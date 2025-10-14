黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

編譯 樂羽嘉

隨著華府預算僵局導致政府關門，投資人預防市場衝擊大買防護性資產，導致黃金這波漲得又急又猛。聯準會開啟貨幣寬鬆循環，也為不孳息的黃金提供支撐。就在9月，黃金ETF出現3年來最大單月資金流入。

這波為什麼漲這麼猛？

Saxo Capital Markets策略師恰納納（Charu Chanana）表示，「金價突破4000美元，不只是恐懼，而是資金重新配置。」

「經濟數據暫停、降息在即，實質利率下降，AI權重股估值過高。各國央行奠定了漲勢基礎，現在由散戶與ETF推動下一波。」

黃金13日早盤一度衝上每盎司 4060.01 美元，創下歷史新高，黃金期貨報則每盎司 4071.77 美元，持續刷新紀錄。

GSFM投資策略顧問米勒（Stephen Miller）表示，「投資人在買黃金，是為了分散風險。」

「這股情緒才剛開始，黃金將愈來愈被視為審慎投資的一部分。」他預期金價在明年中升至4500美元。

Citadel創辦人葛瑞芬（Ken Griffin）也指出，金價的飆升反映出市場對美元的焦慮，她擔心全球對美國制度、美元作為世界儲備貨幣的信任，正在逐漸瓦解。

各國央行依然是金價漲勢的關鍵推手。

高盛（Goldman Sachs）大宗商品策略師湯瑪斯（Lina Thomas）判斷，各國央行加碼黃金是「儲備管理行為的結構性轉變，短期不會反轉」。

湯瑪斯表示，「新興市場央行持有黃金的比率遠低於已開發國家，因此正在逐漸提高配置，做為分散外匯儲備的策略之一。」

「根據我們的基本預測，各國央行囤積黃金的趨勢至少還會再持續3年。」高盛本週把2026年底黃金目標價從4300美元調高至4900美元。

專家建議下跌再考慮加碼

美銀技術分析師西亞納（Paul Ciana）指出，黃金價格已連續7週上漲。自從1970年以來，這種情況只發生過18次。不過他提醒，過去出現這樣長期上漲後，只有28%情況在接下來5週仍然維持漲勢。

西亞納表示，「自從1970年代以來，每個整數關卡（如1000、2000、3000美元）都成為金價的重要支撐或壓力區。2024年初以來，金價從約2000美元翻倍至4000美元。」

西亞納根據技術分析指出，目前金價已高出200日均線約20%。在過去的行情中，金價通常在高出25%時見頂，顯示市場或許正在逼近這輪漲勢的「轉折點」，之後趨勢可能反轉。

他補充，有2種情境下金價仍可能續漲，但都代表大修正可能即將發生。

另外，14個月RSI指數顯示黃金正在嚴重超買區間。LPL Financial技術長騰魁斯特（Adam Turnquist）的觀察一致。騰魁斯特說，「鑒於目前的超買情形，我們建議等到價格下跌再加碼。白銀可以成為另一個選項，最近白銀比黃金相對更強勢。」

（資料來源：CNBC、quartz、Retuers、BI、Bloomberg、investing.com）

