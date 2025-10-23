靠瘦瘦針減肥 卻嘔吐、昏倒 誰適合施打？有哪些亂象？

【文 簡嘉佑】

全台灣有超過50%成年人已是過重或肥胖，瘦瘦針問世以來已成為肥胖全新救星，但熱潮背後卻隱藏不少亂象，像是醫師不按照處方開藥、網路水貨橫行，該如何辨識風險？

30歲鄭先生在壽險業工作，每到週末就喜歡與朋友聚餐，從不忌口，現在他的週末還多了個小儀式，就是從冰箱取出瘦瘦針，扎在肚皮上，輕輕轉動，注射藥劑，不僅成功減肥，更是心靈上的寬慰。

過去身材標準的鄭先生因為工作壓力，總是以美食紓壓，一年來增肥十幾公斤，一路胖到88公斤，他於今年6月首次接觸瘦瘦針，至今體重減輕了8公斤，肚子上的「游泳圈」也已經消失，「慢慢穿回以前的褲子還滿開心的。」

要每天使用的瘦瘦針善纖達早於2021年就來台上市，靠著打針減肥，早已不是夢想。

但今年台灣瘦瘦針才迎來真正的重大變革，不僅諾和諾德的週纖達4月開始供貨、禮來的猛健樂6月更拿下減重適應症的藥證，從此民眾多了兩個瘦瘦針的選項，還只要每週用藥一次，就有更好的減肥效果，讓眾人趨之若鶩。

這波瘦瘦針熱潮席捲醫院與診所，在減重領域耕耘25年、內湖長春診所院長劉伯恩也感到驚訝，一、兩個月前跟廠商叫貨，只需要等待3天左右，但現在都要等超過一週才到貨。

「目前門診完全是供不應求狀態，」聯新國際醫院家醫科醫師程皓也指出，像是醫院的社群帳號也持續有人在詢問瘦瘦針，相關貼文瀏覽關注度也最高。

打針減肥利潤大，連醫師也亂開

但熱潮背後，是更大的逐利空間，針劑價格已開始喊漲。

有診所販售10毫升劑型的瘦瘦針，價格從最一開始的1萬3000元台幣、漲至1萬4000元，到現在已超過1萬4500元，4個月不到就漲價兩成。

更誇張的是，醫師甚至不按照處方上的適應症開藥。以鄭先生為例，就算在體重巔峰時期，身體質量指數BMI為29.5，沒有伴隨其他疾病，其實並不符合藥物處方，但經過醫生簡單的口頭問診，仍輕易取得瘦瘦針。

讓不符合適應症的族群使用藥物，可不是什麼超前部署。劉伯恩就親眼見證，兩個BMI不及25的患者使用瘦瘦針後，發生嚴重副作用的慘況，「吐到不行，全身發抖，昏倒還送急診。」

他更指出，瘦瘦針主要是靠著抑制食慾在減肥，但肥胖的成因其實非常多，像是甲狀腺功能低下或多囊性卵巢症候群等疾病也會造成肥胖，光抑制食慾不僅沒用，還可能延誤就醫。

「確實有一群人為了美觀在使用瘦瘦針，」台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，政府核准藥物的適應症，都是經過臨床實驗確認療效，但這些不符合原先研究設計的族群打了瘦瘦針，沒實驗過，也就不知道副作用會多嚴重。

連代購都搶進商機，恐用到偽藥

更可怕的是，代購業者也在網路搶進灰色商機。民眾只要在Google搜尋「瘦瘦針代購」，就能買到日本直達的瘦瘦針；在臉書的減重社群上，只要有民眾發文詢問瘦瘦針，就能發現代購業者傾巢而出，在底下留言區要發文者私訊，或推薦起自家的Line帳號。

記者實際接觸代購業者，發現民眾確實可用相近的價格買到來自於日本的瘦瘦針，詢問代購藥物來源時，業者僅回答說是「日本有提供處方簽的藥妝店」、「認識的店家」。

但台灣所有瘦瘦針的都屬於處方藥，需要經醫師診斷開立處方後才得使用，並不能於網路或社群平台販售。

「水貨是絕對不可取，不僅沒有保障，也不知道裡面裝的是什麼，」林文元更直言，就算裡面裝的是真藥，像本身或家族有甲狀腺髓質癌或罹患第一型糖尿病的病人要嚴禁使用，如果沒有醫師評估的狀況下，可能在不知情的狀況施打，反而加劇疾病風險。

而且這些水貨並沒有原廠的保證，自然也無法申請食藥署的藥害救濟，一旦民眾使用後出現問題，恐怕也求助無門。

然而，種種亂象，政府也早就嗅到味道。衛服部食藥署去年就要求地方衛生局加強對瘦瘦針藥品的流向與使用管理，對醫療院所及藥局進行查核。

「代購取得的瘦瘦針水貨，來源不明，還可能涉及偽藥風險，」食藥署藥品組副組長林意筑更呼籲，民眾切勿自行從網路購買來路不明的產品。

食藥署也考量到瘦瘦針類藥品常在適應症外使用，而且容易仿冒，所以今年8月也將這類藥物納入藥物追溯系統，要求廠商定期通報藥品的流向，避免於非法供應鏈流通。

管控飲食、運動才是正確減肥

民眾要用瘦瘦針減肥有適應症條件，水貨又不可信，到底應該如何才能正確減肥？

多個國際研究都指出，民眾無論是使用猛健樂或是週纖達，只要停藥，體重就會有明顯回升，「一旦停藥就復胖，想光靠給藥減肥，對病患的幫助相當有限。」

林文元進一步指出，雖然瘦瘦針適應症是用於體重控制，但還有一個前提是要做為低熱量飲食及增加體能活動外的輔助療法；減重還是要以管控飲食與運動為主，給藥為輔。

他指出，減肥要的是一個療程，要經過醫師評估，也讓專業知識的護理師、營養師共同加入，根據病患狀況來改善飲食運動，必要時使用藥物或手術，減重效果才會更持久。

「瘦瘦針索價高昂，民眾也很難一生相伴，加上瘦瘦針還沒有長時間的追蹤研究，長期使用對病患的副作用也不夠明確，」劉伯恩也指出，飲食與運動改善才是減肥的王道，像是要靠運動減肥，最好是有氧七成、重訓三成相互搭配；飲食也是以蔬菜3份，蛋白質2份，醣類1份為原則來搭配。

根據國健署統計，2017到2020年台灣有超過五成的成人，已是BMI大於27的過重階段，對抗肥胖成為全民運動，瘦瘦針商機與亂象也應運而生，民眾用藥仍應遵循專業醫師的建議，且不忘生活型態改善才是減肥的根本之道。

【Box】瘦瘦針

瘦瘦針模仿人體腸道分泌的荷爾蒙「腸泌素」（如GLP-1），有降低胃排空速度、抑制食慾與調節血糖作用，原本研發用於治療第二型糖尿病，但被發現對減重有顯著效果。美國食品藥物管理局（FDA）也批准此類藥物用於緩解呼吸中止症、預防心血管疾病。

