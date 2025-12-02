自行車隱形冠軍在彰化！巨大、美利達都找它 彥豪是誰？「大小S」也怕？

【文／康瓊之；圖片／莊凱程攝】

在彰化秀水的彥豪智能科技，是全球少數能讓日商禧瑪諾、愛爾蘭商速聯繃緊神經的煞車廠。彥豪如何從全盛時期的34家煞車廠中脫穎而出、僅存下來，還在自行車寒冬中擴廠，跨足越南佈局全球第二基地？

當市場早被兩大巨頭佔領，你還會挑戰嗎？

在自行車零組件業，就有俗稱「大小S」的兩座大山日商禧瑪諾（Shimano）、愛爾蘭商速聯公司（SRAM）。兩座大山，長年壟斷高階變速與煞車系統，兩者不僅制定了技術標準，也主導全球整車供應鏈。對後進者而言，是一場極其艱鉅的挑戰。

台灣人果然勇敢。

1980年代，台灣有30多家煞車製造廠，但「存活下來的不到5家，」彥豪執行長陳永煌回憶。

擁有自有品牌Tektro的彥豪是倖存者之一，40年前，彰化高工前後期的學長學弟陳永煌與董事長蔡賜芳、總裁陳澤民一起從煞車器大廠出來創業。公司名「彥豪」被業界開玩笑近似台語發音「癮頭」（傻子）；3人籌資近500萬台幣，租下蔡賜芳父母埔鹽鄉老家閒置豬舍，築起彥豪的起家厝。

40年後，營收介於45至50億元的彥豪早已不只是倖存者，不僅已在秀水鄉有千坪總部，明年初即落成物流中心，今年7月彥豪金屬改名為彥豪智能科技。即使在自行車寒冬，因為看好未來人才需求，彥豪仍在台中七期購入近500坪研發中心。

挑戰自行車零件巨人

逆風擴張，因為彥豪已在煞車零件上，跟上大小S。過去10年，他們更直接衝撞車零件的聖杯——變速器。自行車輸出業同業公會理事長、桂盟董事長吳盈進形容，這是一家不斷橫向擴張產品線的自行車零組件公司。

印度Market Report Analytics甚至預估，8年後，速聯、彥豪市佔約15%，會超過12%的禧瑪諾，三者合計接近全球市場的一半。

特別是在登山車與通勤車等中高階領域，彥豪的產品市佔已與兩大巨頭並駕齊驅，「仍難撼動大、小S主導地位，但差距正逐步縮小，」專業自行車媒體《單車時代》執行長林毅展觀察。

「中低階產品仍是Shimano的天下，而彥豪旗下品牌TRP主攻高階市場，」他說，這幾年積極發展電輔車（eBike）馬達與系統控制技術的大廠博世（Bosch）已找上彥豪合作，在電輔車防鎖死煞車系統（ABS）上，由博世提供控制技術，並由彥豪負責煞車系統的整合與應用。

看好電輔車發展，10月彥豪宣布將前進越南設廠，打造第二生產基地。

彥豪煞車零件品質已追上禧瑪諾、速聯兩大巨頭。 莊凱程攝

高於同業兩倍的研發經費

彥豪怎麼做到？研發與前瞻布署是關鍵。

早在創業第五年，3人就決定不再只做代工，還要靠研發建立品牌，於是蔡賜芳負責研發，陳永煌跑業務，有管理經驗的陳澤民則負責財務，甚至找了美國的行銷公司，誕生了「Tektro」這個名字。

要打響品牌，「研發是公司的DNA，」陳永煌強調，多年來，彥豪持續投入營收4至5%的研發經費，遠高於自行車同業平均的2%。

後來，蔡賜芳開發出台灣第一個塑膠煞車把手，突破當時普遍使用金屬材質的做法。輕量、低成本，可客製色彩的設計，成功打進東南亞市場，為彥豪賺到轉戰高階領域的研發經費，奠定日後轉戰高階油壓碟煞、走向技術升級。

打入國際品牌供應鏈

傳統機械煞車靠鋼索拉動煞車臂，成本低、結構簡單，但需要頻繁調整、制動力有限，無法滿足高階登山車、公路車需求。

油壓碟煞改用液壓系統，透過油壓傳遞力量，精密度高，最重要的是，安全性更佳，「油壓煞車不是換個零件，是整個製程、設備、材料都要升級，那時候如果不轉就被淘汰，」蔡賜芳坦言，這也是為什麼全盛時期全台三十多家煞車廠，只剩下少數幾家升級成功。

然而，儘管煞車業務蒸蒸日上，但彥豪早已意識到，光靠煞車終究撐不了未來。於是決定跨入變速器，選擇直接挑戰大小S。在彥豪總部階梯上，它們寫下目標：成為全球前兩大高級零件品牌。

包含自行車雙雄巨大、美利達，還有博世，都已是他的客戶。

這樣的野心引起大廠的側目，「彥豪也遭到Shimano修理過，」一名自行車關鍵零組件大廠董事長透露。

平價油壓碟煞市場上，雙方競爭尤其激烈，過去，整車廠長期仰賴禧瑪諾零件，幾乎不必擔心品質問題，如今市場出現更多選項，競爭也白熱化，業界發現，禧瑪諾開始用比原定價低一到兩成搶回訂單，這代表彥豪已經成為禧瑪諾的假想敵。雖然禧瑪諾上半年營收，光自行車產品就有360億元。

「可確定的是，彥豪在整合能力與系統應用上，已成為國際品牌供應鏈的重要一環，」林毅展認為。

不過，巨大策略長張盛昌比較保留，若要真正成為Tier 1廠商，必須具備能主導市場的標準。

在他眼中，禧瑪諾品質穩定，而速聯擅長併購，兩者早已掌握產業話語權，彥豪若要突圍，得靠差異化，「差異化的創新還要能變成主流，才會有市場。」

博世已與彥豪展開合作，開發電輔車防鎖死煞車系統。 莊凱程攝

台灣代工廠多如繁星，但能在被日本、歐美巨頭壟斷的技術鏈中立足，屈指可數。當多數傳產仍陷入「傳慘」，彥豪卻逆勢擴張。

預計明年從股市籌資的蔡賜芳說，上市櫃的目標，就是吸引更多國際人才，「要走得久，就要讓世界的人進來，」陳永煌說。

在全球自行車鏈重新洗牌的年代，彥豪不只活下來，更定義台灣製造的新可能，它們不服輸，正逆風前行。

