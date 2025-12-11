中日關係惡化！中國旅客訂房數腰斬 大阪「有些飯店幾乎全空」

編譯 樂羽嘉

日本最近再次感受到中日關係惡化對觀光的衝擊。中國赴日旅客的飯店預訂量，最近幾個星期暴減超過五成。

根據訂房管理平台Tripla統計，11月21日至27日之間，來自中國的飯店預訂量較11月6日至12日大減57%。

同段時間，日本整體飯店預訂量下滑9%。

這波下滑的起因與日本首相高市早苗11月初的言論有關。高市在眾議院預算委員會針對「台灣有事」（發生緊急狀況）進行答詢，被問及政府對於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，是否維持既有的認定標準，她回答「如果是伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

中國認為高市在展現強硬立場，展開報復，要求國民避免前往日本。

不過目前為止，日本飯店價格沒有顯著下滑。11月21日至27日，全日本平均每日房價仍微幅上漲 1.1%，但京都府下跌 9.4%，大阪府微跌0.1%，北海道則逆勢上漲1.4%。

一名大阪帝國飯店相關人士表示，12月因適逢假期，房價通常偏高，但業者仍在定價策略方面採取觀望態度，擔心外交緊張可能拖得太久。

中國對日本觀光產業相當重要。今年1月至10月，日本共接待1022萬名來自中國及香港的旅客，遠高於南韓的766萬、台灣的563萬。

曾經迎接大量中國觀光客的關西地區首當其衝，苦於適應旅客急遽減少的影響。

京都一名魚販表示，「中國客少了20%到30%，我想會影響店裡業績。」

京都市觀光協會報告顯示，京都有些旅宿業者正在面臨退訂潮。若中國旅客住房夜數腰斬（比照先前外交衝突時韓國旅客的下降幅度），11月京都的預估住房率會降低4.7%，年減3個百分點來到84.4%。

大阪也承受取消潮衝擊。大阪觀光局長溝畑宏表示，府內20間飯店回報，中國旅客12月底前的訂房有50%到70%被取消。

在10月造訪大阪府的外國遊客中，中國遊客占24%。

溝畑說，「有些飯店幾乎是空的，我們不能掉以輕心。」

根據關西國際機場，12月第2個星期，中國和關西機場將有348個冬季航班，少於原先安排的525個航班。從新年開始，預計航班會平均減少28%。

《海峽時報》報導，12月從中國飛往日本的預定航班約有4成遭到取消，目前取消的班次已超過1900班。

海上交通也受到衝擊。一艘與中國國企有關的郵輪原定於11月20日停靠沖繩縣平良港，最終決定不入港。這艘郵輪從廈門出發，載有約1500名乘客。

這艘郵輪的營運公司「愛達郵輪」也取消原定12月20日從上海出發、在沖繩那霸靠港的航程。

此外，在沖繩科學技術大學院大學（OIST）上週舉辦的一場4天國際學術研討會中，原本預計出席的323名中國與會者，有198人臨時取消。部分講者表示所屬的大學不准他們出國。

北海道近期則因為吸引大量非中港旅客，以南韓為主要客源，衝擊比較有限。

旗下經營多間飯店的北海道鐵道公司（Hokkaido Rail）社長綿貫泰之看法也相同，「目前尚未確認立即性的衝擊」。

不過北海道向來是中國旅客冬季旅遊的熱門目的地，而二月即將迎來長達多天的農曆春節假期，各大景點仍可能受到波及。

此外，中國旅客赴日需求也出現變化，從團體旅遊轉向個別自由行的趨勢更加明顯。

「我們會密切觀察自由行旅客的動向，同時加強吸引國內旅客，」北海道札幌一家大型飯店的代表表示。

（資料來源：Nikkei Asian Review、海峽時報）

