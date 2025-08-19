習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

【文 沈朋達】

從中國國家主席習近平減少出訪，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇和國務院副總理丁薛祥代行部份職務，再到習近平在外交、軍隊提拔的官員落馬，過去一年種種現象，經常被認為是習近平遭「削權」的證據。

過去一年多，習近平的動向確實有不少的變化。

首先是減少出訪，與此同時，李強代替出訪的機會增加，去年出訪13國，今年也代替習近平赴巴西參加金磚峰會。

其次，習近平不再是「萬能主席」。2012年他上任後新設包括中央全面深化改革委員會（簡稱深改委）、中央國家安全委員會等「黨中央決策議事協調機構」，並親自擔任主任，牢牢掌握各領域的決策權。

但進入第三任期後，這些委員會開會明顯減少。蔡文軒的研究發現，深改委從兩個月一次、變為三個月一次，中央財經委員會更由每季召開、改為不規律召開。

同時出現的變化，還有一些委員會的主任職位改由李強、蔡奇，和丁薛祥3名政治局常委擔任。

「二線分工」，分憂不分權

著名的中共菁英政治專家、政治大學政治系與東亞研究所特聘教授寇健文以「二線分工」來分析上述的變化。

年齡漸長、體力衰退的習近平，將部份日常性、較瑣碎的政務分給其他領導人，「這是讓他解脫出來，可以集中力量去做一些比較大方向的規劃和思考。」

習近平對兩人的安排，也巧妙地隱含權力制衡。主管國務院的李強，負責政府體系；以政治局常委身分兼任中央辦公廳主任的蔡奇，則負責中共黨務。

「我們可以看到黨跟政之間有制衡，」寇健文指出，這避免創造出明顯的「黨內二號」人物，制衡又競爭的系統，讓習的權位難受挑戰。

集權變得更制度化

今年6月中共政治局會議通過《黨中央決策議事協調機構工作條例》，規範的就是習近平和李強、蔡奇與丁薛祥領導的各種委員會和領導小組。

官媒《新華社》形容，這些新條例規範這些機構的「職責和運作」，並要它們在有效統領和協調的同時，「做到統籌不代替、到位不越位」。

蔡文軒指出，習近平當年新設各種委員會，是要直接主導對各種領域的決策權，政治局往往只能事後追認。

如今決策權已握在習近平手中，條例則要確立決策權終究歸於政治局，協調機構只是提供建議。因此這不是分權，「而是讓個人集權更制度化，」蔡文軒說。

始於2023年針對火箭軍的反貪風暴，至今未停歇，被視為習近平親信的軍委副主席何衛東已失蹤半年，可能繼前國防部長的李尚福、政治工作部主任苗華，成為第三位落馬的軍委委員，對習近平軍權不穩的揣測不斷。

「這絕對是錯誤解讀，不是（軍權）削弱，反而是更集中，」研究共軍人事的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說，否則貴為軍委副主席的何衛東無法輕易被查。

中央軍委7月印發的文件表明「全面肅清流毒」，《解放軍報》也連發評論，強調「政治忠誠」的重要性。

寇健文分析，何衛東落馬若屬實，就說明即便是習近平提拔的親信，一旦涉及搞派系，都可能會被整肅。

寇健文分析，2027年習近平仍可能在中共二十一大上，第四度任中共總書記。

但倘若他有意交棒，今年四中全會則是提拔更年輕的政治局委員進入常委會的最後時機，如此才有兩年的時間補充歷練。若沒這樣的安排，而仍要交棒，則目前最年輕的丁薛祥較有機會。

