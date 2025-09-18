「反川普」為什麼這麼難？川普靠什麼讓整個菁英圈都閉嘴？

快訊

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源 Shutterstock
圖片來源 Shutterstock

編譯 張詠晴

大多數美國人都同意，聯邦政府向來遲鈍無能。但川普當家的白宮卻效能極高，一聲令下，即可派遣國民兵、加徵關稅、干預聯準會、收購企業股份。

這一切舉動，並不受歡迎。對川普的不滿意度比滿意度高出14個百分點，只比去年拜登在那場災難性的辯論後好一點點。那麼為什麼，儘管大多數美國人並不支持川普，他卻能處處得償所願？

司法制衡機制笨重無力

美國司法體制為何都拿川普沒轍？答案之一是，川普的動作遠快於那些笨重遲滯的制衡機制。他就像TikTok 演算法搶奪注意力，等對手還未搞清楚發生了什麼事，川普早已轉移到下一個戰場。

川普6月出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，上訴法院已裁定不合法，但川普當然會想等最高法院發落，而在這段時間，他已準備在芝加哥如法炮製。

法院對其加徵關稅的裁決也可能還要數月才有結論。至今為止，川普依然遵守最高法院的判決，但一旦某條法律之路被封，他立即另闢蹊徑。

兩黨政治制衡機制失能

在政治層面上，制衡的重責落在民主黨身上。民主黨既無法有效約束川普，也說不清楚自身立場，這讓基層憤怒。對川普的不滿意度比滿意度高出14個百分點，但他卻比民主黨受歡迎。這並非僅因共和黨人與無黨派選民不滿民主黨，而是連民主黨支持者自身也對本黨失去信心。

期中選舉還有一年，而本世紀12次眾議院選舉中，選民在其中10次都轉而懲罰執政黨。但就算川普聲望如此低落，2026 年壓倒性慘敗的可能性仍然不高。然而，若由民主黨掌控眾議院並擁有傳喚調閱權，將能對總統的腐敗與失能發揮關鍵的制衡作用。

只是長遠來看，民主黨的品牌已受創。選民在醫療、環境與民主等議題上雖然比較信任民主黨，但在治安與移民等許多切身關切的問題上卻更傾向共和黨。2024 年選舉時，賀錦麗甚至被認為比川普更偏激。

商業菁英默不作聲

過去，華爾街與商業菁英們總愛譏笑歐洲式的國家干預主義，但這一次為何選擇默不作聲？

沉默的原因很多，金融市場表現樂觀不受影響。另外，也有一種說法是，面對川普，私下遊說遠比公開對槓來得有效。但多位執行長與顧問表示，根本原因無非是一種深藏的恐懼。

恐懼背後藏著的是川普的殘酷報復與恫嚇。壞消息的傳報者立刻遭到解職、不聽話的共和黨人被初選挑戰、企業領袖遭懲處、政敵被調查。面對這樣的局勢，多數人只能寄望於「他人」挺身而出。然而親眼看到「挺身而出」的後果，更多人選擇的是苟且安靜的生活。

市場老神在在，華爾街就沉得住氣

此外，市場對川普干預行動反應冷淡，華爾街與其他商業領袖也就更沉得住氣。

當川普宣布解雇庫克時，市場幾乎毫無波動。美債殖利率曲線變動有限，股市持續上揚。

布魯金斯學會研究員布魯克斯（Robin Brooks）表示，外匯市場對聯準會主席鮑爾在傑森霍爾央行會議上的鴿派演說，反而讓市場比較有感，勝過宣佈解雇庫克的消息。

部份投資人將市場的冷淡反應視為新時代降臨的象徵，也就是央行政策不得不向政治權力低頭的所謂的「財政主導」模式。

利益的考量，也讓企業與金融界噤聲。一位資深金融高層兼民主黨金主道出了箇中矛盾，「我打從心底厭惡他的所作所為，但說實話，我從他的政策裡撈到不少好處。」

他進一步解釋，那份「大而美法案」不僅大幅減稅，還增加了公司的現金流，刺激了市場，我的投資組合也因此蒸蒸日上。」

（資料來源：FT, The Economist）

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

