士

經歷／德州第112選區州眾議員、註冊會計師、德州儀器公司（TI）國際行銷經理

8.4坪大的家，台北的匱乏童年

陳筱玲的父母來自江蘇，在國共戰爭後期來到台灣。回憶起童年，台北士林一間僅有8.4坪大的小屋，是一家七口的棲身之所，甚至沒有自己的浴室，洗手間也得跟鄰居共用。

每日的大工程是洗澡。母親會用一個洗菜的大鋁盆裝滿熱水，五個孩子就輪流用那一盆水擦洗身體。在大哥因腦膜炎不幸過世後，陳筱玲成了家中最大的孩子。

從泡麵果腹到異鄉結緣

憑藉著讀書翻身的信念，很會念書的陳筱玲在取得台大會計學士與政大財政碩士學位後，於24歲那年到德州大學達拉斯分校攻讀管理碩士學位。

「當時我每天生活費只花一美元，」陳筱玲在繁忙競選行程中間抽空接受《天下雜誌》採訪，「常常就吃速食麵果腹。」

她回想，當時的指導教授給了她一個改變一生的建議：「找個美國學伴一起念書。」而這位學伴，後來成為了她的丈夫。

陳筱玲將自己的生活形容為「德州式美國夢」：一個來自台灣平凡家庭的孩子，透過教育與努力，在標榜機會的土地上建立了自己的家園與事業。

「妳確定要找我？」從德儀經理到政壇黑馬

步入政壇前，陳筱玲的戰場是科技業。擁有執業會計師執照的她，曾在德州儀器（TI）擔任國際行銷經理，她的人生卻在2007年因一通電話而轉彎。

當年，一位共和黨代表致電給她，說該選區的眾議員即將退休，黨內希望徵召她參選。

「我當時笑了，」陳筱玲回憶起當下，她直率地反問對方：「你確定這個選區準備好接受一位講著彆腳英文（funny English）的亞裔女性了嗎？」

她不太篤定，因為儘管該選區有12%亞裔人口，是德州平均值的兩倍，但讓亞裔女性進入以白人男性為主的德州政壇，依然是一場豪賭。

結果，選民給的答案是肯定的。

台商搶進德州佈局，圖為緯創AI伺服器達拉斯維修廠。 劉光瑩攝

17年前開始打選戰，把歧視當磨練

她從2009年首次當選至今，她已連續九屆連任，更屢次被德州媒體評選為「最佳立法者」。2026年，她將挑戰連續10屆連任。

在拜票過程中，種族歧視的陰影時隱時現。她曾遇過激進選民，開車經過時特地搖下車窗，指著她大罵：「You are Chinese!」

面對這樣的惡意，陳筱玲展現了強大的心理素質。她不在意，而是勇往直前。

「這個國家代表著自由和機會。每個人都有機會為自己和家人追求更好的生活。這正是我所擁有的，」她堅定地說。這種對美國核心價值的深信不疑，讓她跨越了族裔的藩籬，贏得了選民的尊重。

台式問政哲學，大聲嚷嚷行不通

進入議會後，陳筱玲與許多喜愛搏眼球的明星型政治人物不同，她鮮少在議會殿堂大放厥詞。她的問政風格帶有濃厚台灣特色，務實、低調、注重執行力。

「要想通過法案，即使是有爭議的法案，最好的方式就是努力遊說、爭取選票，確保大家了解法案內容，」陳筱玲強調她的哲學：「大聲嚷嚷是行不通的。」

這樣的務實態度，讓她連選連任。

長期旅居達拉斯，與陳筱玲熟識30多年的陳文燦觀察，她之所以能在政壇屹立不搖，關鍵在於她的清廉形象與企業支持。

她出身德州儀器，不僅身家清白、沒有人格污點，更懂主流社會語言，這讓她深獲工商界信賴，進而獲得各大企業政治行動委員會（PACs）的雄厚支持。

此外，她屬於共和黨的溫和派，不走極端，加上她長年勤跑基層，沒有私人利益包袱，這是她最堅實的底氣。

也因為如此，她行銷德州不遺餘力。

她驕傲指出，德州向來對台灣極為友善。德州州長艾伯特（Greg Abbott）曾在 2017 年蔡英文前總統過境休士頓時，特地前往會面，正因認同台灣是自由民主的堡壘。

這份情誼更體現在具體行動。德州史上第一個駐外辦事處設於鄰國墨西哥市，而第二個辦事處的設立，要等到一百多年之後的台北。「這證明台灣在德州的心中是有特殊份量的，」她說。

最新願景：把竹科移植到德州

陳筱玲現在最大目標，是主導推動德州科學園區法案，為台灣企業走向世界鋪路。

「為什麼要在德州投資？因為台灣企業已經準備好走向世界，而德州土地廣大、稅制友善，是最佳選擇，」她說。

德州土地遼闊，圖為理查森IQ（Innovation Quarter）創新園區。 劉光瑩攝

然而，她也深刻理解台美體制的巨大差異。

她讀了台積電創辦人張忠謀自傳，深受啟發，也更明白其中難度。

「在美國，體制比較地方分權、去中心化，要做事不是那麼容易，」陳筱玲解釋，要像台灣竹科那樣，由中央集權高效率地將用地、用水、用電一次規劃到位，在美國幾乎是「不可能的任務」。

這正是她想挑戰的。雖然今年因時間緊迫，法案尚未成功，但陳筱玲並不放棄。「明年期中選舉過後還會繼續努力，」她說。

來自台灣的陳筱玲，如今更大的夢，就是幫助台灣落地德州、邁向世界。

