少子化政策8年大撒幣 為什麼愈補愈不生？台灣生育率還可以怎麼救？

文 劉十賢

過去8年，政府投入了逾6000億元催生，生育率卻持續探底。當發錢無法成為誘因，下一階段的少子女化2.0戰略，能否找到社會真正的痛點？

「國發會原先預估今年的新生兒可以超過12萬，可是目前看起來11.5萬人都很難達到，」負責督導少子女化政策的行政院政務委員陳時中，在一場公開活動中難掩憂心。這是台灣人口政策一張尷尬的成績單。

補助為什麼救不了生育率？

大撒幣邊際效益遞減的警訊也已浮現，2023年底，立法院預算中心報告指出，少子女化對策計劃當中的「兒童教養補助」預算執行率未達75%，有錢沒人領，顯示補貼的效果已面臨瓶頸。

平心而論，這些年花的錢並非全無成績。0–2歲送托率從13%提升到23%，持續追趕OECD國家34%的平均水準，2–6歲送托率也突破7成。「送托行為明顯成長，代表養小孩的方法改變了，家長能夠重返職場，」托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶觀察。

然而，「很不幸的是這並沒有改善生育率，」王兆慶認為，公托解決日間照顧，但職場壓力與工時未能相應減少、下班後的臨時托育機制仍不足，家長依然感到蠟燭兩頭燒。

職場與家庭衝突難解

任職媒體業的Tina在路邊心急如焚地攔計程車，要趕往6公里外的幼兒園。平時負責接2歲女兒下課的丈夫臨時有公務，她緊急請假1小時，主管那聲輕蔑的歎息，在她耳邊縈繞。

想照顧孩子彷彿成為罪過，這是許多職場父母的焦慮日常，她說，「寧願不要政府多發幾萬元育兒津貼，我們需要的是彈性工時。」

曾是婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽指出，阻礙生育的三大因素，分別是高昂住屋成本、薪資停滯，以及工時過長，「從這些面向大幅度做有感的改革，才能讓育齡族群願意跨出第一步。」

助企業建構友善育兒環境

政策該如何突圍？王兆慶建議透過創新做法，將生育從「女性的責任」轉化為「社會的責任」。

他舉例，同樣的補助資源可以有更聰明的配置，例如推動「產假薪資公費化」，意思是由國家支付請假期間薪資、提供育產假「代班者津貼」，甚至強制產後父母同時休假，避免女性獨自承受家庭照顧與職場歧視的雙重壓力。

同時，推動友善職場不能只靠道德呼籲，致力於友善職場倡議的得人資源整合公司創辦人蔡淯鈴提醒，台灣多數是中小企業，人力調度彈性與支付孕產成本的能力遠不如大企業。

「政府不能事主變公親，期待雇主自行吸收成本，」蔡淯鈴認為，應優先針對中小企業投入資源，對症下藥。針對少子化2.0政策，陳時中透露，過往計劃內容大多會繼續執行，但會強化支持托育體系、住宅政策及友善職場制度。

