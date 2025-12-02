中國「綠色一帶一路」、巴西「南南合作」 COP30不再是歐美主場

因此，今年在巴西的氣候峰會，一個反覆聽到的詞是「南南合作」。過去開發中國家在氣候治理上往往依賴歐美資金與技術，如今全球南方自行串聯的動能愈來愈強。中國成為領頭者，而擁有全球第七大人口的巴西，也把握貝倫主辦COP30的契機，以拉丁美洲代表自居，試圖在這場權力重組中站上舞台。

走進COP30的藍區，很容易看到中國的身影。

場景一，是COP30主席杜拉戈（André Corrêa do Lago）在開幕前夕的受訪。他明確指出，全球權力已經重新洗牌，「北方國家的熱情正在退卻，而南方正在行動。」他以中國和巴西為例：前者是全球最大的再生能源生產國，後者是擁有世界最大熱帶雨林的國家。「南方有意志，更有資源。」

場景二，在一場聚焦綠色供應鏈的會議上，世界資源研究所（WRI）全球行動總監洛博（Adriana Lobo）指出，中國與巴西共佔全球GDP的五分之一，兩國各自具備「供應鏈兩翼」：中國提供資金與技術，巴西提供糧食、土地與生物多樣性。「一帶一路每年投入1470億美元的永續基建，如果兩國攜手，南南合作的速度將遠勝北方國家。」

場景三，是在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）主會場裡，由聯合國官員主持的一場發布會，台上的騰訊碳尋計劃高級顧問翟永平，是原亞洲開發銀行首席能源專家。這天他們正式發表「聯合國解決方案中心」（UNSH），這個平台架構在騰訊碳LIVE系統，旨在以AI幫助城市和政府加快氣候行動。

如果在10年前，聯合國很可能找Google或Meta等美國公司合作這樣的平台。如今，中國科技企業以實際能力證明，他們能夠扮演全球永續公民的角色，並受到聯合國信任。

中國「綠色一帶一路」成形

南南合作，是「綠色一帶一路」的一環。中國企業已深入巴西能源轉型的基礎建設，從水力發電到電網，不一而足。

「我們是全球最大的水力發電公司，」中國三峽集團巴西分公司副總經理瓦斯康塞洛斯（Evandro Vasconcelos）是巴西人，講起三峽集團在當地投資的成果，滿是驕傲。他強調，過去10年，集團在巴西投入10億美元，使電網的故障率下降6成。

而這股合縱連橫，也象徵全球政治重心正在南移。一個跡象是，巴西外交部趁COP30高調推出「氣候與貿易整合對話」，並已獲中國、澳洲、智利、英國與紐西蘭等多國支持，意圖讓這個新平台成為協商氣候與貿易規則的南方版OECD。

中國商道縱橫合夥人曹原在一場周邊會議後接受採訪時說，「中國有自己的議程，不會因為外界的批評而調整戰略，」他指出，中國在10年前巴黎協議做出的多項減碳承諾，如今已經或即將達成；在再生能源與電動車爆發性成長下，中國碳排量已連續18個月未再上升。

曹原觀察，歐盟將ESG變成榮譽與道德的象徵，美國則把ESG視為貿易武器；而中國的邏輯是「務實、有效、可複製」。這套模式正吸引更多南方國家加入，使中國在南南合作中的引擎角色更加明確。

中國推綠色一帶一路，在南南合作中協助巴西進行能源轉型建設。 劉光瑩攝

亞馬遜原住民，矛盾與反抗

然而，南方國家的氣候議程並非沒有矛盾。究竟是要保護環境，還是支持開發，沒人能給出確切答案。

在COP30的第一週，亞馬遜雨林原住民兩次包圍會場，一次甚至衝撞會場大門，要求參與氣候會議，而非被排除在外。

但他們要的究竟是什麼呢？其實跟你我想要的沒那麼不同。

在氣候會議的綠區，屬於卡亞波族（Kayapó）的埃基蒂（Eketi）帶著姪女們在會場販售手工飾品。「我們是亞馬遜守護者，但也需要改善生活，」埃基蒂轉頭就跟記者直白地說，「要拍照可以，請先給我錢。」

不論來自再怎麼深山的原住民部落，一旦被捲入資本主義體系當中，也只能循著規則要求交換。

更大的矛盾，發生在亞馬遜州的開發現場。來自西爾維斯（Silves）的部落領袖穆拉（Jonas Mura）搭船3天，風塵僕僕來到貝倫遊行，參加週六的氣候大遊行。

貝倫大遊行現場。 劉光瑩攝

他抗議一家巴西企業在當地開採天然氣，五年前建設開始後，魚群卻大量死亡、森林中動物四散。他手上的白布條寫著：「亞馬遜不要天然氣。」

但保護派與開發派的撕裂，是全球皆然。穆拉也承認部落裡有人贊成開採天然氣，因為可以得到金錢、改善生活，「但反對的人還是佔多數，」他語氣堅定。

然而，即使是住在先進國家的人民，並不意味著就不會成為氣候難民。

「不要總是把我們美國人當壞人，」在會場上，一位來自美國密西西比州的非裔女性居民就大聲疾呼，「自從卡翠娜颶風以來，氣候難民就是我們的日常生活，」她提醒，每個國家在氣候議題上該負擔的責任固然有別，承受的衝擊，也應該要差別看待。

在氣候的論述場域，沒有人單純是受害者或加害者，可能兩者皆有。

台灣能成為南北對話的橋梁

在全球氣候秩序重組的浪潮下，台灣雖非締約方，卻開始透過一次次具體行動，尋找自己的位置。

今年在氣候峰會綠區，由在美台商成立、聯合國註冊的非營利組織世台基金會（STUF），邀集環境部、氣象署、工研院、台綜院等單位共同發表。

世台基金會亞太中心常務理事申心蓓表示，這個機制目標是成為台灣的永續外交平台。

她指出，台灣企業因為是科技與製造業供應鏈要角，是全球品牌排碳範疇三的核心。「國際社會很關注台灣的想法，」她強調「意義是讓公私部門能與全球利害關係人對話。」

大型企業則已在國際間嶄露頭角。

2022年，台達、台積電、台灣微軟、友達、光寶、和碩、宏碁、華碩等八家領導企業共同成立台灣氣候聯盟，現任環境部長彭啟明還擔任過創會秘書長，已逐漸在國際打開辨識度。

今年COP30藍區，在全球永續賦能倡議組織GeSI牽線下，光寶子公司光林智能美國總部幕僚長劉又穎分享智慧城市方案；國合會副秘書長史立軍介紹台灣協助瓜地馬拉建立氣候預警系統；台灣綠能公益發展協會理事長陳惠萍則分享綠電公益創新模式。

這些以科技解決實際問題的案例，正是台灣最強的國際溝通語言。

峰會主場之外，世界氣候基金會舉辦的世界氣候高峰會（World Climate Summit）又被稱為「投資界的COP」，台灣金融業者的身影一年比一年多。

包括南山人壽董事長尹崇堯、玉山銀行永續長張綸宇，與國泰世華銀行副總温珍瀚都上台發表。這是能向永續先行者學習的好機會。張綸宇就說，因為去年在COP29與三菱日聯銀行（MUFG）機構全球永續主管交流後，促使玉山在今年最新的低碳轉型計劃中，建立更細緻的轉型成熟度標準，管控融資對企業永續貢獻的程度。

最終，我們還是要問，到底是地球需要人類，還是人類需要地球？

氣候新局，誰願意挺身而出？

在貝倫的亞馬遜博物館，展出了巴西傳奇攝影師薩爾加多（Sebastião Salgado）的作品。

他記錄了亞瓦納瓦族（Yawanawá）的故事。這個位於雨林深處的部落，一度因為所謂「文明社會」的影響，產生嚴重的酗酒與自殺問題，曾經只剩120人，幾乎滅族。直到族長巴西（Biraci Brasil）把傳教士趕出部落，引導族人回到傳統生活與土地的信仰。如今族群人數已增加至1200人，不僅對自己的文化感到驕傲，也守護著亞馬遜雨林的環境。

「當原住民重新成為自己與土地的主人，他們也能好好照料這個星球。」薩爾加多的文字為展覽作結，像是對整個人類的提問。

但我們還有時間，等待更多像巴西這樣的族長出現嗎？

當氣候峰會在政治喧囂與利益拉扯中持續進行，人類真正該問的，不應該是「誰要出更多錢？」而是「誰願意挺身而出守護這片土地？」

這個問題，可能永遠也沒有答案。

在巴黎之後的10年，全球氣候治理的話語權從北方滑向南方。從貿易、外交到氣候，世界不再由少數先進國家定調，而是進入一個更加碎片化、競合並存的新氣候秩序。

在這波潮流中，台灣也不應退縮。無論是科技研發、供應鏈治理還是氣候外交，都是能跨越政治限制、讓世界願意與台灣對話的籌碼。真正的突圍，不在於宏大宣示，而在於持續展示「台灣能解決問題」。台灣仍有機會在氣候新局裡，成為不可或缺的節點。

