北京再封殺輝達 信心竟來自一張「向上管理」投影片？

編譯 張詠晴

先是指控輝達晶片有後門，接著限制國有企業使用，再來是指控輝達晶片涉及壟斷。最新發展則是，北京直接呼籲中國大企業不要採購輝達其中一款最新晶片。

根據中國國家互聯網信息辦公室最新指導方針，輝達中國降規版AI晶片RTX Pro 6000D正式列入黑名單。

正隨川普赴英國訪問的輝達執行長黃仁勳受訪表示，「唯有在一個國家要我們時」，才能為他們的市場服務，在中美貿易爭端期間，輝達會保持耐心。

黃仁勳坦言，「對目前的情況感到失望，但中美之間有更大的議題要解決。」

中國連打輝達，透露兩大訊息

北京對輝達連番出招，中美貿易戰羅網，正牢牢鎖住全球市值最高企業。

不久前，中國監管機構指示，基於網路安全考量，中國企業不應該採購輝達的H20晶片。

反壟斷機構丟出初步調查說，發現輝達在2020年完成的收購，涉嫌違反中國的反壟斷法規。

一系列的動作顯示，中國正送出2大訊息，其一是北京透過指示各大科技公司停止採購輝達的RTX Pro 6000D，表明不接受技術上的「次等貨」。

第2個訊息則是，中國想展現，對這家最有價值的美國公司以及其他類似公司擁有影響力。在北京的設想中，這種威脅將成為與美國博弈的籌碼，並說服川普在關稅、其他貿易問題，特別是半導體技術上至少做出一些讓步。

一張「向上管理」投影片，中國高層相信自產晶片堪比輝達

在《人民日報》一篇評論中，北京重申不滿美國出口管制及其他限制中國企業措施。

貿易談判代表李成鋼在馬德里告訴記者，「美方不能一邊要中方解決美國關切，另一方面又不斷壓制中國企業。」

知情人士透露，北京的監管機構最近召集了華為和寒武紀等國內晶片製造商，以及同樣生產自己半導體的阿里巴巴和搜尋引擎巨頭百度，要求它們匯報自家產品與輝達在華晶片的比較情況。

國營新聞媒體畫面顯示，中國國務院總理李強本週視察了一個資料中心，一張投影簡報就比較了多款中國晶片，以及輝達的H20和A800。而該投影片顯示，阿里巴巴等中國企業開發的晶片在多項指標上，有實力挑戰輝達產品。

但這帶有虛張聲勢的成分。中國科技產業內的人士表示，他們和美國企業一樣依賴輝達。而且輝達正在為中國客戶設計一款基於Blackwell 技術的新晶片，將有助於中國企業將人工智慧應用從製造業擴展到銀行業。

業內人士說，如果美中緊張關係阻礙了輝達銷售這款晶片，可能會在短期內讓中國在與美國的人工智慧競賽中處於劣勢。

中國持續鼓勵國內企業轉向自主研發的硬體，一方面認為本國自產晶片足以取代輝達獲准對華銷售的晶片。另一方面，黃仁勳力勸川普重新放行輝達晶片銷售中國的說詞，也讓中國官員不安。黃仁勳當時說，輝達就是要繼續銷售中國，才會讓中國對美國技術形成依賴。

就算投影片句句屬實，中國自產晶片性能有競爭力，但問題卻不僅在質，量也很重要。中國在大量生產高質量晶片上遭遇麻煩，部份原因是美國封鎖了中國獲取最先進元件和製造設備的途徑。

（資料來源：WSJ, CNBC, FT）

