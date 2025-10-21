台灣製造的Toyota 將首度回銷日本 缺工救了國產車？

【文／康瓊之；圖片／王建棟攝】

9月底連假，豐田汽車（Toyota）會長豐田章男再次現身由和泰主辦的「Corolla Cup 2025統規賽」最終戰，今年69歲的他，駕駛自家紅色的GR Yaris Rally 2大演燒胎甩尾，這是他今年第二次在台灣的公開行程。

他今年來台多次，就是為了推廣賽車運動。他也在媒體聯訪中提到，自從成立Rookie Racing車隊以來，和泰就大力支持，因此以行動回應應援。

曾經擔任豐田汽車亞洲本部長的豐田章男，當時就管轄包括台灣在內的亞洲市場，「對台灣有一份特別的情感。」

明年適逢豐田紡織創辦百年，和泰與豐田合資的製造廠國瑞汽車，將迎來重大突破，彰顯出台灣與日本汽車深厚的合作關係。

【小檔案】國瑞汽車

成立／1984年

董事長／長沼一生（Kazuo Naganuma）

副董事長／蘇純興

總經理／古屋敷博文

主要股東／日本豐田汽車65%、日野汽車5%；台灣和泰汽車30%

代表車款／小型車 Corolla Cross、Corolla Altis、Yaris Cross、Sienta；商用車 Town Ace

成績單／2024年產量約14萬5340台

國瑞首度回銷日本，創下台日汽車合作史首例

2026年起，國瑞將首次在台生產豐田主力多功能休旅車（MPV）車款Noah與Voxy，整車出口回銷日本。

這將是台日汽車合作史上首次。

過去10多年來，國瑞的外銷市場主要在中東國家。台製車回銷日本，不僅為國瑞開創新生機，也表示台灣造車工藝受到肯定。

這一切並非無跡可尋。

過去幾年，全球汽車市場結構出現變化。新冠疫情後，電動車銷量成長趨緩，油電車需求超出預期，日本國內產能不足，使豐田生產出現瓶頸。

「投一條產線需要3年，」汽車業界人士坦言，日本早在2023年中就開始規劃，增加海外產線。國瑞因產能有餘裕，加上品質達標，日本又希望盡量就近減少船運成本，台灣因此成為首選。

甚至傳出國瑞汽車接到右駕車訂單，「預計於明年下半出口Noah至日本，」一位車業人士透露。

在日本豐田的全球佈局中，當日本六大工廠產能不足時，就會由國瑞支援，「全亞洲只有台灣能達到與日本豐田車廠一致的品質標準，」一名深耕汽車產業超過30年的汽車供應鏈董事長說，台灣早期被訓練成少量多樣生產，雖然缺乏品牌與出海口，難以與國外車廠正面競爭，但因具備彈性與品質優勢，國瑞得以承接豐田的車款，並被納入回銷日本的生產體系。

據悉，豐田之所以選擇國瑞，除了本土產能不足、調整產能轉向電動車外，台灣國瑞也已多年產能未滿。

3年前，日籍的國瑞汽車總經理古屋敷博文，更是把國瑞推進日本的重要推手，「相比前幾任台灣籍總經理，現任總經理與日本母公司連結更緊密，」知情人士透露。

對台灣汽車產業而言，這可能不是單一合作案，而是未來車廠的新生存模式。

業者認為，當進口車的比例逐漸拉高，與國產車已出現黃金交叉。對台灣汽車製造業而言，出口將是未來生存關鍵。

豐田集團主要零組件供應商愛信在台子公司慧國總經理江瑞坤也說，「沒出口就沒未來（No export, No future）。」他解釋，若只依賴內需，台廠終究會陷入價格戰，難以建立長遠競爭力。江瑞坤透露，明年慧國也會開始賣零組件給日本母集團，透過他向愛信毛遂自薦，正好切中日本車廠人力不足的痛點。

豐田未來移動試驗場，台廠如何參與其中？

豐田章男早看到少子化的危機，2020年開始推動Woven City（編織之城，因豐田由織布機起家），這是一個由豐田出資、位於富士山腳下的「未來實證城市」的計劃，不僅是自動駕駛車輛的測試場，更是整合電動車、智慧基礎建設、能源管理與生活服務的實驗基地，「打造下世代『移動社會』的雛形，」豐田章男說。

和泰提供

《天下》記者訪問豐田章男，為何積極推動Woven City？他忽然語速加快說：「Woven City是一個新移動方式的試驗場，除了講究汽車安全性、基礎建設還有人協力合作。」

長期觀察豐田走向的資深車媒胡林瑋預測，未來直接購車的人數會逐漸減少，取而代之的是共享、訂閱等新型態服務，「這趨勢也意味著像iRent租車平台，在和泰體系的戰略價值將持續升高，」他說。

豐田想發展的方向不再侷限於交通工具，而是「移動」。「人、物、能源、情報都有機會參與，」現任慧國新創事業本部長、兩年前從愛信總部退休的林維哲觀察，Woven City不只有車，還要把食衣住行等生活場景一起做成可被驗證的服務，例如大金工業、日清食品都成為其中一環。

豐田章男也相信，未來的移動社會不可能只靠日本單一企業完成，必須有更多伙伴加入，因此也邀請台灣供應鏈參與。

「Woven City是豐田的心血結晶，」胡林瑋觀察，豐田將Woven City定位為未來移動社會的示範據點，要打造一個整合交通行動服務（MaaS）的智慧城市，一個app就能規劃、預訂、支付所有交通需求，從大眾運輸到共享汽車一次搞定。

過去一世紀，豐田家族每代都有自己的戰場。從織布機到汽車，如今第五代接班人豐田大輔，把「車」重新定義為「移動服務」。

​台灣國瑞車首度回銷日本，象徵品質受到日本母廠肯定，可望為零組件與汽車製造業者，找出新生存之道。而Woven City則是將慶祝百年的豐田企業，自我革命的新起點。

