Netflix《Kpop獵魔女團》爆紅 迪士尼動畫霸權危險了？

【編譯 樂羽嘉】

根據12日下午公布的數據，這部動畫《Kpop獵魔女團》自從6月中上線以來，已成為Netflix歷來第二高觀看次數的電影，上週仍是Netflix平台收視第2名。《Kpop獵魔女團》在上線第六週創下收視新高紀錄，第七週也差點再度打破紀錄。

《Kpop獵魔女團》的成功一部分可以歸功於登上排行榜冠軍的原聲帶。電影原創歌曲〈Golden〉本週榮登Billboard Hot 100榜首，整張原聲專輯目前則是全球第2受歡迎的專輯。

《Kpop獵魔女團》已經從爆紅電影升級為文化現象，推出限量活動版可能進一步帶動Netflix平台與原聲帶的熱度。

《Kpop獵魔女團》的魅力是什麼？

《Kpop獵魔女團》並不是那種「小成本逆襲」的獨立電影，而是由製作過《蜘蛛人：新宇宙》系列的索尼動畫（Sony Pictures Animation）操刀。Netflix一開始似乎沒意識到《Kpop獵魔女團》的潛力，宣傳相當有限，首週觀看次數只有92 萬。

接著，令人驚訝的口碑效應開始擴散，先是在K-pop粉絲之間，然後迅速擴大到更多觀眾眼前。它在美國、亞洲與全球市場之間輕鬆穿梭，既吸睛又洗腦，即使對K-pop毫無興趣的觀眾，也能找到樂趣。

這種病毒式的觀眾擴散，或許與創作團隊的背景有關。許多成員都是北美的亞洲人，擁有橫跨太平洋兩岸的文化根基，能直覺地找出不同品味的交集。

導演瑪姬‧康就是在首爾出生的加拿大人，主要卡司由韓裔美國人與韓裔加拿大人組成，片中對白的語氣、口音與用詞全是北美英語。歌曲主要以英文演唱，穿插少量韓文，由在美加出生、成長或受教育的表演者詮釋。故事是正宗的韓國題材，細節與文化元素充分展現對韓國歷史與流行文化的尊重，透過韓裔海外社群的視角來描寫。

對於《Kpop獵魔女團》的成功，金曲〈Golden〉也貢獻厥偉。

〈Golden〉是製作團隊公認最難完成的一首歌，虛構女團Huntr/x（三位成員為Mira、Rumi、Zoey）憑藉著這首歌登上美國Billboard Hot 100冠軍，成為Billboard 歷史上第一個奪得榜首的K-pop女團，即使她們只是虛構角色。

對於一張電影原聲帶而言，這是令人驚艷的成就。最近幾個星期，《Kpop獵魔女團》原聲帶不但橫掃Billboard榜單，也在社群媒體掀起熱潮，其中共有三首歌打進Billboard全球200強前五名，包括〈Golden〉、〈Soda Pop〉與由虛構惡魔男團Saja Boys演唱的〈Your Idol〉。

根據《華盛頓郵報》，Huntr/x和Saja Boys還一度成為串流音樂平台Spotify美國聽眾最喜歡的女團和男團，歌曲也都登上Spotify美國串流榜冠軍，即使是真人天團BlackPink和BTS都不曾達成這項成就。

充滿力量、激勵人心的〈Golden〉成為全片最受歡迎的單曲，由韓裔美籍資深創作人Ejae（金恩渽，音譯）、韓裔美籍歌手Audrey Nuna 與唱作歌手Rei Ami 演唱。這首歌的火熱不僅體現在串流播放數字，還在TikTok、Instagram催生了大量翻跳、翻唱與對嘴影片，不少韓流偶像也錄製了自己的版本。

（資料來源：Business Insider、WP）

【延伸閱讀】

78歲傳給81歲！台塑集團新掌門人吳嘉昭是誰？真正接班人藏在新能源佈局裡？

低價進口鋼鐵暴增50倍！中鋼20年罕見困境，無人機、衛星成轉型救星？

連台積建廠也不用國產水泥？採礦成公敵、進口更便宜，台灣還要水泥業嗎？

執行長開除80%「抗拒AI」員工 2年後怎麼了？

心臟科醫師：3個可能導致心臟衰竭的「健康」習慣

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載