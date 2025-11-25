快訊

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

全新LINE Pay Money12月3日登場！帳號能否沿用、功能有何不同？8大重點一次看

善終規劃的3個準備：律師賴芳玉教你安排錢、照護、醫療 好好老更重要

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：邱劍英攝
圖片來源：邱劍英攝

文 盧沛樺

身為台灣最知名的家事律師，看多了人生悲歡離合，賴芳玉卻不鼓勵急著寫遺囑。賴芳玉認為善終準備的起點，不是先立遺囑，而是自問「想怎麼好好老」。

因此，每當客戶上門，焦急著要討論遺囑怎麼立，她都會先問客戶「你有很多錢嗎？」因為她發現，華人社會太習慣把錢留給孩子，但太輕忽老後安養、醫療的支出準備，才會發生下流老人的悲劇。

三個準備，不怕獨立死

近年，賴芳玉不斷呼籲「熟齡離婚」，同步把孤獨死改口稱為獨立死。只要做足準備，一個人老去、離開，不必然是負面，可以是體面、自由的選擇。怎麼做足準備？

賴芳玉給出的答案是，指定醫療委任代理人、立意定監護契約、簽家族照顧協議書。

醫療委任代理人是指預先委託信任的人，當自己意識不清或無法表達意願時，由代理人做醫療決定。

對賴芳玉而言，這不只對單身的人重要，對有子女的人更重要。「人都有後悔的本能，」她說，由家屬做決定，事後回想，會想說做另一個決定是不是更好，變成一生的牽掛，若交由第三人做決定，「家人間就不必爭執、更不用讓所愛的人長久活在懊悔之中，這是對家人的貼心。」

意定監護的範疇更廣，是2019年後提供成年人法定監護外的新做法。過去當事人失能、失智受監護宣告後，多由法定監護人決定其身心照護、財務管理等，且以直系血親為主。

但意定監護是讓當事人事先指定，而非由法院裁定交付後半生的人選，且不限直系親屬。不過，賴芳玉提醒，大家最常漏了「家族照顧協議」。

協議是為了保護家庭關係

漫長的執業經驗，賴芳玉不只一次看到手足為了照顧長輩而選擇對簿公堂。

「兩個哥哥在海外工作，單身無子的小弟在台灣，為了照顧老父親辭了工作，為了付醫療費、生活費，一定會動到爸爸的錢，其他手足就覺得他侵佔，因為爸爸的財產變少，以後可以分的遺產就少了，」令人瞠目結舌的八點檔劇情，其實是超高齡社會的日常。

家族照顧協議書就是子女間提早議定誰來照顧，不只一個人顧的話，怎麼排班輪流、費用怎麼付、探視規定等。如果手足關係和諧，還要立家族照顧協議書嗎？

「不會有和諧的，一定是有人在犧牲、隱忍，」賴芳玉斬釘截鐵地說，「照顧非常沉重，扛不住的人就會推給另一個人，自己才會好受，結果就會吵架。」立文件不是不信任家人，而是為了保護關係。賴芳玉把法律比喻為杯子，是用來守護關係的工具。

【延伸閱讀】

哈佛研究：最有創意的人，常有一個小習慣

鴻海最先進電池製造廠在高雄，今年量產　能贏中國？市場在哪？

川普對台灣恐「刻意冷漠」？《經濟學人》示警：美國「戰略模糊」變了

3大衰老時間點曝光！營養師教你「正確吃」延緩大腦退化

採斷食讓83歲失能母親安穩離世　畢柳鶯：「自然死」比「醫療死」更有尊嚴

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

天下雜誌

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

善終規劃的3個準備：律師賴芳玉教你安排錢、照護、醫療 好好老更重要

身為台灣最知名的家事律師，看多了人生悲歡離合，賴芳玉卻不鼓勵急著寫遺囑。賴芳玉認為善終準備的起點，不是先立遺囑，而是自問「想怎麼好好老」。

鄭麗文當選國民黨黨主席 「藍營獅王」將如何改變台灣政壇？

曾經在街頭批評國民黨的鄭麗文，成為史上首位跨足藍與綠的國民黨主席。但這位「非典型國民黨主席」，要將國民黨從羊群變獅群前，得先面臨三大挑戰。

什麼是「抹茶男」？Z世代察覺的「表演型男性」 為何備受討論

揹著獨立書店的帆布袋，左手拿本女權小說，右手配一杯抹茶拿鐵——沒有真心，只有為求偶而表演的「抹茶男」，正被年輕世代精準識別與防禦。這個詞彙如何反映一代人的性別對立？愛喝抹茶又罪該萬死嗎？

中國管電池出口 讓台廠營收飆新高…歐日車廠為何都搶康普貨？

中國管制電池出口、歐盟要求回收。

直聘移工更便宜 台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相

巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？

「就像天使一樣」 AI助陣成大最強安寧團隊 連家屬請假也顧到

近6成的台灣人在醫院而非家中走完最後一程。面對資源錯置、無效醫療，成大醫院靠人力、科技，打造最強團隊。最好的照護不是最多的醫療，在宅善終不再是不可求的奢望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。