下班後的第二人生！「跑班」紅什麼？初學者也會上癮
【文／康瓊之；圖片／王建棟攝】
下午6點的南京東路上車水馬龍，不只下班人潮湧現，小巨蛋旁田徑場也熱鬧非凡。愈來愈多上班族選擇換上跑鞋，投入體育課，把跑步當成下班後的第二人生。
秋意初起的週日午後，民生公園裡聚集著約40位女性跑者，步伐快慢不一，臉上卻同樣掛著輕鬆的笑容。跑完後，他們坐下來喝杯咖啡，聊著跑步在生活中扮演的角色。「來參加的這些跑友不一定追求成績，只是想跑跑步，」跑齡12年、發起Coffee Run的黃鈺琪說。
已舉辦14場Coffee Run的黃鈺琪，大學因減肥開始跑步，跑出興趣，一跑10年。2年前從金融業轉職，以跑步發展新事業。
Coffee Run逐漸成為潮流，主打輕鬆跑5到7公里，強調享受運動過程與社交，跑完直接進咖啡廳，邊打卡也邊交朋友，讓跑步變成有趣又時髦的社交活動。
這幾年，同樣熱門的還有「跑班」，兼具社群、社交的功能，宛如上班族下班後的社團。
平日晚上走一趟台北小巨蛋旁的田徑場，會發現場內十分熱鬧。有些人付費參加教練帶領的跑班，有些人則透過社群邀約同好，大夥同地同時，有共同目標，彼此砥礪，跑得更快更遠。
「參加跑班成為一種新的生活方式，」任職超過10年的跑步教練黃毓軒說，每週固定時間練跑，週末長距離訓練後，再一起吃早餐，「跑步不再只是訓練，更像是延伸人際關係的場域。」
他觀察，許多原本獨自跑步的人，參加跑班後開始期待團練，「一個人跑容易放過自己，但和大家一起，就會想多撐一下。」對新手而言，跑班、Coffee Run都是很好的起步練習，在教練與配速員帶領下，少走冤枉路。
新手起步，不要貪快
他提醒新手：循序漸進、不貪快。把「比快走再快一點」當起點，完成3公里，再逐步拉長到10公里，接著挑戰半馬、全馬，才不至於壓力過大。換氣不順時要練習腹式呼吸，吸氣至下腹，維持長時間配速並提高效率。
「慢慢來、不要急，」運動員出身的黃毓軒分享，體能就像存錢，每天累積一點，長期就能見效。不少學員在跑班氛圍中進步，最後成功跑完半馬。
無論是為了健康、運動表現，還是單純的社交娛樂，跑班可能成為開啟「下班後第二人生」的最佳起點。
