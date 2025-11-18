中國管電池出口 讓台廠營收飆新高…歐日車廠為何都搶康普貨？

文 劉光瑩

中國管制電池出口、歐盟要求回收。從台灣第一家稀土公司長出來的康普材料，為何能不被紅色供應鏈打敗，還在越南擴廠，更在全球電池紛紛要求「去紅」的同時，被歐洲與日系客戶追著跑？

康普有許多全球知名客戶，包括日本Panasonic，亦即間接供應特斯拉，如今包括日本豐田、德國福斯等電動車品牌的電池材料，也可能來自康普的新竹湖口廠。

地緣政治讓客戶追著要貨

地緣政治引發的不安情緒下，康普今年前8月營收較去年同期成長近25%，單月營收更翻倍，創下三年新高。

這場變局，也成為康普成長的契機。「現在是客戶追著我們要貨」康普總經理何柏樟透露，自中國發布出口管制公告後，來自日系電池材料商的詢單激增兩成。

他們北越新產線主要供應硫酸鎳給電池材料廠，再進入日、韓、歐車廠。仍在客戶驗證階段，但預期今年出貨量可望比去年增四成。

選擇越南有多重原因。除了建廠與生產成本較低，更重要的是越南與日本、韓國簽有自由貿易協定，出口電池原料零關稅；若從台灣出口，因為沒有自由貿易協定，還得面臨3.9%的關稅。

供應鏈分散風險大趨勢，是台廠機會

「很多人問為什麼我們沒被大陸幹掉」康普董事長何基丞說，「其實2016到2020年那段時間，大陸產品的價格真的很有衝擊性。」

可以說是新冠疫情救了康普。因為疫情造成全球供應鏈大亂，讓客戶開始重視供應鏈韌性與風險分散，康普反而迎來轉單潮。為了去中化，康普的原料主要來自印尼、澳洲、馬達加斯加等地，如今動力電池材料業務已佔康普營收超過四成，其中三成客戶來自日本。

提前卡位回收戰

康普也提前卡位下一階段的回收戰。集團旗下的天弘化學，早有金屬回收技術。當減碳成為全球趨勢，歐盟訂出標準，賣進歐洲的電池原料須含一定比例的回收材，還得逐年提高。

康普早在2019年就啟動研發。「一開始客戶很抗拒，怕回收料性能不夠好」何柏樟坦言，「直到後來歐洲車企發現不用回收材會達不到減碳標準。」德國BMW是最早願意提高採購成本、導入回收料的車廠。

目前康普已在新竹試驗回收廢電池黑粉，重新製成硫酸鎳，形成完整循環鏈；未來也計劃在越南放大產能，量產回收硫酸鈷。歐盟電池法要求到2031年，電動車電池中須含16%回收鈷。康普現階段能提供約5%，仍持續精進中。

台灣化工產業基礎成熟、成本又低於日本，同時不受中國出口管制影響，成為歐日客戶分散供應鏈的理想選擇。

從祖父的稀土夢，到今日掌握非中供應鏈轉單潮的電池材料，康普的歷程正是一部台灣產業，面對貿易變動不斷升級轉型的縮影。「過去這30年，我們就是一直在找新方向」何基丞說。

