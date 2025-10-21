「一個電力公司需求就比台灣多」台灣業者瘋日本儲能 報酬率高到像詐騙

文 吳靜芳

這兩年，沒有一家台灣能源公司不搶進日本儲能市場。一個國家有10個台電，每家開出的需求都比台灣多；投資只要兩年就回本，年化投報率媲美台積電股票。這波能源產業的日本風潮，對照出台灣能源轉型有什麼深層的問題？

光是股票上市的綠電三雄，近期好消息都離不開日本。去年5月，泓德能源成為首家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司，預計11月在北海道的50MW（千瓩）儲能案場商轉併網。雲豹能源預計年底前取得至少30個儲能案場，已陸續開工，明年有望貢獻營收。森崴能源則是選擇與日商丸紅合作儲能系統技術。

沒上市的能源公司，更是少不了日本佈局。綠電公司為何瘋日本儲能？最直接的原因，是高得嚇人的內部報酬率（IRR）。

兩年就回本，詐騙集團等級的投報率

去年，各家能源公司的Line群組曾流傳一份簡報，直接寫明，未融資下在日本投資儲能案場，內部報酬率有望高達100%。相比之下，台電四年前開出儲能市場的初期IRR，最高只有10%。

100%可能是太癡人說夢的本夢比，但是當《天下》求證數家能源公司，給出的IRR預估也十分驚人：未融資情況下可以到20%至30%，融資後更可以超過4成，等於兩年多就回本。

「根本是詐騙集團等級（的投報率），」高明能源副執行長林哲衛直呼。這幾乎可媲美台積電股票五年年化報酬率的誇張數字，背後是日本近年為了淨零碳排能源轉型，而創造出的商機。

日本有10大電力公司，等於是10個台電。為了因應2040年再生能源願景，加上發展AI、半導體的擴大用電需求，每家電力公司都想確保電網穩定，有足夠儲能和再生能源案場可以調度。於是，去年4月，幫助電網調頻的「調整力市場」全面上線。

台灣表前儲能崩盤，0元競標做心酸

日本前景如此看好的儲能市場，在台灣則是一個比悲傷更悲傷的故事。台灣的儲能市場其實走在日本前面。2021年台電的電力交易平台上線，推動電網調頻輔助（AFC）市場，約等於現在日本收益最好的調整力市場。

然而，因為沒有總量管制，導致儲能量能嚴重供過於求，容量費率兩年前就出現0元競標，大型案場去年更是紛紛退場不玩了。

台灣的綠電開發前景不明

日本有強大的拉力，其實反映的是台灣這一頭的推力，有過之而無不及。

不只本地儲能市場將近停滯，其他綠能的前景也不被看好。過去，這些能源公司幾乎都有發展太陽能案場，然而，做光電需要土地開發，牽扯到土地開發，就會牽扯到地方勢力、黑白兩道，是一潭不可測的深水。

在台灣，能源公司被質疑砍樹、搶農地、搶魚塭已是家常便飯，更嚴重的是黑道光天化日開槍、檢調大舉搜查公務員貪污、監察院彈劾前能源署署長，光電的負面新聞，比八點檔還精彩。

更棘手的是，中央和地方政府對綠電開發經常態度不同軌，公務員蓋章速度愈來愈慢，申請流程愈來愈不明朗。

「台灣的地面型（太陽能開發）完全不用想了，」愷森能源董事長何佳璟說。在樂觀的日本市場前景背後，台灣能源公司大舉前往日本投資，其實是應對台灣本身能源轉型產業停滯，不得不的生存之道。

