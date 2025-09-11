轉職潮！行銷、作家、製片人…為什麼這麼多文組人轉行成為心理諮商師？

【編譯 田孟心】

行銷、作家、製片人⋯⋯原本在人文領域大放異彩的專業工作者，有許多近年紛紛轉跑道想從事心理諮商，為什麼？

你身邊也有人在準備心理諮商相關的轉職計畫嗎？近七年來，隨著現代人工作壓力倍增，加上心理健康愈來愈受到重視，全台灣心理諮商所數量成長逾三倍，連帶讓心理諮商師成為熱門行業。

美國也見到同樣的趨勢。根據美國勞工統計局數據，到2033年，心理健康方面的諮商師就業人數將增加18%，婚姻與家庭諮商的就業人數則成長15%——遠高於其他行業的平均成長率3%。

根據美國聯邦機構藥物濫用和精神健康服務管理局（SAAM）估計，2023年約有620萬名精神疾病患者希望接受治療，但尚未治療 。

「人際互動的需求和渴望始終存在，在諮商領域也是如此，」美國心理學會獨立實踐辦公室主任尚巴格（Marnie Shanbhag）說，「新冠疫情提醒了人們，平穩的生活可能轉瞬即逝，轉職若不趁現在，更待何時？」

不過，在美國的諮商師群體中，有一大部分是近年對職涯前景感到絕望的文組人士。

文組專業人士為何轉向？

當AI出現，曾經穩定的職涯變成了死胡同，尤其是受到AI衝擊的平面設計師、創意工作者、法律助理等等。這讓他們開始考慮諮商之路。

於2007年搬到洛杉磯，決心成為一名編劇的索森科（Jeremy Sosenko），確實嚐過成功的果實，直到2023年美國編劇協會罷工之前，他的編劇收入原則上都很穩定。

如今，47歲的索森科感覺「似乎該考慮轉行了，」於是，他返回校園重新就讀諮商相關學系，並努力成為一名諮商師。

「我能想到的唯一一份不會衰退，也不會讓我痛苦的工作，就是當諮商師，」索森科說。他的想法，或許也是從事人文產業的工作者共同的心聲。

「我長大的這個產業已經崩潰了，」在媒體產業工作將近30年的約翰遜（Trent Johnson）說道，「像是《Vogue》雜誌藝術總監這種工作，不像以前那樣光鮮亮麗了，那種魔力已然消失。」

約翰遜也發現，身邊許多媒體行銷工作者紛紛轉職諮商、社工領域，儘管薪資可能沒有高出多少。

同樣轉職諮商師的製片人希斯加爾（David Schisgall），原本就擅長製作電影，未經歷過痛苦的人進行「敘事治療」。

回到校園學心理諮商時，希斯加爾原本以為自己會是全班最老的學生，但發現決定重啟人生的同學很多都是像他一樣的中年人，「很多人在做過各式各樣的工作多年後發現，他們都想從事助人工作，獲得情感上的滿足。」

尚巴格也觀察，對於工作15至20年的中年人而言，轉殖心理諮商並不罕見。其中一部分也因諮商師工作比較彈性，也能自行開業。

資深心理師，卻害怕AI威脅

然而，對已經在諮商產業服務的工作者而言，心理諮商反而似乎是一個隨時會被AI顛覆的領域。

作家兼心理學家埃雅爾（Maytal Eyal）投書指出，「我是一名心理諮商師，AI即將取代我的工作，跡象隨處可見，」她舉例，身邊朋友都在尋求聊天機器人的對話，甚至有許多新創公司已經打造AI諮商師。

雖然由於聊天機器人的幻覺、誤導的問題，AI諮商仍有許多灰色地帶，但大眾仍擁抱它，「每年為聊天機器人支付40美元，比心理諮商划算多了，」一位用戶蒂德威爾（Tidwell）分享。

因此，轉職人士除了要面臨重啟職涯的成本，還得與新科技長期作戰。

（資料來源：WP, WSJ, NYT, TIME）

