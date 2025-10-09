台廠赴美怎麼贏？和黃仁勳一起拿「愛迪生獎章」的傳奇人物這麼看

文 黃亦筠

適逢台美關稅談判，半導體是重中之重，台積和供應鏈赴美勢在必行，加上美國商務部長盧特尼的先進半導體台美「五五分」話題發酵。69歲的亞利桑那州立大學校長麥克克魯（Michael Crow），10月3日應亞太堅韌研究基金會及 CAPRI USA 基金會邀請，參與影響力論壇，首度在台公開演說。

隨著沙漠與仙人掌遍布的美國亞利桑那州，將成為「護國神山」台積電未來第二大先進製程基地，以及美國半導體核心聚落，亞利桑那州立大學（ASU）成為包括台積、英特爾的人才軍火庫。來自台美產業交鋒的熱區，克魯的談話備受矚目。

克魯四十九歲來到亞利桑那州立大學擔任校長，二十年間將這所偏遠地方師範學院，逐步打造蛻變為擁有20萬學生的全美最大大學，更被《美國新聞與世界報導》評為全球最具創新力大學之首，超越MIT、史丹佛大學。

克魯主張「新美國大學」模式，強調「卓越研究、規模、普及性」。他認為教育是人類不可剝奪的權利，用這樣的理念推動ASU成為美國最大的工程師輸出者。

美國製造，人才怎麼辦？

這位全美大學校長界的傳奇人物，克魯今年才和輝達執行長黃仁勳一起獲得「愛迪生獎章」。

他認為晶片製造背後的知識體系是「無形之手」，台美合作正是要將學術的無形之手與產業的最先進製造結合。因此，從亞利桑那州立大學的角度來看，目標不只是輸出畢業生，而是客製化來滿足包括台積電在內先進技術製造業的人才需求。

「我們不是說『這是我們的畢業生』，而是問『你需要什麼？』，我們將學生的學習需求與企業合作，且不限於技術學習，還包括文化學習，」克魯強調。

台積和供應鏈落地像登入月球: 來敲我們的門！

記者詢問克魯，對這些台灣中小企業落地有何建議？

克魯表示，對初次來美的台企而言，亞利桑那州就像一個陌生的新領域，而 ASU 則承擔了在地嚮導的角色

「這就像登入月球。如果你去登月，你就必須與已經住在月球上的人交談。我們（ASU）就是住在月球上，所以來找我們談談，」克魯打趣的比喻。

身為亞利桑那地頭蛇，克魯坦言英特爾很早就在當地設廠，並和ASU合作培訓課程。而台積落地亞歷桑納後，ASU更是從2023年就和台積合作包括碩士研究原計劃、本科生研究專案和教職員工研究合作等。還有跨國培訓，像ASU畢業生被召募進台積後，可先到台灣接受高階培訓，再赴亞利桑那廠工作。

州立大學運營創新園區 提供一站式服務

ASU運營了七個創新區（Innovation districts），這些園區能讓企業進駐。此外還建立了巨型技術工廠（Macro Technology Works,MTW）。克魯透露這是校區內一座半導體育成中心，用來培養新的半導體公司和半導體製造新方法。

ASU雖然是一座州立大學，但像企業一樣高效運營，滿足來亞利桑那的供應鏈快速設據點的需求。

「我們所做的是拆除了大學的所有保護屏障，現在它是一個開放自由的經濟體，來分享知識、共同合作、共同教學、共同培訓。對台灣公司來說，進行一站式服務非常容易，」克魯表示。

台廠赴美最大挑戰！文化差異

克魯坦言，台美之間的文化和工作模式差異是必然存在的挑戰，特別是當地工人對工作時間和方式習慣都和台灣人不同。台灣工程師可能習於服從企業文化、工作流程。美國員工卻凡事都要問，「為什麼」。

「例如，有人可能會問：『為什麼我們必需要來？我想在 12 點上班。我不想在自助餐廳吃午飯…，』克魯舉例。

他強調 ASU 會作為嚮導和伙伴，協助合作企業適應美國文化。「他們（台積）已經花費了數十億美元，所以必須成功，別無選擇，」克魯直言。

克服文化障礙的決心： 克魯強調，鑑於數十億美元的投資，台美雙方必須共同解決文化差異與工作模式的適應問題，這項合作「必須成功」。

