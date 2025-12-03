鴻海南漂，讓人才不用北漂！電動巴士到CityGPT 劉揚偉的高雄實驗

文 楊孟軒

兩年半前，鴻海宣布在未來3年投資高雄250億台幣、創造超過2000個就業機會，項目包含董事長劉揚偉上任以來強推的電動車與軟體，「高雄的策略是軟體為主，硬體為輔，」他多次在公開場合強調。

新北土城是鴻海做硬體的起家厝，而這座港都，代表的則是全球最大電子代工服務廠的轉身與未來。經濟部產業技術司副司長周崇斌曾提到，目前AI正影響各行各業，而像電動車這樣的智慧載具，是最具前瞻性的應用場域。

橋科提早開放，電巴廠將投產

這也正是鴻海選擇的未來賽道。鴻海與高雄的結緣，要從電動巴士說起。高雄市副市長羅達生回憶，2020年高雄開始從重工業轉型，希望吸引高附加價值產業，當時鴻海在發展電動車，也在找地建廠，市府主動出擊邀請鴻海進駐。

電動車的組裝與測試基地，在北高雄。夾在國道一號與高鐵間的橋頭科學園區，鴻海旗下鴻華先進的兩棟長方形銀白色廠房已幾近完工，初期每年製造500輛電動巴士。廠房旁一大片草叢地，鴻海也規劃電動乘用車製造產線。

事實上，橋頭科學園區原定今年才會完成建設，「但我們為了鴻海，期程提早開放廠商同步進駐，」羅達生強調。因此鴻華在2024年就動工、趕在今年開始投產，包含鴻華在內的6家廠商，目前已在建廠中。

「鴻海選擇在高雄投資，是希望打造一個完整的電動車產業鏈，」鴻海發言人巫俊毅指出，從上游的電池材料、電芯製造，中游的電巴整車生產，到下游的充電設施、軟體服務，形成高度垂直整合能力的生態系。

駁二軟體研發，智慧城市實驗

電動車之後，鴻海把重點放在軟體。緊鄰駁二誠品與電影院的七號倉庫，出現斗大的鴻海標誌。這個已有上百人進駐的團隊，高達六成成員是碩博士學位。

劉揚偉分享，早在十年前他就在高雄帶過軟體團隊，當時替Firefox開發HTML5軟體，但最後客戶終止研發計劃。當時，鴻海必須仰賴客戶的平台，但現在電動車、工廠與智慧城市，都是鴻海自己的平台。

選在高雄，是因為把這裡當成測試基地，多項實驗正在整座城市進行。鴻海軟體研發處資深處長林旭瑩解釋，團隊先利用AI辨識站牌圖片，盤點資訊正確度，並更新鴻海替交通局打造的「高雄iBus+」app，整合捷運、輕軌、渡輪等轉乘資訊與預約功能，讓使用者能夠客製化介面，也有友善高齡與障礙者的選項。

高雄也是鴻海電動巴士的試驗地，未來，發揮車聯網功能，司機能提前獲得預約訊息，了解哪些站牌會有視障、身障者，提升服務品質。

高軟超算中心，台積也加入

鴻海大投資的最後一塊就是算力。早在2017年，鴻海子公司雲高科技，就在這裡打造全台第一座商用超級電腦，曾排名世界第17名，用於精準醫療與3D渲染技術。

今年台北國際電腦展上，鴻海與輝達宣布要在高雄軟體園區新蓋一座先進超算中心，將搭載一萬顆輝達Blackwell GPU。包含國科會、台積電，都將藉由這座超算中心的算力，來推進研發。

巫俊毅強調，鴻海透過捷運Y15站聯開案在南台灣建立總部，將高階人才留高雄，不須再離鄉工作，會與在地產學界形成更緊密的合作關係。

【延伸閱讀】

亞瑟士如何擊敗Adidas和Nike，稱霸跑者市場？

黃金明年還能漲多少？

假日輕急症中心全國收案王在台南 54年小醫院怎麼做到？

喝咖啡護肝？醫師警告「這3種喝法」反而傷肝，拿鐵也中招

最新研究：80歲後頭腦清晰的人，都有一個共同習慣

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載