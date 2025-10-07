潤滑油大廠搶攻AI商機 背後關鍵功臣竟是台灣人？

文 楊孟軒

一年前，在技鋼科技位於新店的總部內，汽車潤滑油大廠嘉實多（Castrol）5人團隊意外登門拜訪；他們不是來賣潤滑油，而是來介紹最新的冷卻液產品。

技鋼是技嘉負責AI伺服器的子公司，最指標的客戶，正是輝達所投資的純GPU雲端服務商CoreWeave，可說是近年新科AI伺服器飆股。

2個小時的簡報，讓技鋼液冷研發資深經理陳昱均十分震驚，嘉實多冷卻液的導熱係數，也就是傳導熱量的能力，「是目前看過最好的。」當天過後雙方就開始合作。

從今年開始，技鋼直接冷卻方案的伺服器機櫃，全面採用嘉實多的冷卻液。

技鋼作為成長最迅猛的AI伺服器新星，今年將陸續出貨給英國、荷蘭、法國的資料中心，明年也握有西班牙和日本的案場。可以預期，將帶動嘉實多在冷卻液的營收與市佔率快速成長。

汽車潤滑油大廠搶進AI商機

AI商機已經從純伺服器供應鏈，擴大到資料中心與液冷生態系，包含機電整合的施耐德和伊頓、擅長液冷系統建置的維諦。現在連賣汽車潤滑油的嘉實多，也靠著化工專業搶進冷卻液生意，而且關鍵人物竟然是一名台灣人。

隸屬於BP英國石油公司，潤滑油全球排名前三大的嘉實多 ，一年多前悄悄成立全新部門「熱管理事業部」。在當前最熱門的資料中心領域，提供直接液冷、浸沒式液冷，負責吸收熱能的冷卻液。

今年前三季的營收，已經是去年全年的3倍以上，成長快速的原因，歸功於來自台灣、不到40歲的部門總裁黃建棠。

身型高壯、梳著俐落髮型的黃建棠，過去13年都待在台灣施耐德，曾擔任關鍵電力與永續事業部總經理。施耐德身為輝達電源架構設計的關鍵伙伴，對於資料中心的設計建置相當熟悉。

黃建棠去年加入嘉實多後，藉由過去累積的人脈與客戶關係，鎖定他熟悉的資料中心商機衝刺，「再給我一年多時間，2027年全世界液冷散熱解決方案，我們要達到市佔3成，」他發下豪語。

用緊貼客戶痛點的服務，打進紅海市場

目前直接液冷方案所用的冷卻液，以PG25為主流。PG25指的是25%的丙二醇，加上水與防鏽劑等添加物。一名台系散熱廠主管直言，製作PG25難度不高，目前多是由伺服器廠或散熱廠，多能自行購買化學原料，調配成PG25來使用。

嘉實多要靠什麼搶進早已是紅海的市場？答案是緊貼客戶痛點的售後服務。

技鋼業務開發總監顏宇彤分析，技鋼早在2018年就投入研究直接液冷，當時採用外商散熱廠提供的冷板以及冷卻液，由於是一次性買斷，後續液體出現漏液、混濁或流失的狀況，只能自己處理。但嘉實多的團隊，每半年會進行一次巡檢與維保，每兩週與技鋼開一次技術會議。

品質部份，PG25雖然不難做，但因為成分比例不同，會影響導熱係數。嘉實多的PG25，導熱係數是最好、最接近水的，「散熱就像軍備競賽，大家同樣都做GB系列，比的就是這些小小特點，」陳昱均說。

這是經過無數次實驗，才做出導熱係數足夠好，相容性夠高的冷卻液。「幾乎把市面上會碰到的AI伺服器相關零組件，全都測試過一輪，」黃建棠直言。

他分析，冷卻液在一個循環中，會通過經過多種不同材質，從冷卻液分配裝置（CDU）、冷板、分岐管與管線到冷水主機，就包含銅、不鏽鋼、鋁等金屬材質；而快接頭內也有塑膠墊片。

為了讓冷卻液能和所有材質相容，達到最佳配置，熱管理部門把市面上所有伺服器和零組件，送進嘉實多在新加坡、美國、上海、倫敦設計的大型化學實驗室；同時也和第三方機構、大學學術單位合作測試，最終打造出與多數產品相容、且符合OCP標準的產品。

