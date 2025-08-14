美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

【文 謝方娪】

金管會主委彭金隆說，去年他接任消息發布後，就在學校信箱收到一疊厚厚的陳情函，「陳情人說，為什麼70歲的人不能開期貨帳戶？」

他一上任，就從開放70歲以上開期貨帳戶開始，再陸續鬆綁銀行及券商高齡推介限制。

「保護和歧視，其實就在一線之間，」台北富邦銀行執行副總經理吳薏菱說。

她發現，其實，這群初邁入六、七字頭的銀髮族，並不如外界想像財務孱弱，他們正是戰後嬰兒潮世代，全台灣持有資產最豐厚，也是最有能力做財富管理的一群人。

比起高報酬，高齡客戶的確更重傳承及資產保全。綜合多位專家意見，能提供固定現金流的保險，以及可補位無人照顧的信託，將在台灣持續走紅。

安養信託崛起，醫療費直接刷

吳薏菱不諱言，以前失智不太是問題，但現代人活得更久，且詐騙猖獗，有人房產也被騙光，信託扮演的角色只會更重要。

8年前自金管會銀行局退休、現任信託公會秘書長呂蕙容也深信，信託會是銀髮社會最好的解方，過往被視為雞肋的信託，在人口結構轉型下，未來將是銀行核心業務。

為打破既有思維，金管會串聯銀行，7月起，一銀、兆豐、彰銀等公股行庫打頭陣，陸續推動預開型安養信託，除了動用前免信託管理費外，2026年底前簽約，將免去1000至3000元不等的簽約費。

信託公會也如火如荼規劃信託pay建置，晚年看病住院，醫療費用可直接刷安養信託資金，不必先墊款後再拿單據向銀行申請，最快2027年問世。

除了透過安養信託搭配指定信託監察人，預防晚年失能失智風險外，65歲以上持有大量股票的銀髮族或企業主，也常見透過有價證券「本金自益、孳息他益」信託，同步規劃財產傳承。

呂蕙容指出，因孳息免贈與稅，又可減輕所得稅，常見由所得稅率三、四成的企業主或公司股東，作為財富傳承使用。

保本指數型年金險可望引進

在保險部份，安聯人壽透過歐洲商會向金管會獻策，希望引入在美國熱銷的FIA保單，壽險公會7月底召集八大壽險公司共同會商，讓新險種引入露曙光。

FIA保單（Fixed Index Annuities）即保本指數型年金險，主攻退休理財需求，是利變年金險的變形。常見架構為固定收益、指數選擇權及年金保障一次滿足，比現有投資型保單更積極投資、但保戶不必自負風險，且保戶可年年自由選固定收益及指數選擇權配比，最早出現於2008年後的美國金融市場，如今日本、香港及新加坡皆有類似商品。

安聯人壽商品發展部協理謝炎儒解釋，當年金融海嘯後，投資人尋求保本標的，可保本又與市場指數連結的FIA崛起，在美國，安聯人壽FIA保單最高投保年齡拉至80歲，主攻的就是退休金市場。

外商壽險公司跟金管會敲門爭取開放FIA，至少已十年以上，因商品結構複雜，次次獲得無聲卡，金管會今年罕見積極請壽險公會研議，顯見監理思維變化。不只一名壽險公司經理人對此形容，「時機到了。」

首先，台灣人口結構已相當適合保險業發展退休金市場，FIA的保本年金險性質，可為高齡保險理財添新選項；其次，金管會積極推動亞洲資產管理中心，新加坡、香港近年陸續開放類似的保本指數型保險，台灣沒理由不跟上。

※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載