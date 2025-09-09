全台200萬人失眠 他卻不開安眠藥？專治失眠的心理師做了什麼？

文 簡嘉佑

根據睡眠醫學會統計，台灣每週超過3天難以入睡、容易夜醒或太早醒來，症狀持續超過3個月的慢性失眠民眾超過200萬人。精神健康基金會去年調查結果更驚人，超過4成的民眾都自覺睡眠狀況不佳。台灣靠安眠藥物比例亞洲次高。

治療失眠，效果最好的不是吃藥

好夢心理治療所是台灣第一間聚焦「失眠認知行為治療」（CBT-I）的診所，創辦人吳家碩，在林口長庚睡眠中心擔任臨床心理師至2007年，迄今已在睡眠領域耕耘將近20年。

吳家碩所做的認知治療，其實是在國際間的第一線療法，但在台灣卻還在起步。

失眠認知行為治療是透過調整「認知」與「行為」，來改善個案的睡眠狀況，其做法包括每天寫下日記，記錄睡眠狀況，精準到以小時為單位，揪出不正常的休息時間；觀察自己焦慮時的生理反應，發現身體會不自覺聳肩，進而學習放鬆的方式，這些都是治療過程的必經作業。

多項國際研究也顯示，有7到8成的患者接受失眠認知行為治療後，能顯著改善睡眠。

醫院也拚接軌第一線療法

除了專門針對失眠的治療所，桃園療養院門診後，就會視需求自動接軌認知治療，除了評估診斷更完整之外，更以不開安眠藥或避免安眠藥成癮為目標。

「失眠的症狀其實只是冰山一角，」桃園療養院副院長李俊宏談起開設整合性門診的原因，在繁忙的醫療環境下，醫師沒有時間好好評估失眠個案，時間所迫，可能就會直接開立安眠藥物給患者，但沒有整合睡眠衛教或認知行為治療，恐怕無法處理到失眠的真正病灶。

如果失眠的病灶沒有解決，光服用安眠藥，產生耐受性，就不得不增加藥量，對安眠藥產生依賴性，甚至是藥物多重使用，而睡眠行為認知治療正是減少安眠藥成癮風險的良方，約7成的患者接受認知治療後，睡眠狀況都有改善。

要治台灣人失眠，要建立新體系

在長庚體系多年的睡眠醫學會理事長莊立邦坦言，醫院也曾嘗試讓失眠患者求診後，馬上接軌心理師進行診療，但無奈醫院心理師人力就是不夠，像目前林口長庚專任的睡眠心理師僅一名，「其他心理師則還有很多其他精神科的評估要做，不可能只處理失眠問題。」

再加上心理師在醫院治療個案一次50分鐘，健保拿不到300元，做10個人的支持性團體諮商，每個個案也給付不到64元，薄利的心理治療也不受大多數醫院的青睞。

面對窘境，醫學中心也試著逆轉局面，莊立邦分享，面臨心理師人力不足，林口長庚就與外部的心理治療所合作，建立轉診機制，一旦病患有需求就轉介到合作的治療所，提供失眠患者更快接觸非藥物治療的選擇。

專長之一是治療失眠的20年臨床心理師的劉昀玲分享祕訣，睡眠就是「跟床當好朋友」，像是很多個案會在床上滑手機、看電視，擔心起明天的工作，其實上床最好就別做其他事情，最好能建立睡前的儀式感，不管喝杯熱牛奶、泡腳等，接著就躺床入睡，久而久之就能有制約作用。

除了安眠藥，已出現更多非藥物治療的方式，加上生活習慣改善，都是要讓民眾能一覺好眠。

