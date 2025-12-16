AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

文 黃亦筠

美光放棄30年消費性記憶體品牌背後，透露三大記憶體廠擁抱AI、放棄消費性產品的趨勢。轉進HBM，棄守DDR4，也讓台廠南亞科、華邦電吃到甜頭？這股趨勢會如何排擠筆電和智慧手機？又將如何重塑記憶體產業？

台灣記憶體模組大廠創見業務副總陳柏壽對這場風暴下了註解，「我在這行20年，這是我遇過最嚴重的一次。」過去記憶體缺貨是因蘋果新機需求大、工廠失火，或技術世代交替的空窗期。而這一次，需求端因AI需求橫空出世，將市場推向結構性短缺。

AI排擠，消費性電子變金字塔底層

資源被AI集中掠奪，導致一般型DRAM價格極速飆升。集邦科技產業分析師王豫琪透露，市場報價漲幅已超出預期，第四季最終一般型DRAM合約價季增約50%。陳柏壽也證實，他們的記憶體模組產品賣給代理商的價格，過去兩季時間，「每個月都是雙位數成長。」

這造成記憶體供給如金字塔結構，AI伺服器位於最頂端，消費性電子產品排擠在最末端。

陳柏壽觀察，「可能產品會降規，維持成本，原本筆電搭載記憶體16G現在變8G。」而創見在半個月前亞馬遜電商的黑色星期五促銷日，過去會提供30-40%折扣衝量，但今年陳柏壽坦言，「記憶體價格這波漲太快了，」廠商或通路根本不敢做大幅折扣。

記憶體價格的極速飆升，直接衝擊PC品牌廠的成本結構。

筆電要漲價了？

筆電價格會調漲嗎？宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁不會以直接調漲終端售價來應因，而是採用「High-Low Promotion」（高低價促銷）方式，動態反映成本變動。

但這股成本壓力已造成終端市場衰退預警。一名筆電代工廠總經理搖頭對記者表示，「明年筆電出貨估計是會衰退。」TrendForce報告也證實，2026年全球智慧型手機出貨從年增0.1%，調降為年減2%；筆電由年增1.7%下調為年減2.4%。

價格逆襲：舊的比新的更貴？

這波洗牌也讓台灣的南亞科、華邦電等利基型廠商，正忙著搶食三大廠釋出一般型記憶體訂單，業績超旺。Omdia分析師林信良觀察，DRAM缺口很大，本來外界預計缺半年，「現在改估計一年，甚至到2027年。」

對於記憶體飆漲何時能緩解，陳俊聖給出了明確的觀察點。他認為，「記憶體飆漲的緩解點，需觀察中國大陸廠DDR5產能何時開出。」快則幾個月間、一旦陸廠實現量產，市場很快就會出現反轉，從供不應求轉為供過於求。

【延伸閱讀】

每天喝咖啡，身體會發生什麼事？

美國國防專家：台海若開戰，恐在短時間內分出勝負

博通暴跌11%，ASIC之王發生什麼事？

34歲打工族逆襲！他靠努力存到9張台積電，怎麼辦到？

馬斯克也關注！台灣少子化政策8年大撒幣，為什麼愈補愈不生？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載