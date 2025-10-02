寫出別人說不出口的真心話！她寫下700篇誓詞 月賺24萬

編譯 張詠晴

對許多新人來說，動筆寫婚姻誓詞，還要在另一半殷殷期盼眼神和眾目睽睽之下真情朗讀，令人卻步。

別人的不自在，就是彼德森（Katelyn Peterson）眼裡的商機。

37歲的彼德森是Wedding Words的創辦人兼執行長，專門為準新郎、新娘撰寫婚禮誓詞，也為需要致詞的客戶擔任文膽角色。

自8年前創立 Wedding Words 以來，彼德森把與生俱來的文采轉化為事業，如今每年帶來六位數的收入，並已撰寫超過700篇誓詞與致詞，服務對象涵蓋新人、雙方父母，或是需要在婚禮上致詞的親朋好友、伴郎伴娘們。

大學唸的是新聞，但在創業之前，彼德森當了好幾年業務，可是她始終認為自己「骨子裡就是一位作家。」

2017年，她的祖父過世，父親請她幫忙轉寫祖父的追悼詞。

彼德森回憶，當時父親的哀悼詞草稿，其實任何人拿去用都無違和，「我的父親深愛著自己的父親，但如同多數人一樣，他並不是一位寫作者。悼念詞少了那些能使演說鮮活起來的細節，也缺乏能夠精準捕捉情感的深度。」

於是她動手重寫，情意真切得帶入專屬於祖父和父親的記憶和細節。

父親看到成品的反應，深深打動了她。彼德森說，「爸爸眼淚縱橫地告訴我，『這就是我想講的，只是我一直不曉得該怎麼表達』。」

幾個月後，她便創辦了 Wedding Words。

她心想，人生有些瞬間，只此一回，錯過便無法重來。但有多少人，想將心中所感完整傳達，卻總是詞不達意。

觸動情感的共鳴

彼德森說，自己的客戶最常被誤解的地方在於，被另一半認為，「一定是沒那麼在乎，才不願自己動筆，或是字詞那麼的蒼白無力。」

她則說，「很多人正是因為太在乎、太想做好，千頭萬緒之下反而覺得自己辦不到。」

合作的一開始，她會先和客戶進行視訊對談，聊聊致詞的目標，並耐心引導，挖掘那些值得珍藏的細節與故事。

當她完成初稿後，會再與客戶進行一次視訊，逐段修改，最終定稿，還會一同練習朗讀，該掌握情感，或是確保有埋哏搞笑的地方不會被忽視。

對於「有溫度的故事」的渴求

彼得森坦言，創業之初，有夠艱難。她花了無數時間在臉書的婚禮籌備社團上，找潛在客戶。

她最初免費替客戶服務，只要求對方在網站上留下心得或推薦語。

她認為，一開始的難度在於，如果沒有先聽過別人的好評或意見，一般人很難放下心防去付錢請別人代寫這麼私密的東西。

漸漸的，她開始收取象徵性的 350 美元服務費，生意自此逐步成長。

如今，她撰寫與編輯婚禮致詞的收費為999美元，黃金一小時快速精修編輯收費則為499美元。

根據 CNBC看到的業績文件，Wedding Words 在8月的月收入超過8000美元 （24萬台幣），且公司每年穩定帶來六位數的營收。

最讓彼得森驕傲的是，Wedding Words 不僅全靠她個人出資，畢竟最大資本就是她自己的文采，並且是從創立之初就開始賺錢。

（資料來源：CNBC, Wedding Words）

