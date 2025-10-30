維他露、愛之味、全家搶著賣 「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？

文 張方毓

標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。

近兩年，飲料大廠像跑接力賽一般輪番推出麥茶新品，以維他露公司為先鋒，2023年夏天推出名為「麥萃」的麥茶，隔年愛之味推出麥茶口味的「分解茶」，接著黑松、甚至全家、統一超都推出自有品牌麥茶。

接二連三的背後，是新款麥茶支支熱賣。全家商品部副部長黃信逢指出，超商本來就有賣麥茶，只是很小眾，「本來的麥茶日銷4、5000瓶，」直到麥萃出現，「銷售變好幾倍。」

接棒的愛之味麥茶，短短半年就銷售1.9億元，搶下尼爾森2024年最暢銷功能茶新品榜首。全家眼看麥茶崛起，去年推出黃金蕎麥茶，不到一年賣破億元。

無糖、無咖啡因，年輕人的「贖罪券」

新款麥茶不同之處，是無加糖、並標榜無咖啡因，吸引一群想喝飲料、卻又不想因茶飲導致失眠的人。令人意外的是，帶動麥茶竄紅的，是25到35歲的千禧世代和Z世代年輕人。「買家是相對年輕的族群，35歲以下比例高，」楊傑全分析。

在Z世代使用者比例最多的Threads上，許多人熱烈討論對麥茶的愛好。「過25歲後，你中午可以碰的飲品：麥茶，」一位網友幽默發文，下方留言熱烈迴響，「23歲已經開始喝了」、「麥茶好喝又不礙胃」。

相對其他茶飲更健康，也讓麥茶成為年輕人的「贖罪券」。32歲的楊先生表示，經過一晚通宵唱歌，清晨步出KTV後，他會到對面的超商買麥茶喝，「用來解酒，到超商就是想買飲料，不想只喝水。」

疫情成為催化劑，讓年輕人開始注重睡眠健康，讓2022年無咖啡因茶飲需求開始激增。

這不代表年輕人不攝取咖啡因，反而更有意識在不同時段選擇適合的飲品。全家觀察，過往紅茶等茶飲的消費尖峰落在中午、下午，搭配主食解油膩，但到了晚上6到8點，銷量就會下滑，相比之下，同樣時段，麥茶銷量卻逆勢上升。

瘦身、高纖後下一個主流

Z世代年輕人並非盡情放縱揮霍青春，而是比想像中得更懂得管理健康。這與年輕人造就低酒精趨勢崛起不謀而合。根據麥肯錫去年一份調查，Z世代在睡眠、營養、正念相關產品的消費，都超過了老一輩的消費者。

國內飲料業者抓中此趨勢，率先推出無糖麥茶的維他露，行銷上大力主打「0糖0咖啡因，隨時隨地想喝就喝」，後來跟上的黑松，更進一步在瓶身標榜內含有益睡眠的GABA營養素。

不過，過去台灣人對麥茶的印象被有糖麥仔茶框架，要做出無糖又讓人買單的麥茶產品，並不容易。

「無咖啡因是繼瘦身、高纖之後的下一個機能主流，」黃信逢信誓旦旦得說。全家乘勝追擊，今年進一步推出無咖啡因的南非國寶茶，也賣得不錯。如同工作和生活要平衡，健康和可口也要平衡，而麥茶正好站在兩者甜蜜點上。

