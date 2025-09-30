宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

文 鄧凱元

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

宜鼎子公司安提，是整合、銷售輝達最新機器人核心「Jetson Thor System」 的廠商之一。讓宜鼎短短時間就成為市場焦點，一個月內，股價漲了5成。

攤開宜鼎財報，2025上半年營收成長3成，除了受惠記憶體漲價外，AI落地以及帶動的記憶體需求也是關鍵。宜鼎AI的相關營收，已經佔公司整體營收23%，成為重要的新支柱，攻進多家美系、中系人形機器人廠，在智慧工廠、物流與農業等應用領域，頗有斬獲。

輝達、高通、英特爾都找上門

宜鼎不僅和輝達合作，同時也是高通與英特爾推動邊緣AI的伙伴。宜鼎旗下，主攻邊緣運算整合服務的子公司安提，更在2022年成為輝達菁英伙伴。

一位正在協助企業落地AI的台灣資服業高層觀察，過往企業要用AI，動輒要投資上千萬算力，但今年推出的各種小模型，已經可以在邊緣裝置運算和處理更複雜的任務，這股風潮極利於宜鼎這樣的邊緣運算設備商。

故事要從宜鼎創辦人李鐘亮與董事長簡川勝，20多年前的創業說起。李鐘亮早年在消費型記憶體廠任職，是將快閃記憶體模組應用在工業領域的先驅 ，簡川勝則待過電腦大廠華碩。

簡川勝回憶，以往消費性記憶體一筆訂單做完，下次就從頭開始，但工業記憶體不會暴起暴落。

宜鼎的工業型記憶體，用在客機、醫療器材、軍工、工廠端的資料儲存，穩定、不能出錯是重要關鍵。這樣的生意，讓宜鼎的營收與獲利，一直很穩健。

之後它們跨入的是工業物聯網。當時，只有工業記憶體產品線的宜鼎，要跨入物聯網，首要任務是充實產品線。契機是2013年前後，李鐘亮與簡川勝在國外展會遇到後來加入輝達邊緣運算生態系的安提，並投資入股。

靠著安提與國際一線大廠合作的觸角，宜鼎很早就意識到，AI將是未來不可缺席的一股大浪。

記憶體小金牛撐起轉型

宜鼎在總經理底下，設立了小型的特助團隊，思考轉型及未來佈局，需要哪些核心能力。有這樣的餘韻佈局未來，靠的都是宛如小金牛，有穩定獲利的記憶體生意。

宜鼎這10年補齊的另外一個產品線是感測器，如相機模組。簡川勝說，要做AI就必須要有品質好的「資料」輸入，因此宜鼎也進一步，自建了視覺模組團隊。

一名科技產業分析師表示，台灣的工業電腦產業，多半是以硬體起家，「但要跨入邊緣AI，需要更多軟體資源的投入。」

這點，其實在宜鼎高層一路佈局物聯網與邊緣AI的路上，早已察覺。很早就大量部署軟體的研發人才團隊。

目前，宜鼎約有百人的研發團隊，雖然硬體仍是主要營收來源，但卻有近半的研發成員，屬於軟體工程師。

一手自建軟體團隊，一手補足產品線

宜鼎跨入邊緣AI的市場，策略不單賣元件，而是把眾多產品線，如運算模組、記憶體、感測器、管理系統，整合成9大商品模組，然後賣給系統整合廠與工業電腦大廠。

集邦科技資深研究經理曾伯楷觀察，台灣的工業電腦生態鏈，正靠著合縱連橫，共同面向國內外的客戶。他們以原本就很擅長的客製化能力，滿足多樣的客戶需求。但挑戰是，前期開發成本不小，也有更多競爭者想要競爭這個市場。

簡川勝強調，大部份的公司都等高峰過後才轉型，但宜鼎在上坡時就同時轉，力求「華麗轉身」，因此加入了這場新戰局。

