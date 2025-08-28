晶圓廠背後的水泥戰爭：進口比本土便宜兩成 台灣還要水泥業嗎？

文 劉光瑩

新竹寶山，全球最先進的台積電二奈米製程廠區拔地而起。隔著一條馬路，毅和的預拌混凝土廠日夜趕工將新鮮混凝土直送對面工地。

許多人可能會驚訝，做出這些混凝土的水泥熟料，並非來自台灣，而是越南。毅和的供應商，也不是眾人熟知的台泥或亞泥，而是一家名為晉瑜水泥的非上市公司。

九成九的客戶，不再指定國產水泥

「營造廠客戶早就不再指定台泥或亞泥了，只要品質穩定、價格合理，」毅和採購部表示。如今，毅和九成九的水泥，都來自晉瑜。

熟料是指，將開採而來的石灰石、黏土、鐵渣、細砂等研磨成粉的生料，放進窯裡鍛燒成的小圓球半成品。熟料再與石膏混合研磨成細粉就是水泥。

去年台灣水泥業者在國內市佔率再度跌破7成，並創下新低，已到了危急存亡之秋。進口熟料約一半來自越南。

晉瑜就是台灣銷售量第三的水泥業者，僅次於台泥與亞泥。在進口熟料市場，佔比已超過5成。

也有業界人士指出，晉瑜水泥主要是透過註冊在香港、事實上跟中國海螺水泥同屬安徽幫的「昌興國際」，向印尼買熟料。晉瑜回應表示，昌興是其中一家合作的貿易商。

如今，台灣水泥業已到危急存亡之秋。「業者一直在退，快到臨界點了，」水泥公會理事長、嘉新水泥董事長張綱綸眉頭深鎖地說，「最嚴重，是台灣未來可能沒有自己的水泥業了。」

「亞洲其他國家幾乎沒在進口水泥，只有台灣是門戶大開，」張綱綸說。

台灣在2002年剛入WTO時，當年任職營建研究院的潤泰精材副總經理鄭瑞濱，曾參與工程規範修正討論，讓水泥進口變容易。

環境意識抬頭，採礦「罪大惡極」

當年，因為台灣石灰石蘊藏量豐富，在品質和運輸上具優勢，所以業者當時並不擔心競爭。他們沒想到，後來社會氛圍的改變，卻讓採礦成了罪大惡極。

關鍵轉捩點在2013年。已故導演齊柏林的《看見台灣》紀錄片空拍鏡頭，讓亞泥的花蓮礦場被放大檢視。「炸山毀林」的控訴在社群媒體引爆怒火，後續更有原民走上街頭，甚至進到亞泥股東會對嗆董事長徐旭東，讓大眾對水泥業的排斥達到高峰。

張綱綸坦言，未來水泥業者的礦權要再展延只會愈來愈困難、成本更高。一旦水泥業失去原料來源，未來結局已不難想像。

但真正打得台灣水泥廠潰不成軍的理由，還是跟紅色過剩產能，間接有關。

中國房地產降溫，這些過剩產能需要往外找出口，首選就是零關稅的台灣。經濟部貿易署調查報告指出，越南水泥與國產品價差已來到2成。但主因並非越南貨大幅降價，而是國產品售價4年來漲了5成。

水泥業困境是國安危機

「這是國安問題！」張綱綸疾呼。水泥是重要的民生與國防工業。「如果完全依賴進口，一旦供應國斷貨，台灣將面臨無水泥可用的窘境。」

他更強調，台灣水泥業者長期肩負處理廢棄物的重任。但政府一邊要求業者低碳轉型，另一邊卻放任外國水泥低價傾銷。他激動質疑，「政府要我們自生自滅嗎？」

此外，碳費不平等，也讓業者在意。張綱綸認為，台產水泥在製程上已盡力減碳，但若政府只對國內業者課碳費，卻放任進口水泥長驅直入，將加劇不公平競爭。

