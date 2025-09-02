亞洲第一所無校園高中在台灣！這間「大學式」高中 首屆畢業生表現如何？

文 蕭歆諺

「這份榜單不僅亮麗，更充滿了動人的故事，」台北市數位實驗高級中等學校校長賴宏銓在臉書上分享，第一屆共40位畢業生中，近半錄取國立大學與海外學校，另一半中則有許多人依循自己的天賦與熱情，考進私立大學與非典型科系，如音樂系、政治系等。

該校由台北市政府設立，2022年首度招生，不僅是亞洲第一所打破實體校園限制的公立高中，以線上教育為主，同時主打「一生一課表」與翻轉必修課程，打破傳統高中職的條條框框。

前衛做法引來其他縣市政府效法，新竹數位實驗中學將在今年9月首度開學，近期更傳出桃園有意跟進，點燃數位實中成立熱潮的火種。

台北數位實中已完整走過三年，首屆畢業生的高中生活究竟長什麼樣子？

如大學般的高中生活，找到學習動力

這裡的學生過著如大學生般的生活，畢業生鮑婷煖的學習軌跡，很能說明台北數位實中給學生的幫助。

她國小三年級開始練習扯鈴，至今練習不輟，但對讀書興致缺缺。

不想進入傳統教育體制，她考入台北數位實中，少了國英數等必修學科的限制，她有更多時間探索所愛，在老師陪伴下發現自己對數位創作有興趣，開始加修3D建模與AR等課程。

攤開她高一下學期的課表，不像一般學生週間8節課都被校方塞滿，這裡的課程實體與線上交錯。

除了常見的國文、英語與數學，還包含生活科技、資訊科技與藝術生活課程，平日也能見部份空檔與扯鈴練習時間，一如大學生自行安排修課與活動。

「有目標後，我願意為了這目標讀書，」她如此形容自身轉變，連媽媽看到她主動在房間讀書都覺得不可思議，與國中時消極被動的自己判若兩人。

諸多課外活動與明確的學習策略加持下，鮑婷煖藉由特殊選才管道考入中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程。「如果當初念普高，我現在沒辦法考上這裡，」她比較。

從「自由」中學習「自律」

許多台北數位實中的學生如鮑婷煖一般釐清自身熱情，校長賴宏銓因此形容，比起學校，這裡更像是一間小公司，學生各自擁有專案孵化自己的理想。

「硬把偏才型的學生綁在傳統環境裡，他就是死，」賴宏銓話說得聳動，認為要求人人五育均衡並不切實際。

他提到，世界變化不斷，只求學生都具備適應與生存的能力，因此不以追求考上台清交為目標，只求每科有均標就好，重點是讓學生能靠著自身天賦飛得更遠。

為此學校翻轉必修與選修比例，分別設下28與128學分的門檻，與一般高中職相反，學生還能根據自身需求提出「個別需求課程」，盡可能提供學生學習彈性。

「彈性背後是毒藥，」談完自由的重要性後，他話鋒一轉，指出自由並非始終甜美，有賴學生積極探索，展現高度自主自律的精神。

今年同樣考上中山人科學程的連梓晰便回顧，高一時因為抓不到學習目標與節奏，花大量課餘時間在電玩與動漫上，平日晚上動輒花四小時玩樂。直到升高二暑假，在老師交辦下擔任TCCA社會創新教育年會策展總召，被海量工作淹沒後開始學習專案管理，意外從中找到樂趣，學習才慢慢步上軌道。

