不愛白領工作！Z世代新夢幻職業：豪門保母

有健保、有退休帳戶、有特休、年薪超高、供三餐、包含上下班計程車資，讓許多Z世代滿心嚮往的職缺是什麼？答案是在超級富豪家裡工作。

28歲的歐哈根（Cassidy O'Hagan）去年12月站在馬爾地夫清澈透明的海水前，那一刻她覺得自己「成功了」。她住在超頂級度假村裡的私人別墅，為了工作。

替超級富豪家族當保母，讓這位科羅拉多州女孩能夠去她做夢都沒想過的地方。

冬天在阿斯本、夏天在漢普頓，去波多黎各、印度、杜拜旅行，還搭著「超級超級豪華遊艇」遊遍歐洲海域。

歐哈根有有401K退休帳戶、健保、帶薪假、六位數美元年薪（基於保密條款，她只透露介於15萬至25萬美元之間，也就是新台幣460到781萬元）。更別提附加福利有私人主廚準備的餐點、專屬「保母衣櫥」、私人司機、搭私人飛機暢飛全球。

她說，「我以前的骨科醫材銷售工作，跟這個差遠了。」

按照原本計畫，她現在應該剛讀完醫學院。但2021年，她在醫療機構與企業醫療部門工作了一陣子後，放棄了原本想走的路，加入正在Z世代之間興起的潮流。這些Z世代開始逃離白領職涯，轉而替超級富豪管理家庭與私人生活。

所謂「私人家務團隊」（private staffing）支持富豪奢華生活的支柱，包括保母、執行助理、私人助理、家務總管、管家、保全、司機與私人主廚等等。

對許多年輕人來說，這種工作比愈來愈不牢靠的企業白領階梯更有市場、更賺、更誘人，也更有變化。

2007年，丹尼爾（Brian Daniel）成立私人助理仲介「名人私人助理網」時，他幾乎是業界屈指可數的超級富豪服務專家。現在，他估計全球已有約1000家相關仲介，光美國就有近500家。

他說，「這個需求大得像無底洞。這世界的財富深度與廣度令人驚嘆。」

在這個贏者通吃的資本主義時代，科技公司用九位數薪水搶AI菁英，馬斯克可能成為全球第一位兆萬美元富翁，白領職涯斷裂、裁員連環爆。許多Z世代看著超級富豪，心想，「打不過他們，就服務他們。」

2000 年，《Forbes》的億萬富豪榜上有322人，現在超過3000人。瑞銀報告也指出「日常百萬富翁」（everyday millionaire）崛起，全球擁有100到500萬美元資產的人，在25年間翻到4倍，達到5200萬人。

富豪暴增，而他們的豪宅、私人飛機、遊艇都需要龐大的家務團隊。

丹尼爾說，「有錢人超多，他們可不會只買一棟房子。每位億萬富翁都會僱用一支小型軍隊替他們服務，現在是史上最適合進入這個產業的時機。」

新冠疫情後的搶人大戰讓薪資一路狂飆，丹尼爾斯指出，「菁英家務人員極度短缺。他們什麼都給，客房、公司車、401K、保障時數，無所不用其極。」

根據Tiger Recruitment網站上的職缺，家務清潔年薪最高12萬美元（新台幣375萬元），保母最高15萬美元（新台幣468萬元），私人助理主管25到28萬美元（新台幣781到875萬元），管理多地的房屋總監20到25萬美元（新台幣625到781萬元）。

歐哈根從2019年開始尋找豪門保母工作，那時她22歲，想一邊準備考醫學院一邊賺點外快。找到工作後，她很快察覺踏入一個完全不同的世界。她進入這個知名企業富豪家族的加州豪宅，才發現供餐是指私人主廚替有錢人一家子和所有員工烹飪。她和另外3位保母一起替30多歲的夫妻照顧小孩。

她內心也曾懷疑私人保母工作上不了檯面，2021年短暫搬去紐約，在一家大企業賣醫材，低薪、工時超長、職場文化很男性化，還得應付各種高昂的日常開銷。

不到一年，她再次辭職，決定全職投入富豪家庭的工作。她的收入立刻大增4萬美元，還有主廚特餐、一整套衣櫥的衣服、上下班 Uber全額補助，不用辛苦趕著搭地鐵上下班。和企業生活相比，簡直是天壤之別，她再也回不去了。

不少Z世代對企業生愈來愈幻滅。德勤2025年調查發現，只有6%的Z世代想當主管，很多人甚至刻意避免升主管來保護生活品質，還有Z世代自稱第一份工作做3小時就辭職。同時他們期待更高收入，但大規模裁員、AI崛起，讓新鮮人找工作更加困難。

因此，愈來愈多人投入私人家務團隊，其中不乏各種高學歷人士。丹尼爾表示，「現在很多人有博士學位、法律背景、創業經驗或房地產背景。」

26 歲的杜德莉（Julia Dudley）一路取得傳播系的學士和碩士，後來去學廚藝，最後投入私人主廚市場。她替有錢人家庭煮2到3餐，一個夏天就能賺六位數美元。

丹尼爾說，「很多五星級餐廳主廚離開餐飲業投入私人服務，薪水直接變3倍。」

但他也提醒，這種工作的壓力可能比華爾街還大。他曾因壓力恐慌症發作，自己去掛急診。

Tiger仲介私人家務人員招募官愛德華茲（Ruth Edwards）說，「你領高薪是因為要隨時待命，超過朝九晚五的時間。」

丹尼爾指出，在這個充滿名流和億萬富翁的產業，你必須精力過人，因為事情往往來得又快又猛，為了客戶你必須什麼事情都願意做。

（資料來源：商業內幕、Economic Times）

