鄭麗文當選國民黨黨主席 「藍營獅王」將如何改變台灣政壇？

曾經在街頭批評國民黨的鄭麗文，成為史上首位跨足藍與綠的國民黨主席。但這位「非典型國民黨主席」，要將國民黨從羊群變獅群前，得先面臨三大挑戰。「國民黨要從羊群變成獅群。獅群要討回公道，主持正義，」選前，國民黨主席候選人鄭麗文聲嘶力竭地宣示。她正式當選新任國民黨主席，成為「獅王」。

「民進黨無所不用其極地打擊在野黨，不把重心放在施政，而是政治惡鬥，只好透過選票制裁民進黨，」鄭麗文於選前接受《天下》專訪時，明確表態。

鄭麗文認為，大罷免後，朝野原本就對立嚴重的狀況，並無緩解，所以國民黨的走向與立場，不會趨於和緩，反而要強化競爭路線。「看起來民進黨並沒有要收手，改變做法與戰略，所以我們必須迎戰、不能怯戰，更不能有天真的幻想，」曾和綠營站在同一戰線的她，語氣堅定地說。

挑戰一：地方黨部組織瓦解，集體領導如何建立？

選舉期間，充斥境外勢力介選、假民調等訊息，導致候選人及黨員互相放話、猜忌。如何團結黨員，重整地方黨部，率領國民黨打贏明年的地方選舉，是她上任後的第一項挑戰。

台大政治系教授左正東建議黨主席應建立讓黨內山頭共同討論、決策的平台，邀集直轄縣市首長、立院三長等人參與，以打破「小圈圈用人」」問題，真正進行黨內改造。

鄭麗文自詡是最有草根性的黨主席，選前確實獲得國民黨前秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝等地方派系支持。鄭麗文表示，相關決策一定會遵守國民黨內相關制度，並透過集體領導，借重不同領域的專業人士，一起合作，也更重視地方的聲音。

挑戰二：初選能促成藍白合？

不少藍營支持者將無法重返執政，歸咎於2024年總統大選時藍白合破局。即便藍白在立院合作順暢，但在地方選舉、2028總統大選，兩黨如何合作，成為此次黨主席選舉中，不可迴避的議題。

「藍白合是否為絕對不變的方向？」民進黨立委吳思瑤提醒，國民黨在選舉期間，必須有主體性、走出自己的路，但若前提是「藍白一定得合」，國民黨主席就被綁死，成為枷鎖。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，理論上，少數政府應該釋出權力、妥協，現況卻非如此，身為國會最大黨，國民黨勢必要繼續和民眾黨合作，一起監督執政黨，才能彰顯民意，翻轉少數政府不合理的作為。

挑戰三：如何提出替國民黨加分的兩岸論述？

攸關國民黨能否重返中央執政的關鍵，莫過於兩岸論述。一名熟知國民黨事務的知情人士分析，雖然鄭麗文終究得將兵權交給國民黨的總統參選人，但鄭現在就需闡述兩岸議論述與主張。

鄭麗文對《天下》強調，她將在前主席連戰主張兩岸和平、雙贏的基礎上，繼續大步推進，要讓兩岸變成「一加一大於二」，立場普遍被外界視為較親中。

「現在與大陸深交、增加交流，即便結果不佳，也有緩衝效果。」該人士分析，屆時鄭麗文的路線，無論加分或減分，總統參選人都可以再修正，對國民黨而言，不見得是壞事。

她如何在許多黨員對黨務改革的期待下，帶領藍營走出新局，挑戰才剛開始。

