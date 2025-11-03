光寶切入輝達供應鏈！董座宋明峰：我們要一直跑 才不會從跑步機上掉下來

【文／林以璿；圖片／謝寬攝】

打入輝達供應鏈，不代表從此高枕無憂；全球巨頭環伺，反而讓光寶壓力更勝以往。面對這場沒有終點的比賽，董事長宋明峰如何率隊突圍？他接受《天下》專訪，談光寶的下一個十年。

AI浪潮比任何人想像得都快。過去伺服器產品更新週期是一年，如今縮短為半年，甚至3個月就要改版。光寶研發團隊像跑在速度不斷上升的跑步機上，還沒喘過氣，速度又被調高。一旦慢半拍，不是走下來，而是被直接甩出去。

這場比賽的節奏，是輝達定義的。

AI的長線趨勢把整個供應鏈推上極速狀態，光寶雖成功打入輝達供應鏈，但壓力比以往更大。這不再只是台灣同業之間的競爭，而是一場全球級的戰爭。對手不僅有傳統的電源廠，還包括施耐德、西門子等跨國集團，他們想從「大電」切入IT，我們則從「IT」走向能源與資料中心。雙方都想進入同一片戰場，比的不是技術誰更強，而是誰學得快、誰跑得久。

3組人馬全球接力賽

為了不被甩出賽道，我們重新設計了研發節奏。

光寶現在同時運作3套人馬，一組負責現行產品開發，一組設計下一代，一組提前佈局未來。全球的時差成了天然助力：台灣下班後，歐洲團隊接棒；歐洲結束，再交給美國。24小時不停歇，就像一場全球接力賽。這不是形容詞，而是光寶在這個速度戰中得以生存的方式。

AI時代的競爭，本質上是一場「資源戰」。

沒有足夠的人力與資金，再好的技術也無法落地。光寶過去3年陸續擴編美國與東南亞研發中心，接下來5年目標是海外研發人力倍增。這不只是為了成本，而是為了反應速度。未來AI電源與資料中心方案，必須同步與歐美客戶共開發、共測試，唯有把工程團隊放在世界節點上，才有機會參與最前線的創新。

但更大的挑戰是人才。

少子化讓人才競爭更激烈，優秀工程師仍首選台積電與輝達這類巨頭。光寶的挑戰是如何成為具「全球吸引力」的公司，不只讓人願意加入，更願意留下、願意跑。這意味著制度與文化都要重新定義。

自己跑不快，合作「相互借力」

在這樣的競爭環境裡，光寶也清楚，單打獨鬥跑不快。

合作是唯一能維持速度的方式。光寶選擇合作，因為自己做太慢了。速度這麼重要，單靠一家企業不夠。與其彼此防備，不如開放地看能不能「相互借力」。

這樣的開放思維，讓光寶開始與不同產業的公司共同開發，從資料中心電源到整體能源架構，都嘗試跨界整合，讓彼此的know-how加乘。

合作從來不容易。這個產業太習慣競爭，一旦談合作，大家往往又會開始打算盤。但要應付輝達、馬斯克這樣的節奏，不合作真的不行。

在這場全球賽局裡，即使是光寶，也仍是一家中型企業。

能否繼續向前，關鍵不只是技術或資本，而是找到能「一起跑、願意一起快」的伙伴。

AI的時代，沒有終點，也沒有喘息。我們必須一邊奔跑，一邊學會調整呼吸，因為在這台愈跑愈快的跑步機上，只有不斷前進，才能不被甩下。

