長照3.0上路！十分鐘照顧圈接住長輩 卻暗藏「財源不穩」隱憂

【2026經濟大預測】近20年預算暴增20倍、喊出八大目標的「長照3.0」，從醫照整合、夜間照顧到智慧輔具三大亮點令人期待，卻也被審計部點名財源「撐不久」。超高齡浪潮下，這套系統能長期照顧到未來的我們嗎？

「社區應是健康的最小單位，」關懷農業與自然的美國小說家貝里（Wendell Berry）曾說過的名言，很適合為長照3.0下註腳。

以10年為一單位的長照計劃，自2007年啟動，經過1.0版本奠基、2.0擴張量能到如今3.0正式接棒，年度經費由49億暴增至1153億元，近20年間增加了超過20倍，反映社會快速高齡化的趨勢，也可見政府重視。

儘管多數民眾曾耳聞長照3.0，恐怕難以說清計劃內容。這無法怪民眾，隨長照服務發展來到深水區，施政重點已來到更細節處，著重把既有的社福網絡織得更密更穩。

長照3.0一口氣喊出八大目標，難以一語概括，衛福部政務次長呂建德稱核心精神為「全人連續性服務」，期待長輩能在地、在社區安老。更喊出「10分鐘照顧圈」的口號，希望民眾在車程10分鐘的範圍內，能就近取得各式醫療、社福與照護資源。

三大變革編織在地安老網

檢視長照3.0，長期參與及關注長照政策的老人福利推動聯盟秘書長張淑卿提煉出三大主要變革，首要是醫療與照護整合。

過往醫療院所主要工作為急性醫療處理，後續復能與照護工作多由長照機構等照顧角色接手，中間仰賴家屬和個案管理師居中奔走協調，各司其職。

看似專業分工，但個案很常遇到「漏接」的處境，錯過黃金復健期。譬如，一位中風病人在病況安穩後，家屬從撥打1966長照服務專線找人評估，一路到首次啟動照顧服務，動輒需要上看10天。

長照3.0力拚醫療與照護無縫接軌，期待醫療院所主動擔起整合角色，組織出院準備服務小組，協助銜接各項服務幫助個案復能，縮短漏接天數。目前流行醫界的急性後期照護（PAC）便是其中一項服務。

另一項幫助照顧者有感減輕壓力的，則是政府擴大夜間照顧量能。

日照中心多半於5點前就結束提供服務，但不少民眾下班時間晚於5點，偶爾還需要加班，很難準時接手照顧長輩。

為了讓照顧者能更安心打拚，政府強化更多提供夜間喘息服務的小規模多機能中心，照顧者每月最多可以使用15天的夜間住宿服務。

最後則是從2026年7月將啟動的居家智慧科技輔具租賃制度，提供上限3年6萬元的補助。

儘管換算下一個月補助不到2000元，但由於補助瞄準的並非傳統輔具，而是具感測、數據記錄與回饋機制的智慧輔具，有望幫助使用者生活起居更便利外，照護風景也將融入更多科技元素。

審計部揭「財源不穩」隱憂

長照3.0上路對照顧者來說是利多，但主政者送幸福的同時，可能得趕緊摸摸口袋，檢查是否有足夠銀彈。

因為審計部半年前做出決算書，提醒長照基金財源穩定性不足，賺錢速度跟不上花錢速度，更有媒體直指有破產疑慮，能否永續經營是個問題。

在總統賴清德大力支持下，長照3.0無意外會繼續辦下去，民眾大可安心。只是後面還有一群人排隊等著變老，10年後高齡人口比率將來到25%，能否享用長照4.0，有賴當局者提早開始算這筆帳。

