AI巨頭一週市值蒸發8000億美元 數據揭露：有些賭場已散場

AI贏家股價在猛烈飆升後，正面臨檢視。那斯達克100創下4月以來最差的一週表現，8檔最具價值AI概念股，一週內市值蒸發約8000億美元。加密貨幣市場同樣慘烈。分析師和數據都在提醒，萬物皆漲時代可能已過，有些巨鯨已經離場，某些角落賭場面臨散場。

美股週五午盤後，由低點急遽反彈，標普五百最終收小紅。那斯達克100儘管收復了這個交易日的大部分跌幅，仍創下4月以來最差的一週表現。

午盤反彈的原因在於，民主黨人提出了妥協方案，表示如果共和黨願意將醫療健保補貼延長一年，他們就願意投票支持為聯邦政府撥款，以終結政府停擺。但共和黨人很快拒絕了。

美國政府停擺已經38天，是史上最長。儘管這次民主黨的讓步沒有結束停擺，但市場還是解讀，「有在交換條件就是好進展」。

總統川普敦促所有議員不要離開華府，持續表決，直到達成協議讓政府恢復運作為止。

也因為政府停擺，原定今天要發布的非農就業報告並沒有公布。紐約諮詢公司22V Research調查發現，投資人現在最怕的，就是美國就業市場開始明顯放緩或惡化，這也解釋了，為什麼民營企業如今一公布就業壞消息，都會讓股市、債市非常敏感。

政府關門也影響到消費者信心。密西根大學週五發布的調查顯示，美國消費者信心跌至三年多來的最低點，而且也是1978 年有記錄以來倒數第二低。

最新的Markets Pulse調查顯示，如果政府關門再持續一週或更長時間，美國股市可能會出現更大幅度的下跌。

AI贏家面臨檢視

於此同時，人工智慧（AI）贏家猛烈飆升後，正面臨檢視。

儘管Alphabet、亞馬遜和Meta與微軟等科技巨頭的財報顯示，他們第三季合計投入1120億美元的資本支出，顯示AI軍備競賽無放緩跡象，然而，自上週五（10 月 31 日）以來，以輝達、Meta、Palantir和甲骨文（Oracle）為首的8檔最具價值AI概念股，總市值還是蒸發了約8000億美元。

輝達市值縮水幅度最大達到約3500億美元。而就在一個多星期前，它才剛剛成為有史以來第一家達到5兆美元估值的公司。

這一週發生了許多事，攪亂市場。輝達執行長黃仁勳週五表示，輝達不太可能將最新的Blackwell AI 處理器版本出售給中國客戶。此一發展，等於證實了川普數月前暗示可能對此開綠燈的說法，真的就只是說說。

而總部位於北京的月之暗面（Moonshot AI）7日則發布更新模型「Kimi K2 Thinking」，號稱訓練成本不到500萬美元，卻在第三方廠商性能測試中超越了OpenAI的旗艦付費模型GPT-5。

黃仁勳則差不多在同一天批評西方社會的「憤世嫉俗態度」，將使得「中國贏得這場AI競賽」。

今年一月，中國DeepSeek低成本模型的發布，曾引發華爾街恐慌，導致輝達單日市值蒸發5890億美元。AI 開發者平台Hugging Face共同創辦人沃爾夫（Thomas Wolf）在社群媒體上關於 Kimi 的貼文寫道，「這會是另一個DeepSeek時刻嗎？」

OpenAI財務長法萊爾（Sarah Friar）本週的「政府擔保說」也是火上加油。她在媒體論壇表示，美國政府或許可以為OpenAI擴建AI運算基礎設施的巨額支出提供「資金擔保」（backstop），立即引發市場對OpenAI財務畫大餅的揣測。

OpenAI已透過與晶片製造商輝達、超微（AMD）和博通（Broadcom）達成的一系列複雜協議，以及與微軟、亞馬遜和谷歌的雲端合作夥伴關係，承諾投入1.4兆美元打造 AI 基礎設施。綿密的關係意味著，未來幾年大型科技公司的預期成長，都與OpenAI緊密交織在一起。這回財務長說希望有政府當財務靠山，當然引發市場焦慮。

OpenAI 執行長奧特曼隨即在社群媒體發文試圖平息焦慮，他表示OpenAI不希望有政府擔保，同時預測營收到2030年將「成長到數千億美元」。

Concurrent資產管理公司投資策略長班尼特 (Leah Bennett) 告訴 CNBC，「沒有人喜歡黑暗，就政府數據而言，我們已經處於黑暗中一段時間了。」

她說，「市場出現了一些板塊輪動，這對價值股 有幫助，但我不認為需要對這次針對『七巨頭』的拋售過度擔憂。因為AI支出仍然存在。」

班尼特認為，「 AI類股會反彈，雖然很難判斷頂部在哪裡，但我認為我們還沒有走到終點。」

至於美國政府停擺，何時有希望結束？道明證券策略師表示，「預計會所進展。儘管確切時間仍不確定，但感恩節假期旅行可能是一個催化劑。由於人手短缺，美國聯邦航空總署正在減少空中交通量，美國各家航空公司已開始取消航班」，沒有人希望假日季會是這個情況。

有些「賭場」真的開始散場了？

不過，在歷經7個月由散戶主導的投機狂熱之後，投資人不能再期待「萬物皆漲」，因為「賭場」的某些角落似乎開始散場。

彭博社報導，僅在過去一週，就有超過7億美元從數位資產ETF流出，包括貝萊德的比特幣基金流出近6億美元，其以太幣對應基金也有3.7億美元流出。Solana和Dogecoin相關產品自發行以來跌幅已達兩位數。

比特幣在過去一個月下跌了15%，跌幅引人注目，但更值得關注的是，花旗銀行注意到，長期大量持倉的投資「巨鯨」正在減少。

這樣的逆轉有點令人意外，因為比特幣年初的漲勢，部分是受川普在競選中，不斷宣傳有意將美國重新塑造成世界加密貨幣之都。不過，在十月總市值衝上近4.4兆美元的高點後，加密貨幣的總市值已經下跌了將近20%，幾乎跌光今年以來的漲幅。

Marex Solutions的高級策略師索洛特說，加密貨幣要恢復上漲趨勢，「必須要巨鯨們先停止拋售。」

(資料來源：Bloomberg, CNBC, FT)

