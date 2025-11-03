巨大、美利達移工全面零仲介費！自行車產業鏈啟動三大改革 危機如何變轉機？

【文／康瓊之；圖片／王建棟攝】

台灣自行車供應鏈正面臨前所未有的人權危機。一個月前巨大因移工強迫勞動疑慮，產品遭美國海關暫扣，一紙公文震出產業制度裂縫，也迫使企業與公會聯手啟動改革。《天下》專訪台灣自行車輸出業同業公會（TBA）理事長、桂盟董事長吳盈進，談如何把危機變轉機？

「覆巢之下無完卵，這是自行車業的共業，任何廠商都可能被波及，」台灣自行車輸出業同業公會（TBA）理事長、桂盟董事長吳盈進，在巨大貿易事件一個月後的首次專訪中坦言。

9月24日台灣時間凌晨，美國海關曁邊境保護局（CBP）突發一紙公告，震撼了台系自行車供應鏈：即時起，凡由台灣巨大生產的「自行車、自行車零件與配件」輸美貨物皆將被扣押。

此令一出，巨大及品牌形象受挑戰，隔天股價跌近一成。此外，這也意味著台灣自行車業正處於國際貿易監管的新十字路口。出口產品不再只比拚品質與交期，還要接受來自歐盟與美國在勞權與永續上的全面審視。

根據了解，CBP是根據丹麥調查記者班岑（Peter Bengtsen）對200多名台灣移工訪談，指稱巨大及其他多家企業存在強迫勞動風險。這是台灣製造業首度接到美國海關的暫扣令（WRO）。

雖然巨大目前尚未公開具體損失金額，最壞狀況約有4%至5%營收會受影響。根據過去紀錄，暫扣令交涉動輒兩、三年，也就是說，一紙公文下來，巨大恐怕面臨30億台幣營收直接蒸發，若加上供應鏈的連鎖效應，整個台灣自行車產業的影響不容小覷，對於出口導向、全球佈局的台灣製造而言，這是一道不容忽視的制度警鐘。

自行車雙雄巨大、美利達，皆提第一階段解決措施

面臨危機，業界馬上動了起來。10月17日上午，台灣自行車輸出業同業公會緊急召開臨時理監事會議，正式啟動「供應鏈盡職調查」（Supply Chain Due Diligence）倡議。

吳盈進當天接受《天下》獨家專訪表示，為回應這起勞權事件，公會決議在台推動首次全產業盡職調查，就是要把危機變轉機，重建國際信任。

不只巨大，班岑的報告還點名另家自行車大廠美利達涉強迫勞動。一位美利達高層說，這次事件，促使台灣企業開始正視制度缺口，採取行動。

暫扣令後短短三週內，巨大與美利達兩大龍頭都動了起來。巨大早在今年1月1日就已實施新政策，所有新聘移工的仲介費、服務費及相關規費均由公司全額負擔。然而，在被美國海關列入WRO名單後，巨大進一步擴大範圍，從僅針對新聘移工，延伸至「現職不限年資移工」的補償機制。

10月15日，巨大正式啟動第一階段返還招聘費作業，將現職移工過去支付的仲介費用全額返還，以落實公司「零付費」決心。

而美利達也在巨大暫扣令10天後發布新聞稿指出，「10月25日起將全面實施『零付費政策』，並補償現職移工過去支付的仲介費用」，美利達除了導入「零付費政策」外，並同步建立申訴與輔導制度，讓移工不需再為求職背債。

自行車產業鏈三大改革，吳盈進如何展現行動力？

「這是整個供應鏈共業，不是巨大的個案，」吳盈進說。理監事會議後，自行車公會馬上啟動了三項改革：

首先，建立產業級的「供應鏈盡職調查指引」。台灣自行車產業在設計、品質、交期上早已是全球第一，「但ESG是我們最後一塊拼圖，」吳盈進說，他們將盤點上、中、下游的風險矩陣，辨認哪些環節風險高、該採取什麼預防與補救措施？

其次，從近800家會員中找出「先行者計劃」示範群。

TBA正號召約50家整車與零組件廠商成為第一批受稽核企業，由第三方機構如社會責任國際組織（SAI）、供應商道德資料交換平台（SEDEX）等執行稽核與輔導。

「理監事會議中，有85%以上的的理監事表態願意馬上參加，其他人表示將在未來三年內完成自費查證，」吳盈進說，「這跟其他產業相比，很少見。」

巨大ESG經理劉家傑進一步說明，其他產業做法多半是品牌要求供應商配合、上下游被動跟進；但自行車產業的態度是「共同面對」。無論是巨大、美利達，或是傳動、煞車等零件廠，都把挑戰視為共同問題。

「我們產業真的很團結，」劉家傑強調。以巨大內部為例，公司3年前開始推動自行車永續聯盟協會，目前已有超過80家會員，從碳盤查到供應鏈稽核，都採「要做就一起做」的原則。

第三，用公會基金協助中小企業。過去20多年公會累積的基金，將撥出約一至兩成用於教育訓練、顧問輔導與認證補助，降低中小廠導入國際制度的成本。「這筆錢本來就是未雨綢繆，現在用得其所，」吳盈進說，「供應鏈必須一起尋找共解。」

台灣勞動法規落後國際標準，恐成高風險地區

對此，第三方查核機構英國標準協會（BSI）商務經理何晁嘉認為，若能引入國際認可的準則，再經由第三方認證機構查核與背書，這是所有台灣企業走向國際市場不可或缺的門檻，「大部份歐美企業與品牌，現在都要求人權、永續的第三方稽核。」

自行車業供應鏈龐雜，移工比例高，因此風險也高。「巨大、美利達屬於國際知名品牌商，一定會被要求在人權、永續方面有與品牌價值呼應的作為，」何晁嘉不諱言指出，這些國際準則就是關鍵的指標。

不過，他也點出台灣制度的根本問題。

他舉例，台灣勞動法規與這些國際準則的要求還有差距，加上常受到相關利害關係人的遊說與壓力，無法和國際趨勢齊頭。他提到，許多外籍勞工仍被要求繳交仲介費或上交護照，「這些做法在國際標準中，幾乎等同於強迫勞動。」

在他看來，台灣的移工管理體系長期與一般勞動體系分離，導致企業即使遵守本地法規，也未必能符合國際準則。若不盡快導入第三方機制與透明稽核，歐盟2027年將生效的「歐盟市場禁止強迫勞動製造產品法案」上路後，台灣恐怕會成高風險地區。

自行車產業新賽局：以前談減碳，「現在客戶問人權」

「我們還把移工當黑奴，」一名長期觀察企業ESG的產業人士直言。

正因如此，這場風暴也成了產業轉型催化劑。

「台灣自行車產業已經進入下個賽局，」吳盈進說。

「過去幾年談減碳，現在客戶開始問人權，」一位自行車供應鏈業者說，「Made in Taiwan應該代表的不只是產品做得好，還要讓各界相信我們對人也一樣負責。」

當企業經營，從品質良率延伸到人權，台廠正在轉捩點上。眼前挑戰是舊制度的壓力；但更長遠的機會，是重新定義競爭力。

巨大暫扣令事件，照見了台灣製造業長年忽略的勞權陰影，唯有正視它，才能化危機為契機，重建國際信任。

