過半縣市將換首長！三大變數左右選戰 九合一選舉會愈選愈藍？

【文／楊竣傑；圖片／王建棟攝】

【2026經濟大預測】九合一大選倒數計時，超過半數縣市會選出新的父母官，但藍白合、財劃法與綠營高雄是否分裂等變數，將左右年底選情。

2026年11月28日，台灣將進行九合一選舉。22縣市中，11名縣市長的屆期任滿，金門縣長陳福海因「排黑條款」，無法競選。

超過半數縣市，將迎來新任父母官。

但現行藍營15席縣市長，遠高於綠營的5席。綠營想在賴清德政府上任一年多，執政滿意度不佳下，扭轉藍綠版圖，恐怕不太容易。

從學界到政壇，普遍預測，藍營主導縣市格局不變，甚至還有綠地可能變藍天。原因有三。

藍白立院「練兵」學合作

首先，是積極整合的藍白合。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，國民黨與民眾黨是否順利整合，是攸關藍綠版圖是否變化的一大關鍵。

因為2024年總統大選，藍白整合破局，雖然國民黨與民眾黨候選人，兩人得票總數高於賴清德總統，仍未政黨輪替。這就意味著兩黨候選人會分散選票，讓綠營候選人漁翁得利。

如今藍白從立法院開始練兵，先聯手通過爭議法案，再到立委選區合作，最後反制大罷免達陣。

關鍵縣市就在新北市、宜蘭縣和嘉義市。現在三縣市都由藍營執政，但白營也在爭取提名候選人。為了避免重蹈前次總統大選的覆轍，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌會談時，才不斷強調兩黨良性競爭、挑選最強團隊。

關鍵時間點是2026年3月。藍、白必須在那之前基於互信討論出合適的遊戲規則，提名雙方滿意的候選人，才來得及後續選舉造勢等安排。

縣市長花錢拚政績

第二，新版財劃法2026年上路，現行執政團隊掌握錢、權，有更多銀彈籠絡民心。

2025年3月上路的新版財劃法，讓地方政府從中央多拿走4198億元統籌分配稅款，各縣市拿到更多錢。

但財劃法的鬧劇還沒結束。被視為國家財政的憲法，新財劃法上路還不到一年，立法院又強勢通過在野黨提的「再修正版」、行政院版財劃法則剛送進立院。中央和地方錢和權該怎麼分配，經過了一年，進度幾乎原地踏步。

在此前提下，地方擔心2027年不一定可獲配相同金額，就會想辦法把錢花掉。

台北大學公行系教授呂育誠分析，地方政府為展現施政能力，勢必會以放煙火的思維辦活動、花錢。

適逢地方大選，可預見縣市首長會競相加碼老人、幼童等社福津貼，資本門標案也會增加。

花錢變政績，爭取連任者可藉此鞏固票源、掌握民心，卸任者也能為同黨參選人爭取選民認同，以延續前任施政作為號召。

民進黨主席賴清德（中）公布提名新北市長參選人蘇巧慧（左）與苗栗縣長參選人陳品安（右）。 王建棟攝

綠營南部票倉鬆動？

第三是藍營力拚南二都變天。當賴政府施政滿意度不佳，南部「鐵票區」台南市與高雄市就可能鬆動，成為國民黨一搏的目標。

尤其是初選殺到眼紅，可能深陷分裂危機的高雄市。雖然高雄市長陳其邁的城市治理經驗，成為綠營縣市執政的亮點，但民進黨參選人不見得能延續能量。

主要是綠營內部分裂，競爭者眾。目前出面參選的4名綠營立委——林岱樺、邱議瑩、許智傑及賴瑞隆，屬於不同派系，各自有其優劣勢。

再加上林岱樺本身的變數，民調一路領先的她，卻深陷貪污官司，讓黨部陷入提不提名的困境。若提名，怕官司結果出爐，重創黨的聲譽；但若不提名，怕林岱樺脫黨參選，分走綠營候選人的選票。

挑戰者、藍營參選人柯志恩，則有備而來。柯的形象理性、論述能力強，可望吸收中間選民，跟韓國瑜完全不同。前次地方選舉，她拿下比外界預期高的52萬多票。

加上高雄市民曾選出韓國瑜當市長，代表高雄市已經不是鐵板一塊，柯志恩勤跑基層，加上形象加分，在在讓高雄市變天機率大增。

相較高雄市，台南市雖有翻盤機會，但可能性較小。

台南市長黃偉哲在丹娜絲颱風救災表現遭批評，讓2022年選舉只輸不到5萬票的立委謝龍介，機會大增。

只是爭取初選的綠營立委陳亭妃與林俊憲，地方實力都強，藍營要撼動賴清德的本命區，難度較高。

然而，國民黨黨魁鄭麗文，是藍營地方縣市保衛戰最大變數。

主跑藍營十多年的前媒體人貼切地說，選舉最怕變數，鄭麗文就是變數。她上任後不斷強調要讓台灣人驕傲地說「我是中國人」、國共和解等論點，引發爭議。

中正大學政治系教授蔡榮祥指出，國家認同會影響地方選舉，若鄭麗文較親中的立場持續發酵，可能影響中華民國派與中間選民意向。

一旦綠營持續「抗中保台」策略，藍營親中標籤被放大，鄭麗文的言論就可能成為選舉包袱。

台灣政局在朝小野大情勢下，至今仍紛紛擾擾，當錢與權的因素參雜其中，情勢更加詭譎。究竟誰能勝出，安定民心，選民正拿著放大鏡檢視。

【延伸閱讀】

台灣人均GDP將衝破4萬美元！AI榮景背後，7成員工沒領到平均薪

每天喝咖啡，身體會發生什麼事？

服務業移工30年首度解禁 台灣進入大搶工時代，廉價思維得轉彎