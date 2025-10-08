「需求很急很快啊！」聯電50億美元擴廠新加坡竹科 打造非中非台新模式

新加坡東部的白沙晶圓科技園區，帶著幾分竹科的氛圍。園區內最醒目的建築，莫過於聯電最新的22奈米晶圓廠。

聯電新加坡廠資深執行廠長戴錦華，站在嶄新的廠房前，臉上帶著一絲驕傲與感慨。「終於看到半導體業又熱鬧起來，這次擴廠，等了20年，」他說。

隨著美中科技競逐和AI浪潮興起，以及客戶對「非中非台」產能的迫切需求，新加坡再次站上全球半導體舞台的焦點。

聯電早在2000年就踏上新加坡，當時與英飛凌合作，興建當地第一座12吋晶圓廠，為這座城邦的半導體產業開啟新頁。然而，此後當地鮮少有大型晶圓廠擴建計劃。

直到近兩年，隨著全球半導體供應鏈「去風險化」趨勢白熱化，國際大廠紛紛重返新加坡，一場空前的投資擴產潮正在這裡上演。

第一座12吋晶圓廠，見證擴產潮

「近年地緣政治風險升高，愈來愈多企業選擇新加坡，作為分散供應鏈的關鍵據點，」聯電共同總經理簡山傑表示。

作為全球前五大晶圓代工廠，聯電在成熟製程（28奈米以上）具有關鍵地位，累積了55奈米、40奈米、28奈米等世代深厚技術，並能提供物聯網、車用電子、智慧手機無線通訊等特殊製程解決方案，在全球半導體供應鏈中扮演不可或缺的角色。

隨著去風險趨勢加速，汽車電子、工業控制與消費性電子等需要穩定成熟製程的客戶，紛紛要求聯電在「非中非台」地區建置量產產線。

「需求來得很急很快啊，」戴錦華語氣興奮。

他在新加坡半導體業27年，2004年從美光來到聯電新加坡廠，一路見證聯電在這座城市從默默耕耘，到如今在星國舉足輕重的地位。

他更目睹新加坡從晶圓代工「小配角」，在瞬息萬變的局勢中，借勢重新攀上半導體全球供應鏈上的要角。聯電這座耗資50億美元的新廠，正是這股浪潮的領頭羊。

不只生產，更是研發引擎

過去，台灣晶圓代工廠的海外據點大多僅承接母公司技術，負責生產。然而，聯電這座新加坡新廠的定位遠不只於此。它不僅是聯電海外最重要的生產基地，更承擔「研發」與「備援」的雙重使命。

簡山傑指出，聯電已在台灣南科廠與新加坡廠之間建立了研發分工。南科主要聚焦較先進的12與14奈米技術及高壓製程開發，而新加坡則專注於特殊製程與車用、客製化應用的佈局。

戴錦華驕傲地說，新加坡廠「已不只是單純接台灣球，也可以發球回台灣。」

他透露，當地團隊正研發一項台灣尚未具備的55奈米BCD製程，這是一種混合製程，對電源管理和車用晶片十分關鍵。在完成本地認證後，將反向移植回台灣，讓新加坡廠成為真正具備技術輸出能力的研發引擎。

從分工到「台星一體」

這座佔地11.8萬平方公尺的新廠，預計明年投產。第一階段全開後，每月可生產3萬片晶圓，使聯電在新加坡的總產能突破每年100萬片晶圓。它不僅為聯電全球供應鏈提供備援，更為客戶在地緣政治風險下，增添一個可靠的新選擇。

在戴錦華眼中，台灣與新加坡廠的關係，不僅研發分工不重疊，且聯電近年投資額大多放到新加坡。「我這邊還有空地可以放機台，支應公司後面重要的製程，」他拚勁十足地說。

台灣資源的支持，為新加坡提供後盾；而新加坡廠的在地化研發，則能為母公司注入新能量。這是雙向交流，也是文化融合。

聯電甚至在廠區設置當地罕見的綜合室內體育館，開放給新加坡在地公司、學校與社區共享，以加深文化連結並吸引人才。

戴錦華也強調，新加坡廠擁有聯電海外最大的研發團隊，將提供700個技術職位，從新加坡本地、馬來西亞、東南亞乃至全球招攬人才，為聯電新加坡廠的長期發展儲備彈藥。

事實上，聯電與新加坡的產業連結比外界想像更深。

聯電在新加坡設立初期，測試晶圓是在新加坡本土首家半導體廠特許半導體進行的，後來特許被格羅方德收購。

新加坡半導體協會執行董事洪瑋盛回憶，過去不少工程師從特許或格羅方德轉投聯電。「這些人都是『老朋友』了，」曾任格羅方德工程師的他笑著解釋，從「DNA」來看，新加坡和台灣的半導體產業早已緊密相連。

新廠落成，不僅是聯電全球佈局的重要一步，更是台灣半導體在變局下的縮影。聯電打造出「台灣以外」的基地，為全球客戶確保供應鏈韌性與創新力。