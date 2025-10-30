快訊

必比登名店也撐不住！非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供 這幾家都喊卡

支援繁體中文！OpenAI宣布台灣為Sora亞洲首發市場

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

維他露、愛之味、全家搶著賣 「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：謝寬攝
文 張方毓

標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。

近兩年，飲料大廠像跑接力賽一般輪番推出麥茶新品，以維他露公司為先鋒，2023年夏天推出名為「麥萃」的麥茶，隔年愛之味推出麥茶口味的「分解茶」，接著黑松、甚至全家、統一超都推出自有品牌麥茶。

接二連三的背後，是新款麥茶支支熱賣。全家商品部副部長黃信逢指出，超商本來就有賣麥茶，只是很小眾，「本來的麥茶日銷4、5000瓶，」直到麥萃出現，「銷售變好幾倍。」

接棒的愛之味麥茶，短短半年就銷售1.9億元，搶下尼爾森2024年最暢銷功能茶新品榜首。全家眼看麥茶崛起，去年推出黃金蕎麥茶，不到一年賣破億元。

無糖、無咖啡因，年輕人的「贖罪券」

新款麥茶不同之處，是無加糖、並標榜無咖啡因，吸引一群想喝飲料、卻又不想因茶飲導致失眠的人。令人意外的是，帶動麥茶竄紅的，是25到35歲的千禧世代和Z世代年輕人。「買家是相對年輕的族群，35歲以下比例高，」楊傑全分析。

在Z世代使用者比例最多的Threads上，許多人熱烈討論對麥茶的愛好。「過25歲後，你中午可以碰的飲品：麥茶，」一位網友幽默發文，下方留言熱烈迴響，「23歲已經開始喝了」、「麥茶好喝又不礙胃」。

相對其他茶飲更健康，也讓麥茶成為年輕人的「贖罪券」。32歲的楊先生表示，經過一晚通宵唱歌，清晨步出KTV後，他會到對面的超商買麥茶喝，「用來解酒，到超商就是想買飲料，不想只喝水。」

疫情成為催化劑，讓年輕人開始注重睡眠健康，讓2022年無咖啡因茶飲需求開始激增。

這不代表年輕人不攝取咖啡因，反而更有意識在不同時段選擇適合的飲品。全家觀察，過往紅茶等茶飲的消費尖峰落在中午、下午，搭配主食解油膩，但到了晚上6到8點，銷量就會下滑，相比之下，同樣時段，麥茶銷量卻逆勢上升。

瘦身、高纖後下一個主流

Z世代年輕人並非盡情放縱揮霍青春，而是比想像中得更懂得管理健康。這與年輕人造就低酒精趨勢崛起不謀而合。根據麥肯錫去年一份調查，Z世代在睡眠、營養、正念相關產品的消費，都超過了老一輩的消費者。

國內飲料業者抓中此趨勢，率先推出無糖麥茶的維他露，行銷上大力主打「0糖0咖啡因，隨時隨地想喝就喝」，後來跟上的黑松，更進一步在瓶身標榜內含有益睡眠的GABA營養素。

不過，過去台灣人對麥茶的印象被有糖麥仔茶框架，要做出無糖又讓人買單的麥茶產品，並不容易。

「無咖啡因是繼瘦身、高纖之後的下一個機能主流，」黃信逢信誓旦旦得說。全家乘勝追擊，今年進一步推出無咖啡因的南非國寶茶，也賣得不錯。如同工作和生活要平衡，健康和可口也要平衡，而麥茶正好站在兩者甜蜜點上。

慘業現場》無薪假8500人，最多在台中　「同學在台積電，我為家業跑銀行」

「傳產界台積」振鋒3倍營收擴廠　洪榮德：製造是我的夢想，台灣供應鏈最棒

黃金跌跌不休　機構：這只是更大反轉的開始

減少喝咖啡，晚上竟更容易做夢？科學家揭密背後原因

台灣洗腎率全球居冠！醫曝3大習慣加速腎臟衰退，上班族超容易中

鄭麗文當選國民黨黨主席 「藍營獅王」將如何改變台灣政壇？

曾經在街頭批評國民黨的鄭麗文，成為史上首位跨足藍與綠的國民黨主席。但這位「非典型國民黨主席」，要將國民黨從羊群變獅群前，得先面臨三大挑戰。

維他露、愛之味、全家搶著賣 「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？

標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。

靠瘦瘦針減肥 卻嘔吐、昏倒 誰適合施打？有哪些亂象？

全台灣有超過50%成年人已是過重或肥胖，瘦瘦針問世以來已成為肥胖全新救星，但熱潮背後卻隱藏不少亂象，像是醫師不按照處方開藥、網路水貨橫行，該如何辨識風險？

台灣製造的Toyota 將首度回銷日本 缺工救了國產車？

眾人期待進口車降價，為汽車銷售帶來不確定性的同時，明年國瑞製造的Toyota即將整車出口日本，創下台日合作首例，可望成為台灣汽車產業新生機。豐田章男與兒子豐田大輔力推的「Woven City」，又有何新商機？

是作家、AI創業家！最斜槓數發部長林宜敬：要帶台灣軟體業打國際盃

前有唐鳳主打開放政府、黃彥男專注資安，如今林宜敬帶著理工背景與少年氣入閣，接掌數位發展部，他不是典型官僚，而是把數發部當成一個需要不斷迭代的系統，要以工程師思維，重寫台灣的數位治理。

「一個電力公司需求就比台灣多」台灣業者瘋日本儲能 報酬率高到像詐騙

這兩年，沒有一家台灣能源公司不搶進日本儲能市場。

