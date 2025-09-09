「背包超重，裝的是慾望與恐懼」42歲裸辭 他在朝聖之路找回自己
【文／鄭景雯；圖片／黃國瑋提供】
許多人在年初雄心勃勃，但隨著時間陷入「年中倦怠」。或許，這正是提醒我們重新檢視內心的時刻。黃國瑋在42歲辭去年薪百萬的官職，踏上西班牙朝聖之路，才發現原來快樂很簡單，只是「長久以來，我始終沒有好好對待自己。」
走上朝聖之路的人，各自懷抱不同理由，黃國瑋的理由，是因為不快樂。
兩年前42歲的他，年薪百萬，在地方政府擔任政務官，事業正值高峰，卻因身體亮起紅燈而被迫停下腳步。椎間盤突出讓他痛到連沙發都無法久坐，有幾個月上班只能靠輪椅移動，並仰賴止痛針撐過一場又一場會議。
某天，他聽見內心深處傳來巨大聲音，強烈到讓他毅然裸辭，決定展開一場「說走就走」的旅行。黃國瑋後來才明白，「這些負面情緒，不只是來自工作，而是因為長久以來，我始終沒有好好對待自己。」
台灣來訪人次是亞洲第二
他僅花了兩、三週準備，選在冬季淡季、旅人稀少的時節，從法國啟程，踏上長達800公里、需走逾30天的西班牙朝聖之路。期望藉由日復一日的「單純走路」，重新喚醒知覺，讓自己慢下來。
聖雅各之路（Camino de Santiago）通稱為西班牙朝聖之路，是歐洲最古老、名氣最大的朝聖之路。
雖然對基督徒別具意義，但過去數十年來，因為電影《我出去一下》、韓綜《西班牙寄宿家庭》等影視作品加持，加深討論度。近年只剩不到三成的朝聖者出自於宗教行走，有六成之多的民眾出於靈性追求、挑戰自我而踏上這條路。
尤其以46歲至65歲為大宗，佔比超過四成。「這個年紀，上有老下有小，壓力沉重，每天不斷被生活消磨，很容易對人生產生疑問，」黃國瑋觀察。
出發前，他在「修女也瘋狂」社群參考前人經驗，得知行囊重量不該超過體重的十分之一。然而他最後背上11公斤，是建議的兩倍。
超重的背包，裝了慾望和恐懼
旅途中他逐漸明白，自己真正需要的，其實遠比想像中少。
第一次入住庇護所時，庇護所主人提醒他，「走朝聖之路不是比賽，而是透過走路尋找原本就存在的自己、聆聽自己的心。」
聽完，黃國瑋回到房間重新檢視行囊，驀然發現背包裡其實只裝了兩樣東西，慾望與恐懼。
「偏頭痛要帶吹風機吹乾頭髮，雪地裡會滑倒要帶冰爪，怕沒人幫忙拍照要帶腳架，」他檢視自己，腳架代表記錄自己的慾望，吹風機、冰爪則是他的擔憂與害怕。
最後他把多餘的行李打包，留給庇護所需要的人，「到頭來才懂得，平靜的生活來自『減法』，」黃國瑋說，當前的生活早已不是單純加法，而是無止盡的乘法，更快、更多，卻愈來愈不知足。
後來他發現，朝聖之路上的日子極為簡單，走路、吃飯、洗澡、睡覺、再出發，雖然單調，卻異常快樂，「朝聖之路是透過一種重複、練習的模式，洗掉那些原本不是你的東西，重新認識自己。」
一路上，他遇見許多懷抱悲傷故事的朝聖者，生病罹癌、失去親人、婚姻掙扎者、失戀，甚至有人拄著拐杖、坐著輪椅，行動不便依然堅持走下去，讓他體悟何謂「比勇敢更勇敢」。
回日常，學會清空自己
當他懷疑自己放下一切的抉擇是否正確時，遇到一位跟他年紀、工作與心境都相仿的澳洲人對他說，「有時候你得放棄一切，才能找到自己。」那一刻，宛如聽見上天的回應，讓他篤定選擇沒有錯。
更奇妙的是，他因為刻意「不計劃」，全程幾乎沒有訂住宿，走到哪、住到哪，結果意外結交一位韓國旅伴。對方腳程快，總是先行找到庇護所與餐廳，再傳訊息告訴他地址，等他一起吃飯，宛如命中安排的嚮導。
回到台灣後，雖然生活依舊被會議、數字與壓力追趕，但不同的是，「我知道怎麼格式化自己，」黃國瑋說，現在的他會給自己多一點時間獨處、閱讀、冥想，不時把自己拉回朝聖之路上的平靜。
對他而言，朝聖之路並非一勞永逸的心靈解藥，「反而像是一把鑰匙，」讓他看見自己最簡單也是最珍貴的面貌。（責任編輯：曹凱婷）
