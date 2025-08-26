上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

文 鄧凱元

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

供應鏈透露，上銀去年就開始與擁有車廠背景的美國指標人形機器人公司，合作開發零組件。另外，以運動能力著稱的美國機器狗公司，5年前也和上銀合作開發關節。

一站式開發機器人元件

從精密機械跨入機器人領域，上銀靠的是它在行的線性滑軌、滾珠螺桿與減速機。這些零組件，就如同機械設備的關節與肌肉，搭配馬達後，就能讓機器人動起來。

「上銀是全球線性滑軌與滾珠螺桿的領導廠商，近幾年打入機器人系統與減速機市場，並持續與人形機器人領域客戶互動，未來當人形機器人的量增加，有機會取得更實質的貢獻，」摩根士丹利報告指出。

上銀打入人形機器人的生態圈，不只做精密零件。從上銀創辦人卓永財的年代，卓永財就陸續從德國等地引進伺服馬達的技術，讓客戶不用找多家供應商拼湊零件，一站式開發機器人關鍵元件。

6年前從父親手上接下棒子，上銀董事長卓文恒這幾年勤跑全球各大型機器人展會。

「做機器人，上銀跟別家很不一樣，別人減速機、馬達、驅動器都是跟別人買，就是組裝的概念，但我們各種馬達、線軌與滑桿都有，可以協助客戶開發，」卓文恒自豪地說。

打進CoWoS搬晶圓

有了客製化手臂與自動化產線的能力之後，上銀也開始尋找新市場。最新的突破是，靠著搬運機器人，跨進了半導體CoWoS商機。

近幾年，上銀的晶圓移載系統，為半導體產業開發多個關節組成的手臂，以及中間鏤空、號稱市面上最薄的中空馬達，打入半導體大廠的產線，能將晶圓精準、平穩地移入與移出到不同站點加工。

卓文恒強調，不管是人形機器人、機器狗要移動或跳躍，都要用到螺桿、減速機或馬達，還要盡量減輕重量、提高效能，讓機器人不要太費電，所以零件要客製化開發。

「我們的速度其他人比不上，別人要花18個月，我們3分之1的時間就可以完成，」他說。

品質與資安，是台廠機會

然而，要跨入人形機器人供應鏈，必須面對強大紅色供應鏈的競爭。摩根士丹利估計，中國人形機器人供應鏈的成本，只有非紅供應鏈的3分之1左右。

卓文恒認為，非中系的人形機器人供應鏈，會是台廠的機會。

首先是台廠品質。美國指標機器人大廠7月來上銀廠內，仔細檢視發掘台廠生產、品質、控管等面向，相較中國廠有其優勢。

第二是資訊安全。「光是通訊設備，中國製產品已經引起關注，未來人形機器人，可能按下一個鈕，藍軍就變紅軍，大家不會防備這個問題嗎？」卓文恒強調。

金屬中心執行長賴永祥觀察，上銀多年來和台灣學界合作，也從歐洲、俄羅斯與以色列等國引進新技術，累積了良好的技術基礎。台廠在品質與穩定性有優勢，「用到不好的零件，機器人還會走起來亂抖動，耐用度也較差，」他表示。

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

