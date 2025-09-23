黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

編譯 樂羽嘉

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

KCM交易公司市場分析長瓦特勒表示，「黃金衝破3700美元是得益於美元下跌以及市場押注聯準會可能暗示年底前會進一步降息。」

「在3700美元關卡的獲利了結，讓這種貴金屬的價格暫時跌回3700美元之下。但是一旦聯準會在會議中採取特別鴿派的基調，黃金可能再創新高。」

美國8月零售銷售的增幅高於預期，但疲軟的勞動市場、關稅推升的物價都對消費力道構成持續風險。

交易員與業界專家認為，黃金在2026年觸及每盎司4000美元的高價前，可能會出現一波健康的修正。

黃金的重要利多包括市場預期聯準會貨幣寬鬆、持續的地緣政治緊張、對美國聯準會獨立性的擔憂，以及各國央強的強勁需求。在這些利多帶動下，投資人蜂擁而來。

孟買精煉商Augmont研究長柴納尼表示，「黃金長期看漲的展望不變，因為需求持續以更快速度增加，特別是各國央行和ETF。」

「但黃金目前來到超買區間，短期可能見到5%到6%的修正，然後會再次穩定、突破新高，2026年衝破4200美元。」

幾乎所有業界專家都預期，在美國降息、強勁投資需求和地緣政治風險下，黃金會一路漲到2026年。

ABC精煉公司機構性市場全球負責人佛拉佩表示，「分析師一直以為2026年黃金達到4000美元為基礎進行避險。不過真的很難講，因為金價的上漲比過去每一個預測的速度都快上很多。」

美國聯準會9月17日貨幣政策會議結束時宣布降息。總統川普一直施壓要求聯準會降息，並多次批評主席鮑爾動作太慢。

黃金一向被視為對抗地緣政治與經濟風險的避險資產，在低利率環境下表現通常更為出色。

顧問公司Metals Focus董事總經理紐曼預測，今年底黃金價格將會升至3800美元左右。

「我們預期，黃金在這波漲勢之後能會看到修正，但也認為這對一直在場邊觀望等著進場的投資人來說，是一個買進機會。我們可望看到黃金價格在2026年突破4000美元。」

（資料來源：Reuters、Goldprice）

【延伸閱讀】

H-1B吵翻天，對台灣人的影響是什麼？一文看懂

唯一兩度解散董事會的學校 北醫「一根指揮棒」，30年翻轉經營危機！

台大最熱門通識課 上課像搶演唱會門票、火紅到校工都知道

別再問「你好嗎」 心理學家：成功人士的5個聊天技巧

下班後的第二人生！「跑班」紅什麼？初學者也會上癮

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載