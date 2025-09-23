台灣無人機盛世來臨！6家台廠搶國際訂單 取代中國製造只差一個弱點？

【文／吳靜芳；圖片／邱劍英攝】

今年前7個月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，歐美公司也來台尋找合作。國際訂單湧入，台廠拚產能升級，百秒做一顆馬達、遠跨歐洲設廠。但非紅供應鏈的優勢，並非長久的商機。

今年，幾乎每一家台灣無人機公司都很忙。走進中強光電位在竹南的室內試飛場，時不時就響起無人機起降的馬達聲。架子上排滿了無人機，不是印著美國大客戶泰萊達（Teledyne）的商標，等著出給美國警消，就是要出給台灣軍方。

中光電旗下中光電智能機器人的海內外出貨量，今年已達3500台，是台灣出貨量最大的無人機公司。接下來，這個數字將會翻10倍以上。

中光電智能機器人事業發展總經理忻維忠扳起手指算，監偵型的中階無人機和大型長程飛機，目標是做到2萬台，而最常在前線被拿來當消耗品的1000美元低階機，得衝量，目標做到3萬台。

「需求就在那裡，」忻維忠說，中光電必須趕緊在兩三年內催出產量。

就連無人機的遙控器，中光電今年也開始出貨數百台。而搭載光學鏡頭、熱顯像與雷射測距功能的大型無人機雲台，今年準備好要接單。忻維忠愈說愈期待，直呼今年將是配件生意啟動元年。

忻維忠（左一）認為，政府標案幫助無人機產業「把主場優勢拉回台灣」，讓國際認識台灣供應鏈潛力。 邱劍英攝

「現在我們處於一個非常好繼續擴充的時間點，」在雷虎50年的老廠房裡，耐斯集團二代，董事長陳冠如看著展示間各式機型，從4公尺長的懸翼機，到輾轉出給烏克蘭前線的微型自殺型無人機，語氣興奮得不行。

「台灣是一個熱點，所有的（軍火）公司都會來台灣駐點，」他說，雷虎近期與專長AI追蹤技術的美國國防創新公司Auterion（奧特里昂），以及法國無人機公司Parrot都簽署合作備忘錄。

去年，陳冠如投資設立了一個新的馬達產線，每個月可以產出4萬顆馬達，接下來，他盤算著要和海外合作伙伴攜手，在美國複製同樣的產線。

中國製零件，台灣來取代

無人機公司感受到的需求大潮是真的。根據國科會智庫DSET（科技、民主與社會研究中心）統計，今年前7月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，達2.6萬台。

歐洲市場成長尤其顯著。由於自去年第4季起，中國限制無人機出口烏克蘭，歐洲轉向台灣詢單，動輒上萬台，尤其是靠近前線的波蘭、捷克。

DSET海外研究員林庭葦指出，台灣出口到歐洲的無人機大多小型，用於戰術偵察、目標捕獲或小載荷重投送，符合歐洲的非對稱作戰策略。

中美陣營愈來愈涇渭分明，讓台灣無人機非紅供應鏈的角色，更為凸顯。「美國現在困境就是供應鏈，」和碩投資的無人機新創艾知科技營運長李芷婷說。

美國知名的無人機新創，機子裡充斥著中國製的零件，且成本愈低，比例愈高。如今，美國已要求要全面取代中國製，「幾乎除了台灣，沒有第二個（供應鏈）選擇。」

艾知科技從AI演算法出發，攻無人機軟硬體系統整合，同時賣機子、做AI軟體訂閱，已拿下國防部的標案。 邱劍英攝

近來忙著當空中飛人、幫海外與台廠牽線的國防產業發展協會秘書長徐綬章透露，過去兩年，有上百家國際無人機公司來台灣找供應鏈，連各國駐台單位都出動。除了爭取國防部訂單，「他們有些受到中國大陸的制裁，希望在台灣建立穩定供應鏈，才能擴大市場。」

以Anduril（安杜里爾）為例，在協會牽線下，已在台洽談了七、八家供應商，「他們每次來信要的都不一樣，鏡頭、馬達、電池，」徐綬章觀察，不同於傳統軍火公司如洛馬（LMT）、雷神（RTX）等，Anduril、Skydio（斯凱迪歐）、Shield AI、Parrot等無人機新創公司，是真正會大規模跟台灣廠商合作，在台灣實現在地供應鏈。

台廠拚生產速度，搶市場先機

目前，台灣供應鏈與海外無人機公司合作有三種方向：海外軟體系統商找台灣整機硬體合作、無人機公司找台灣關鍵零組件製造商，或海外品牌找白牌機貼牌。

徐綬章認為，在各國政府非紅供應鏈的採購要求下，零組件的進度將更快、更急。

國際客戶的急迫，也讓很多中小企業零件商被拉著趕緊升級。

桃園中壢工業區，超過50年的舊廠，六俊電機董事長賴介村看著今年7月才啟動的新產線，一排閃著燈的工作站不停吃進大亞專用銅線、快速繞出線圈。

六俊是台灣少數能做出航太、軍規等級的馬達製造商。過去，六俊用手工繞出核心的馬達線圈，做出飛機用的燃油幫浦馬達，出貨給波音、空巴；也能做出防震動、防干擾的軍用馬達，出給中科院。

直到去年，賴介村花了近億台幣先後設置兩條半自動化產線，把總產能從一年數千拉到數萬顆馬達。一顆馬達線圈，過去人工要花2小時，現在只花100秒。

「看能不能再快一點，」他急，因為這條產線就是要做無人機馬達，Anduril團隊剛親自來看過，要做品質測試。

「六俊是降維打擊，」六俊執行長張臨江說，六俊從航太轉進無人機，研發不難，但製造量能與價格仍是關鍵。

他透露，客戶還是會拿中國的報價和規格來比價，但因為非中國製造，客戶普遍願意以中國價格為基準，往上加2成。

六俊營收約6億台幣，目前無人機業務佔約5%。今年產線開了，賴介村估算，明年開始無人機業務營收可能會翻好幾倍。他已經在估算要去美國設廠，「看到市場，要趕快投！」

賴介村本來在中科院開發飛彈陀螺儀的馬達，深耕軍用及航太客戶，而無人機是下一個商機。 邱劍英攝

不只六俊，位在高雄的其昜先進科技規劃明年上半年要在立陶宛量產無人機馬達，目標產能一個月10萬顆，將是歐洲境內最大的無人機馬達廠。

其昜過去30年都是鑽研開發動力系統，本來在印度開發電動機車市場，與當地企業合資輾轉切進無人機領域，這兩年已在印度生產約500台大型物流無人機，可以協助政府去偏遠山區運送物資和藥物。

因為中印關係，其昜一直以來都不用中國零件，反而被立陶宛企業看中，邀請合資設立無人機生產工廠。

其昜董事長龔子琪觀察，因為烏俄戰爭，歐洲對無人機的需求比美國更迫切，「立陶宛的氛圍比波蘭還要肅殺，」她觀察。

其昜董事長龔子琪（右二）積極耕耘東歐市場，除了將在立陶宛量產，也與波蘭有合作協議。 其易提供

放棄低價思維，轉向整合優勢

在海外無人機客戶眼中，除了製造能力，台廠的另一個能力是系統整合。

所謂系統整合是指不同的使用場景，應該有不同規格的零件組合。國際上新無人機公司如雨後春筍，很多只是拿陸廠的機子，要求其照做。

但以六俊為例，客戶要買馬達，賴介村不會馬上接單，「他一定要告訴我，控制器要用誰的，」他強調，不只控制馬達轉速的元件，還有葉片規格也必須一起提供，和六俊的馬達一同測試、效率沒問題，才會接單。

「中國除了像大疆的整機大廠，一般無人機零組件商比較沒有系統整合能力，」從車載監控、雷達模組切入無人機攝影機的瑀豐總經理潘月英觀察，這是台廠替客戶客製化的核心能力。

瑀豐一次協助美國客戶開發影像模組，不斷配合測試與修改，要能在高速移動的惡劣環境，仍有絕佳的影像品質，如今這些模組可用於無人機。

「做無人機對我們來說很簡單，」在潘月英眼裡，無人機模組和車載模組，都要監控、攝影機、無線功能，只是使用場景不同。如今，她可以把過去車載模組的協力廠，一起帶進國際無人機市場。

瑀豐切入無人機領域才不到兩年，美國無人機新創就曾找上門，目前不僅供貨給國內無人機整機廠商，也接到美國童軍用無人機鏡頭模組，一次下單就要約2、3萬個。

「大疆不做的市場，我們還是可以做，」潘月英認為，大疆以外的利基市場，還是很夠台廠大啖商機。

原本專攻倒車攝影機的瑀豐，總經理潘月英切進無人機鏡頭模組。 邱劍英攝

忻維忠也認為，台灣供應鏈應放棄與中國競爭的低價思維。以目前市面上最高階，由以色列Next Vision研發、一顆造價數百萬的無人機雲台。

中光電可以做到性能差不多，但CP值高很多，價格定位在中間，就能把大塊的歐美高階訂單吸過來，「好比做汽車，我不一定要去打吉利汽車，但我可以跟賓士打。」

挑戰：晶片、軟體仍很難MIT

不過，台灣無人機硬體量能慢慢到位的同時，因為非紅禁令出現的紅利窗口，也不會永遠在那邊等待。

DSET政策分析師方怡然提醒，東南亞的無人機供應鏈遲早會崛起。台灣要保住優勢，還是得從無人機的核心著手。

無人機核心是「三晶兩軟」：飛行控制晶片、通訊晶片、衛星定位晶片、飛行控制軟體、地面控制軟體。「這都是台灣的劣勢，」方怡然坦言。

她以烏克蘭前線舉例，實戰上無人機硬體大概7到13個月會迭代，但電子戰層出不窮，48小時就得翻新軟體、更換通訊頻譜，軟體才是決戰關鍵，也是台灣弱項。

此外，台灣雖然是矽島，但至今沒有IC設計公司開發無人機專用晶片，業界幾乎都是拿輝達或高通的通用型晶片來組裝。反觀大疆有自主開發的無人機專用晶片，不僅性能更好，價格也低。

「晶片的價格是所有零組件裡，差距最大的，」方怡然觀察。大疆價格只要美系的十分之一。

晶片不只是價格競爭力的問題。無人機正在發展為不需要GPS、通訊就能自主飛行、辨識目標、達成任務，「這需要AI軟體加晶片，」方怡然說，這是台灣必須努力讓無人機價值鏈不可或缺的重要一環。

「只看硬體規格，沒辦法打贏這場戰爭，」李芷婷也觀察，國際無人機大廠目前只是來台尋找零組件合作，但核心技術如邊緣運算，不會輕易賣給台灣。

此外，目前台灣的標案都只開硬體規格、對軟體沒有著墨，但幾年後交機時，國際上無人機軟體發展肯定又到另一個層級。「大疆已經開始在談邊緣AI，我們軟體要快點投入。」

台灣接下來的無人機盛世能否延續，不僅僅關乎國家不對稱作戰武器的量能，也關乎能否把握下一個世代商機，完美卡位供應鏈。

