景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

2025年上半年，景碩營收成長27.2%，獲利則成長43%。數名分析師及業界人士告訴《天下》，景碩攻入毛利好、層數高的高速運算GPU顯卡市場，從小量交貨進到量產階段，同時也卡進AI晶片載板的市場。

跨入AI高速運算的武器

工研院產科國際所分析師張淵菘說，當高階晶片要傳輸的訊號愈來愈多、也愈快，PCB板就像千層派一樣長得更高，製造的要求與難度都變高。

一位正在研發高層數PCB板的產線主管解釋，「你層數愈高，堆疊上去的不良率就會加乘，像是20層板要堆10次，一層不良率如果是2%，堆疊10次，整體不良率就是20%，這很恐怖。」

耗時4年完成的K6新廠，就是景碩從消費性電子市場，跨入AI高速運算所仰賴的武器，是景碩掌握量產AI高速運算、高層數載板的關鍵。

談起景碩全新的自動化與智慧化產線，景碩執行長陳河旭頗有一掃逆風的豪氣。

陳河旭直言，以前景碩曾被當成二線量產廠商，「技術很好，生產很爛。」但現在他很有自信，「我們在客戶那邊排名，以前是1.5或2階，現在已經上到1階。」

全面升級產線，提升效率

從最底層的基礎建設做起，景碩花了3年時間、耗資數億，把機台通通裝上感測器，讓管理者可以即時掌握生產實況。

這也是景碩過去的最大痛點。過往，景碩最擔心遇到客戶來廠，關心良率和生產瓶頸。景碩的工程師必須花一天，來來回回跑現場，從上百個站點、機台撈出數據，接著再花一、兩天，才能整理出客戶要的資訊。

能砸大錢，從根本做起，得利於4年前接任景碩董事長的廖賜政。廖賜政曾是和碩總經理暨執行長，服務過眾多挑剔客戶。他深信唯有不斷升級產線，才能跨入更高端的產品。

他給資源，讓景碩買設備、運用算力，也介紹和碩的AI團隊給景碩。同時，他還帶著景碩幹部，參觀更早投入智慧化的大廠，擷取新觀念。

AI搭配人眼，良率提升至九成以上

力拚AI浪潮不掉隊，K6新廠還有個大工程：導入時下最火紅的AI視覺模型。

景碩高階載版的下一站，會送到龍頭封裝廠，承載CoWoS等高階晶片，「我們的板子與晶圓，同時送到封裝廠封起來，晶圓非常貴，如果有瑕疵一定要檢查出來，」陳河旭說。

瑕疵檢測務求做到滴水不漏，AI搭配人眼成了必須。

景碩與和碩旗下的內部AI開發團隊展開了密切合作，導入一套名為PEGAAi的一個人工智慧平台。主導這個平台的和碩人工智慧發展處副總經理蕭安助說，這個平台能幫助使用者收集、標示、訓練數據。

此外，蕭安助強調，AI也在大量分析這些數據，讓工程師回過頭來，尋找前端製程可以優化的地方。結果是，K6廠的良率，已經從過往廠區的八成，提高到九成以上。

從消費性電子，景碩一腳跨向高階運算基板的新市場。決心洗刷「B咖」名號，景碩要靠全新打造的AI產線，力拚AI高速PCB市場的一席之地。

